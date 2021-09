‘Risico betekent voor iedereen iets anders’

Crisiscommunicatie is dagelijkse kost bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Bilthoven. Het wetenschappelijke instituut dat de overheid adviseert in allerlei vraagstukken is de laatste decennia kennis steeds meer direct gaan delen. Promovendus Marion de Vries onderzocht hoe die nieuwe benadering uitwerkte in de media en de publieke perceptie.

CV Prikacceptatie

Marion de Vries (Hardenberg, 1991) werkte sinds 2016 als promovendus bij het RIVM in Bilthoven, in een samenwerkingsproject met AmsterdamUMC en de VU Amsterdam. Ze blijft er na haar promotie werken als postdoc voor de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding, en doet onderzoek naar risicocommunicatie en de acceptatie van Covid-19-vaccinatie. Ze houdt van plantjes, dansen, mountainbiken, en hiken in bergen en bossen.

„Het is voor het eerst in lange tijd dat ik hier weer ben”, zegt ze aan een picknicktafel op een binnenterrein tussen de gebouwen. Net als de meeste RIVM-medewerkers werkt ze hoofdzakelijk vanuit huis. Maar vandaag is ze even hier om de verdediging te oefenen die plaatsvindt op 24 september aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In het grasveld valt een streng bord op. „STILTEGEBIED tussen 9 en 17 uur”, staat erop. „Dit is vlak naast de zaal waar het OMT altijd vergadert”, verklaart De Vries, „maar vandaag zijn ze er niet.”

Het plan was dat De Vries in haar onderzoek vier gezondheidscrises uit het verleden waarbij RIVM was betrokken tegen het licht zou houden. Maar het liep anders. Nauwelijks was ze begonnen of er diende zich een crisis aan. Televisieprogramma Zembla legde begin oktober 2016 in een uitzending het verband tussen het gebruik van rubbergranulaat in kunstgrasvelden en het ontstaan van kanker bij kinderen. Daarna volgden een campagne voor meningokokkenvaccinatie en de uitbraak van corona.

Er ontstond gelijk flink tumult rond de rubberkorrels. Wat gebeurde er?

„We werden er bij het RIVM een beetje door overvallen. Er was eerder discussie geweest over de veiligheid van rubberkorrels. Op basis van internationaal onderzoek was men van mening dat het niet onveilig was. Maar in de uitzending kwam een vader aan het woord die vertelde dat zijn zoon en met hem veel andere jonge keepers die trainden op kunstgras kanker hadden gekregen. Als oorzaak werden gevaarlijke stoffen uit rubber genoemd. Zo’n observatie deugt natuurlijk niet als wetenschappelijk bewijs, maar het kwam wel overtuigend over, ook bij mij als kijker.

„Maar er ontbrak een deel in het verhaal, namelijk dat die gevaarlijke stoffen ook vrij moeten komen uit de korrels en dat kinderen die stoffen vervolgens ook in hun lichaam moeten opnemen. We zagen vervolgens pittige berichtgeving in de media met een eenzijdige balans.”

Er blijven altijd onzekerheden. Daar moet je heel transparant over zijn

Hoe werd dat opgelost?

„De minister gaf het RIVM opdracht opnieuw onderzoek te doen naar de veiligheid van kunstgrasvelden. Daarbij heeft het RIVM sterk ingezet op dialoog, ook onder experts. Er kwamen maatschappelijke en wetenschappelijke klankbordgroepen. Uiteindelijk was de conclusie dat sporten op kunstgras veilig kan, de schadelijke stoffen blijven voor het grootste deel opgesloten in de korrels.”

Wat is de les uit deze affaire?

„Hoeveel onderzoek je ook doet, je kunt nooit alle zorgen wegnemen. Er blijven altijd onzekerheden. Daar moet je heel transparant over zijn. Er blijft onzekerheid bestaan, maar dat doet niet af aan de conclusie: op kunstgras kun je veilig sporten.

„Je moet wel zorgen voor toekomstbestendige communicatie. Dat wil zeggen in je boodschap al voorbereid zijn op dat er aspecten kunnen veranderen door nieuwe inzichten of nieuwe onderzoeksresultaten.”

