Uitgekomen in week 37

Sex Education 3

De hilarische Britse coming-of-age-serie over seks en liefde op een middelbare school is terug. Het nieuwe schoolhoofd Hope (Jemima Kirke) probeert Moordale na allerlei incidenten weer een degelijke reputatie te geven. Dat wordt geen makkelijke klus. Oh, en hoofdpersoon Otis heeft opeens een snor. Netflix, 8 afleveringen.

The Morning Show 2

Jennifer Aniston en Reese Witherspoon zijn terug in het tweede seizoen van de dramaserie die zich afspeelt achter de schermen bij een Amerikaans ochtendprogramma in de nasleep van een #MeToo-affaire. Apple TV+, 10 afleveringen (wekelijks).

Scenes from a Marriage

Oscar Isaac en Jessica Chastain spelen samen in een intieme, rauwe remake van Ingmar Bergmans Scènes uit een huwelijk. In de nieuwe versie volgen we het Amerikaans echtpaar Jonathan en Mira terwijl hun huwelijk implodeert. De acteurs vertelden NRC over de uitdagende productie: „Het voelt echt. We willen ongemak en imperfectie laten zien.” Ziggo Movies & Series, 5 afleveringen (wekelijks).

Schumacher

Formule 1-legende Michael Schumacher staat centraal in een documentaire vol met nieuw archiefmateriaal. De film over de zevenvoudig wereldkampioen is gemaaakt met medewerking van zijn familie. Na een ernstig ski-ongeluk liep Schumacher hersenletsel op. Sindsdien is er weinig bekend over zijn gezondheid. De familie geeft in de docu meer openheid over zijn huidige situatie. Netflix, 112 minuten.