Jacques Grishaver vocht vijftien jaar voor het Holocaust-monument

De hand van Jacques Grishaver gaat langs de rijen rode baksteentjes. „Even kijken... hier!” Hij tikt op een steentje. „Dit is mijn opa. En hier…”, hij buigt zich voorover, met enige moeite, „hier is mijn oma. En mijn tante. Claartje Walvis.” Weer een tikje. „Mijn andere tante. Betje Walvis. Negentien jaar oud.”

Anderhalf jaar was Nederland bezet door de Duitsers toen Jacques Grishaver geboren werd. Een joods jochie, zoon van een machinebankwerker en een naaister uit Amsterdam-Oost. De kans dat hij de oorlog zou overleven was klein. Toch gebeurde dat – in de onderduik, en later herenigd met zijn ouders, nadat zijn vader een clandestien doopbewijs bemachtigd had. Maar de familie van zijn moeder kwam nooit meer terug uit de vernietigingskampen.

Grishaver doet een stap achteruit. Hij is even stil. „Als ik hier zo sta, word ik wel een beetje droevig.” Snel: „Maar dat is nou eenmaal zo. Ik ben ermee opgegroeid.”

Zondag opent de koning het Holocaust Namenmonument, aan de Weesperstraat in Amsterdam. Het gedenkteken bevat de namen van alle 102.000 Nederlandse Joden, Sinti en Roma die in de nazi-kampen vermoord werden. Gegraveerd in rode baksteentjes, gerangschikt op alfabetische volgorde: van Anny Aa (1 jaar) tot Heinrich Zysmanowicz (19 jaar). Bovenop de namenwand staat een constructie van spiegelglas die het woord ‘lezecher’ vormt – ‘in memoriam’ in het Hebreeuws.

Het namenmonument is het levenswerk van Grishaver (79). Als voorzitter van het Nederlands Auschwitz Comité (NAC) bedacht hij het gedenkteken en streed hij vijftien jaar voor de verwezenlijking. Hij strikte de Amerikaanse architect Daniel Libeskind, bekend van het Joods Museum in Berlijn. Hij kreeg maar liefst 13 miljoen euro aan subsidie los bij de overheid. En hij verdedigde het ontwerp in een lange, kostbare reeks juridische procedures die waren aangespannen door buurtbewoners en andere bezwaarmakers. Dat het monument er nu eindelijk staat en dat Grishaver, bijna tachtig jaar oud en hartpatiënt, dat zelf nog kan meemaken, vervult hem met „grote trots”, zegt hij.

Hij oogst alom bewondering voor zijn gedrevenheid. Zonder zijn overtuigingskracht, doorzettingsvermogen en politieke contacten was het monument er nooit gekomen – daar is iedereen het over eens. Toch is er ook kritiek. Grishaver, vinden critici, is dominant, gaat solistisch te werk en pakt zijn tegenstanders te hard aan. Meerdere mensen die hem kennen noemen hem een ‘straatvechter’. „Iemand die vechtend zijn doel bereikt,” zegt Joël Cahen, oud-directeur van het Joods Historisch Museum, „slaat weleens op de verkeerde kop.”

Drop en wodka in de bus terug

Het gezin-Grishaver was, zoals veel joodse families die de oorlog overleefden, emotioneel gehavend. Zijn broer en zus verbleven langdurig in psychiatrische inrichtingen. Zijn moeder kwam het verlies van haar familie eigenlijk nooit meer te boven. „Als we aan het avondeten zaten en voetstappen hoorden op de stenen trap, zei mijn moeder: m’n vader is teruggekomen.”

Het duurde dertig jaar tot hij zich „volop in het joodse leven stortte”. Hij werkte als kapper op passagiersschepen, trouwde, kreeg kinderen en bestierde met zijn vrouw een militaire dumpstore in Amsterdam-Oost: legerjasjes, pukkels, luchtbuksen – dat werk. Na zijn derde zware depressie adviseerde een psychiater hem meer te doen met zijn joodse identiteit. Hij bezocht Auschwitz-Birkenau en begon zich in te zetten voor de Liberale Joodse Gemeente en het Auschwitz Comité. Vanaf zijn vijftigste voltijds, met dank aan een arbeidsongeschiktheidsuitkering en de verkoop van zijn winkel.

Als voorzitter van het Auschwitz Comité, vanaf 1998, ontplooide hij zijn talent als organisator en netwerker. De Auschwitz-herdenking in Amsterdam, iedere laatste zondag van januari, groeide uit tot de belangrijkste herdenking van de Shoah in Nederland, met Kamerleden, ministers en ambassadeurs uit tientallen landen. Wie Grishaver heeft meegemaakt als reisleider van de jaarlijkse reis naar Polen (Auschwitz, Majdanek en Sobibor) prijst zijn warme, menselijke benadering. „Hij informeert wat het met je doet en houdt naderhand contact”, zegt Gerdi Verbeet, oud-voorzitter van de Tweede Kamer en het Nationaal Comité 4 en 5 mei. „In de bus terug gaan drop en wodka rond. Voor iedereen een slok.”

