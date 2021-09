SBM Offshore rondt recordlening af

Een record bij SBM Offshore: het van oorsprong Schiedamse bedrijf heeft de grootste projectfinanciering rond gekregen in haar ruim 55-jarige geschiedenis.

Het gaat om een bedrag van 1,6 miljard dollar, waarmee de ingebruikname van een drijvend boorplatform in Brazilië kan worden bekostigd. De lening is afkomstig van een consortium van dertien internationale banken en heeft een looptijd van veertien jaar.

De kredietfinanciering draait om de ingebruikname van de Sepetiba, een schip annex boorplatform dat momenteel in China wordt afgebouwd. Het Braziliaanse staatsoliebedrijf Petrobras least het voor een periode van 23 jaar van SBM Offshore. De Sepetiba, dat de naam draagt van een wijk in het westen van Rio de Janeiro, is volgens verwachting in 2022 gereed voor gebruik.

Lees ook:SBM Offshore is weer helemaal terug

Voor SBM Offshore was de in 2019 gesloten samenwerking met Petrobras een flinke opsteker. Wegens betrokkenheid bij een Braziliaans corruptieschandaal in de periode 1996-2011 gingen er voor SBM jaren en tientallen miljoenen verloren aan juridische procedures – waarbij het bovendien niet mocht meedingen naar opdrachten van Petrobras. Uiteindelijk schikte SBM Offshore in 2019 voor omgerekend 48 miljoen euro, waarop het een succesvol bod deed op het project waarbij de Sepetiba wordt ingezet.

Platform Sepetiba boort naar olievelden op 180 kilometer van de kust bij Rio

Drijvend naar olie boren

Vanaf het platform worden olievelden geëxploiteerd op zo’n 180 kilometer voor de kust bij Rio de Janeiro. Omdat de zeebodem veel te diep is voor een vaststaand platform, wordt er gekozen voor een schip, legt ING-analist Quirijn Mulder uit. „Het is wel een verschil of je in Noorwegen op een paar honderd meter boort of voor de kust van Brazilië – waar je op sommige plekken op twee kilometer van het wateroppervlak ligt”, aldus Mulder „En dan moet je je ook bedenken dat ze vanaf de bodem nog eens vijf tot zeven kilometer de diepte in moeten voordat ze bij olie zijn.”

De boorwerkzaamheden vinden op de zeebodem plaats met zogenaamde sub sea-installaties, die met kabels verbonden zijn met het schip dat erboven drijft. Door die kabels wordt olie, gas, water en gruis naar boven gehaald, wat aan de oppervlakte op het schip wordt gesplitst. De olie wordt opgeslagen, het gas gaat terug het veld in – en wordt meestal gebruikt om de druk in het veld te houden en zo nieuwe olie naar boven te halen. Het gas kan tot dusver niet commercieel gewonnen worden doordat er geen gasinfrastructuur is.

Vijf boten op komst

Ook al kostte de financiering van 1,6 miljard jaren om bijeen te krijgen, de verwachting is niet dat het record lang blijft staan. „SBM Offshore bouwt nu aan vijf boten tegelijk, waarvan voor nog twee stuks projectfinanciering wordt gezocht”, aldus analist Mulder van ING. „Een ervan is van vergelijkbare grootte maar de andere, Petrobras’ Almirante Tamandare voor het Buziosveld, is nog een slagje groter dan de Sepetiba.”

Zo heeft de Sepetiba een opslagcapaciteit van 180.000 vaten, maar kan de Tamandare 225.000 vaten per dag aan. Mulder: „Wij denken dat SBM in totaal nog een dikke 3 miljard dollar moet ophalen voor deze laatste projecten, vermoedelijk is dat ergens in 2023.”