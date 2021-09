Sport is het meest ideale antivirus

Na bijna twee jaren zonder te reizen ben ik eindelijk weer in de gelegenheid om dat wel te kunnen doen. Covid-19 heeft de wereld letterlijk tot stilstand gebracht. De eerste maanden van deze wereldcrisis riepen bij mij het beeld op van een horde antilopen die rustig op gras kauwen en dan opeens verdwijnen in het niets. Dat was het idee dat ik had. Op straat liepen maar een paar mensen en op tv zag ik beelden van steden als Londen, waar net zoveel mensen rondliepen als in een woestijn.

Met de maanden die voorbijgingen werden mensen ongezonder. Veel mensen houden ervan naar de sportschool te gaan, of lekker buiten in het park te bewegen. De coronabeperkingen maakten het steeds moeilijker gebruik te maken van sportstructuren, en zelfs van parken. Fit blijven was voor mij een doel en ik probeerde er van alles aan te doen om mezelf en anderen te stimuleren om zelfs in een kleine ruimte het lichaam te oliën. Een auto die voor lange tijd stil staat in de garage gaat op termijn zonder twijfel klagen over allerlei pijntjes.

Beweging zorgt voor een goede bloedcirculatie. De gewrichten vragen om mobiliteit. Een nek wil zich, net als het dak van een woning dat kan rekenen op een solide pilaar, ondersteund en veilig voelen met een sterke ruggengraat. Onze organen hebben zuurstof nodig. Als een fietsband niet op tijd wordt opgepompt wordt hij slap en gaat hij rare dingen doen. De fiets raakt uit balans.

Ons immuunsysteem moet sterk zijn in deze periode, waarin veel mensen in een mentale crisis verzeild zijn geraakt. Vitaminetabletten en supplementen zijn belangrijk om ons aan te sterken. We kunnen onze hormonen op eigen aanvraag produceren. Door te sporten kunnen hormonen als dopamine en endorfine worden geproduceerd, en die hebben een positief effect op ons bestaan.

Een ander element dat helpt in het leven is andere mensen te omhelzen. In de sportwereld is fysiek contact normaal. Zoals tennisser Novak Djokovic, die na de verloren finale van de US Open zijn tegenstander Daniil Medvedev meerdere malen omhelst en toch een glimlach op zijn gezicht bracht. Helaas werd door coronacrisis minder gelachen, want het meeste nieuws dat mensen lezen of te horen krijgen was gericht op problemen. Beleidsmakers kwamen met regels en wetten die het vrije sporten bemoeilijkten.

Het kost tijd, geld en een visie, gebaseerd op preventief werken aan de algemeen gezondheid van de mens. Dus ik zie het als een prioriteit om ervoor te zorgen dat er ook voor de sportsector gerichte wetten en regels komen die ervoor zorgen dat mensen zich vrij voelen om te investeren in hun eigen gezondheid.

Clarence Seedorf is oud-voetballer. Nu is hij ondernemer, filantroop en gastspreker.