Binnen het Auschwitz-comité zien ze ook een andere kant van Grishaver. Met zijn dominante bestuursstijl zet hij de andere leden in de schaduw. Het is Grishaver die bepaalt wat er gebeurt en die het gezicht is naar buiten. „Híj is het. Híj is de kapitein van het schip en het moet zoals híj het wil”, zegt NAC-secretaris Naomi Koster in de documentaire Gedreven, bevlogen, bezeten (2013).

Vijftienduizend steunbetuigingen

Het idee voor het namenmonument krijgt hij in 2005, bij de opening van het vernieuwde Nederlandse paviljoen in Auschwitz. Hij ziet dat bezoekers de namenwand van de meer dan 60.000 Nederlanders die daar werden vermoord bekijken en aanraken.

Nieuw is het concept niet. In verschillende Nederlandse steden en op Joodse begraafplaatsen staan gedenktekens met de namen van verdwenen Joodse burgers. In de Hollandse Schouwburg, de plek waar de Amsterdamse Joden vastgezet werden voordat ze op transport gingen naar Westerbork, is een wand met de familienamen van alle vermoorde Joodse Nederlanders. Maar wat ontbreekt, is een nationaal monument, met alle individuele namen van Joodse Nederlanders die door nazi’s werden vermoord. Dát moet er komen, vindt Grishaver. In Amsterdam, de stad die voor de oorlog verreweg de grootste joodse gemeenschap had.

De 15.000 steunbetuigingen die het Auschwitz-comité ontvangt na een oproep op de website sterken hem in de gedachte dat zo’n monument voldoet aan een grote behoefte. Hij heeft ze allemaal geprint, ze staan bij hem thuis in de kast. „Achtentwintig grote multomappen.”

Een samenwerking van het Auschwitz Comité en het Joods Historisch Museum (JHM), dat verantwoordelijk is voor de familienamenwand in de Hollandsche Schouwburg, loopt op niets uit. Bij het JHM voelt het monument als concurrentie voor het eigen plan voor een Nationaal Holocaust Museum. Grishaver staat niet écht open voor samenwerking, vinden directie en bestuur.

„Ik vond dat er een verhaal bij moest”, zegt Jaap Wertheim, oud-bestuurder van de Hollandsche Schouwburg. „Dat kon bij ons. Wij hadden de mensen en de plek. Maar Grishaver wilde het niet, hij wilde een eigen namenwand.” Wertheim is nog altijd een uitgesproken tegenstander van het namenmonument, zegt hij, al vindt hij wel dat Grishaver „een compliment verdient”.

Verzet van buurtbewoners

Bij burgemeester Eberhard van der Laan, kind van verzetsstrijders, trof Grishaver wél een welwillend oor. „Van der Laan was geen twijfelaar, net als Grishaver”, zegt Boudewijn Oranje, destijds voorzitter van het stadsdeel Amsterdam-Centrum.

Wie vechtend zijn doel bereikt, slaat weleens op de verkeerde kop

Van der Laan gooide zijn bestuurlijke gewicht achter het project. Toch moest het eerste ontwerp, voorzien naast het Auschwitz-monument van Jan Wolkers in het Wertheimpark, in 2015 van tafel na verzet uit de buurt. Op beelden op de website van het Auschwitz Comité is te zien hoe omwonenden tijdens een presentatie te keer gaan tegen Grishaver en boos wegbenen. „Ik vond het knap hoe hij reageerde”, zegt oud-stadsdeelvoorzitter Boudewijn Oranje, die ook aanwezig was. „Hij voelde zich ongetwijfeld hard getroffen, maar verlaagde zich niet door terug te slaan.”

Die zelfbeheersing kon Grishaver later minder goed opbrengen. In 2016 wees de gemeente een nieuwe plek aan voor het monument: langs de Weesperstraat, aan de achterkant van museum De Hermitage. Het nieuwe ontwerp van Libeskind, met de bakstenen en de hebreeuwse letters, vond Grishaver misschien nog wel mooier dan het eerste: „beklemmend” en „een schreeuw”.

Opnieuw kwam er verzet. Buurtbewoners vonden het monument te confronterend en vreesden drukte door toeloop van bezoekers. Ze vonden dat de gemeente zich niet aan de procedures hield en te weinig inspraak organiseerde. Het protest was deze keer breder. Ook prominente intellectuelen en kunstenaars als Abram de Swaan, Herman Vuijsje en Jeroen Henneman waren tegen: verkeerde plek, te groot, te megalomaan. Er volgden bezwaarschriften en rechtszaken, tot aan de Raad van State. Hoewel de vergunning al in 2017 was verleend, kon pas in 2020 met de bouw begonnen worden.