En het woord „risico” moet je mijden in de communicatie, schrijf je in je proefschrift. Hoe zit dat?

„Ja, haha, en tegelijk is dát het woord dat zo ongeveer het vaakst voorkomt in mijn proefschrift. Het woord risico is complex. Ook verschillende wetenschappers hanteren dit begrip verschillend. Een toxicoloog definieert het als een kansberekening dat blootstelling aan een bepaalde dosis van een stof een gezondheidseffect heeft, een epidemioloog denkt bij risico aan de ziektelast voor een bepaalde bevolkingsgroep.

„Buiten de wetenschap zien mensen het woord risico vaak als synoniem voor gevaar. Maar van gevaar heeft iedereen zijn eigen beleving. Een giftige stof in het milieu kan hetzelfde risico vormen als een avondje barbecuen, maar de beleving is heel anders omdat het laatste een vrijwillig risico is. Daarom moet je heel specifiek zijn over wat je bedoelt.”

Een giftige stof in het milieu kan hetzelfde risico vormen als een avondje barbecuen, maar de beleving is anders

Welk alternatief zou je adviseren voor het woord „risico”?

„Dat is niet zo makkelijk. We hebben meer woorden nodig, denk ik. Je zou kunnen zeggen dat de kans op een effect minimaal is. Of zeggen dat het veilig is om te spelen op kunstgras, zoals het RIVM uiteindelijk deed. Maar ook dat kun je eigenlijk niet zo stellig zeggen, want het is veilig – voor zover we nu weten. Er zit altijd nog een kleine onzekerheid in, en daar moet je eerlijk en duidelijk over zijn.”

De campagne rond de meningokokkenvaccinatie verliep haast vlekkeloos. Dus het kán werken?

„Ja die voorlichtingscampagne is heel goed gegaan. Jongeren werden actief benaderd met een duidelijke boodschap: haal die prik! Doe het om jezelf te beschermen en zorg er daarmee ook voor dat je de infectie niet aan anderen doorgeeft.

„Dat het zo soepel ging lag niet alleen aan de voorlichting maar ook aan de publieke perceptie. Het ging om een ernstige ziekte die veel jongeren zou kunnen treffen. We zagen dat mensen beseften dat hoewel de kans klein is, de gevolgen ernstig kunnen zijn. Krantenberichten gaven een positief beeld van de vaccinatie. Het vaccin was schaars en ook dat verhoogde de urgentie.”

Dat roept de vraag op waarom diezelfde strategie niet bij Covid-vaccinatie is geprobeerd?

„Dat heb ik niet bekeken in mijn onderzoek. Maar ik doe nu als postdoc wel onderzoek naar de vaccinatiebereidheid bij Covid. Op dit moment heeft ongeveer 83 procent van de Nederlanders al de eerste prik gehad, maar het risico bestaat dat bepaalde groepen in de maatschappij achterblijven.”

Naarmate de maatregelen langer duurden, ging het schuren tussen verschillende waarden

Tijdens de pandemie is het sentiment over het coronabeleid flink omgeslagen. Hoe verklaar jij dat vanuit jouw vak?

„In de eerste periode van de pandemie hebben Nederlanders zich voorbeeldig gedragen. Het was een onbekende dreiging, het vertrouwen in experts was nog groot.

„Na de eerste lockdown groeide het verzet tegen de maatregelen. Er werd meer bekend over corona, waardoor er ook meer discussie kwam over onderzoeksresultaten. Een andere reden is dat naarmate de maatregelen langer duurden, mensen het er steeds moeilijker mee kregen. Het ging schuren tussen verschillende waarden. Aan de ene kant die van gezond blijven en de epidemie indammen, en aan de andere kant die op het economische vlak, en die van sociale en emotionele behoeften.

„De persoonlijke emoties gaan meespelen: mensen vinden de aanhoudende beperkingen niet leuk, en om daaraan te ontkomen gaan ze denken dat de risico’s van het niet naleven van maatregelen wel meevallen. De belangenafweging wordt anders.”