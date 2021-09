Oud schaakkampioene klaagt Netflix aan vanwege fout in The Queen’s Gambit

De eerste vrouwelijke schaakgrootmeester, 80-jarige Georgische schaakster Nona Gaprindasjvili, heeft Netflix aangeklaagd voor een zin in schaakhitserie The Queen’s Gambit, waarin ze genoemd wordt. Die zin is volgens haar „feitelijk onjuist en seksistisch”. Dat melden internationale persbureaus. Gaprindasjvili eist een schadevergoeding van 5 miljoen dollar (zo’n 4.250.000 euro) van de streamingdienst en wil dat de zin wordt geschrapt.

In de laatste aflevering van de serie, waarin het fictieve hoofdpersonage Beth Harmon meedoet aan een internationaal schaaktoernooi in Moskou, noemt de commentator van een wedstrijd Nona Gaprindasjvili een „vrouwelijke kampioene” die „nog nooit tegen een man geschaakt heeft”. Volgens de advocaten van Gaprindasjvili klopt dat niet: in 1968, het jaar waarin de aflevering speelt, zou ze al „ten minste 59 mannelijke schakers” tegenover zich hebben gehad. Welke schakers dat precies zijn, is niet bekend. Ze was in ieder geval aanwezig op het Hastings schaakcongres in 1964 en 1965, waar ze tegen mannelijke tegenstanders schaakte.

De schaakkampioene vindt dat de opmerking in The Queen’s Gambit „haar prestaties teniet doet voor een publiek van vele miljoenen” en zegt dat de serie haar „onherstelbare schade” heeft toegebracht. Gaprindasjvili doet nog mee aan schaakkampioenschappen voor senioren.

In een verklaring aan het Amerikaanse tijdschrift Forbes zegt een woordvoerder van Netflix dat het bedrijf „veel respect” heeft voor Gaprindasjvili en haar carrière, maar dat het „gelooft dat haar claim geen kern van waarheid heeft”. Het bedrijf zal de keuzes gemaakt door The Queen’s Gambit „krachtig verdedigen”. De serie kwam uit in oktober 2020 en werd wereldwijd een hit.