In emotionele betogen in de Amsterdamse gemeenteraad en de rechtszaal stelde Grishaver keer op keer de vraag: hoe is het mogelijk dat er 75 jaar na de oorlog nog steeds geen monument staat voor de vermoorde Nederlandse Joden? En dat de bouw nu zó lang kan worden opgehouden? „Buurtbewoners die in huizen wonen waar mijn familie woonde, willen niet uitkijken op een monument dat hen herdenkt. Ze willen hun namen uitwissen”, zegt hij in 2018 in de raad. Over een van de felste tegenstanders, buurtbewoner Petra Catz, zegt hij in 2020 tegen de website Jonet: „Zij is overal tegen en heeft een hekel aan Joden.” Catz’ grootouders werden vermoord in Auschwitz, haar vader ontsnapte aan deportatie door van een rijdende trein te springen.

Een open brief van een groep kunstenaars en architecten aan het gemeentebestuur weet Grishaver vóór publicatie te onderscheppen. Hij zet de tekst op de site van het Auschwitz Comité, voorzien van commentaar op „alle leugens, onwaarheden en meningen die als feiten worden gepresenteerd”.

Zwoegen, duwen, sleuren en trekken

De buurtbewoners benadrukken dat hun verzet niet tegen Grishaver of het Auschwitz Comité was gericht, maar tegen de gemeente. De totstandkoming van het monument, schrijven kunstenaars Marien Schouten en Roos Theuws in een e-mail aan NRC, was een „volstrekt gesloten en ondemocratisch proces” waarin „alle beslissingsbevoegdheid over de inhoud en vorm van het monument bij een klein comité, het NAC” lag, terwijl de overheid wel het grootste deel van de kosten op zich nam. „De centrale rol van Grishaver is symptomatisch voor een falende en afwezige overheid.” Ook Petra Catz wijst naar de gemeente Amsterdam, die volgens haar „vanwege de beladenheid van het onderwerp elke vorm van discussie over het monument volledig heeft geblokkeerd. Jacques Grishaver heeft daar slim gebruik van gemaakt en daarbij bezwaarmakers als antisemieten weggezet, wat de gemeente onweersproken liet.”

Het is kritiek op Grishaver die vaker klinkt, met name in de joodse gemeenschap: om bestuurders te overtuigen en de financiering rond te krijgen zou hij het schuldgevoel over het lot van de Nederlandse Joden bespelen. „Grishaver, als een soort bisschop van het Holocaust-herdenken, presenteert aan de stads- en landsbestuurders aflaat op aflaat – en zijn prijs is hoog”, schrijft Ruben Vis, algemeen secretaris van het joods-orthodoxe Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, in het boekje Bedenkt eer gij herdenkt. Kritische geluiden over het geplande Holocaust Namenmonument (2019).

Zelf vindt Grishaver dat hij in al die jaren „zwoegen, duwen, sleuren en trekken” voor het namenmonument nooit een grens is overgegaan. „Als de buurtbewoners zeggen dat ze door mij zijn weggezet als antisemiet, dan is dat hún gevoel.” Over het verwijt dat hij nooit open heeft gestaan voor kritiek: „Als je blijft twijfelen, komt er nooit iets tot stand. Je moet ergens in geloven. Of zulke goede argumenten horen dat je er niet omheen kunt. Maar het enige argument dat ik in al die jaren eigenlijk heb gehoord, is: not in my backyard.”

Misschien, zeggen zijn bewonderaars én critici, is de methode-Grishaver de enige manier waarop dit monument er had kunnen komen. „Als we een open debat hadden gevoerd, was dat het einde geweest van het monument”, zegt oud-stadsdeelbestuurder Boudewijn Oranje. „Niemand is het eens over dit onderwerp, en uiteindelijk heb je dan niets.” Joël Cahen, voormalig directeur van het Joods Historisch Museum: „Hij heeft het erdoor gedramd, redelijk nietsontziend. Misschien dat het monument er op een andere manier ook wel was gekomen, maar dan had het nog zeker vijf jaar geduurd.”

Lopend door het monument verwijst Jacques Grishaver naar een wijsheid die hij van huis uit meekreeg: nooit gaan liggen, want dan ga je dood. „Dat was letterlijk zo in het kamp. Als je ging liggen, was het afgelopen met je.”

Correctie (17 september 2021): in een eerdere versie van dit artikel stond dat Grishaver 15 miljoen euro subsidie kreeg. Dat moet 13 miljoen zijn en is hierboven aangepast.