Tom de Bruijn (D66) aangesteld als tijdelijk minister van Buitenlandse Zaken

Demissionair minister voor Internationale Handel en Ontwikkelingssamenwerking Tom de Bruijn (D66) is aangesteld als tijdelijk minister van Buitenlandse Zaken. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) vrijdag bekendgemaakt. Hij vervangt partijgenoot Sigrid Kaag, die woensdag aftrad nadat de Tweede Kamer een motie van afkeuring tegen haar had aangenomen vanwege de chaotisch verlopen evacuaties uit Afghanistan.

De Bruijn (72) zal de post van demissionair minister van Buitenlandse Zaken tijdelijk bekleden, maar hoe lang hij aan zal blijven is niet bekend. Voor de rest van de demissionaire periode wordt naar iemand „afkomstig uit de kring van de VVD” gezocht, aldus de RVD. De voormalig wethouder van Den Haag verving Kaag in juli ook al als minister voor Internationale Handel en Ontwikkelingssamenwerking, toen zij doorschoof naar de post van Buitenlandse Zaken.

Demissionair premier Mark Rutte (VVD) gaat later vandaag op bezoek bij zijn Britse ambtsgenoot Boris Johnson, aanvankelijk zou ook Kaag meegaan. Of De Bruijn Rutte op zijn reis vergezelt, is nog niet bekend, laat het ministerie van Buitenlandse Zaken desgevraagd weten. Evenmin is bekend of De Bruijn volgende week aanschuift bij de Algemene Ledenvergadering van de Verenigde Naties.

