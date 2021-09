Mijn zoon schrikt vaak zijn stiefvader, hoe kan ik hier iets aan doen?

Vader: „Mijn zoon (10) is een verstandig, gevoelig en licht autistisch kind. Hij schrikt vaak van de vriend van zijn moeder. Die roept tegen hem en beveelt hem van alles, bijvoorbeeld om zijn bord leeg te eten. Ik ken die man een beetje, hij is zelf opgegroeid met de harde hand. Hij doet dat ook bij zijn eigen kinderen. Mijn zoon pikt dit niet, want het is niet zijn papa, en hij vindt dat die vriend hem niets te bevelen heeft. Bij zijn moeder vindt hij geen gehoor. Ze is al jaren met deze man, en vindt het belangrijk dat onze zoon een deel van de tijd in een klassiek gezin woont. Hoewel hij het ook leuk heeft met het gezin, is hij soms boos en verdrietig als hij thuiskomt. Ik weet hier niet goed raad mee. De communicatie met zijn moeder verloopt stroef, we zijn nooit een stel geweest. En van die man kan ik toch niet verwachten dat hij mijn zoon anders aanpakt dan zijn eigen kinderen? Wat zeg ik hierover tegen mijn zoon?”

Naam is bij de redactie bekend. (Deze rubriek is anoniem, omdat moeilijkheden in de opvoeding gevoelig liggen.) Wilt u een dilemma in de opvoeding voorleggen? Stuur uw vraag of reacties naar . (Deze rubriek is anoniem, omdat moeilijkheden in de opvoeding gevoelig liggen.) Wilt u een dilemma in de opvoeding voorleggen? Stuur uw vraag of reacties naar opgevoed@nrc.nl

Bespreekbaar maken

Liesbeth Groenhuijsen: „Je moet doorgaans inderdaad terughoudend zijn in uitspraken over het huishouden in het stiefgezin. Maar dat uw zoon schrikt, is toch iets om bespreekbaar te maken. Uw zoon is niet net als de andere kinderen in het gezin, want die zijn waarschijnlijk niet licht autistisch. Het is fijn als de stiefvader in zijn benadering voorzichtiger kan zijn.

Liesbeth Groenhuijsen is als klinisch pedagoog gespecialiseerd in opvoedproblemen rondom scheiding.

„Idealiter bespreekt u dit met de moeder van uw zoon, zodat zij haar partner in de juiste stand kan zetten. Een zorgverdeling vereist een regelmatige onderhoudsbeurt, waarin ex-partners samen om de tafel zitten om de ontwikkeling van hun kind te bespreken. Zeker zodra een kind richting puberteit gaat, en anders zal omgaan met autoriteit.

„Kan dat niet omdat de gemoederen te snel hoog oplopen, dan kunt u uw zoon ondersteunen in zijn eigen probleemoplossend vermogen. Wat zou hij wel tegen zijn moeder of stiefvader kunnen zeggen? Wat kan hij doen als hij zich eventjes vervelend voelt daar?

„Het kan een mooi moment zijn voor een pedagogische les over omgaan met lastige situaties in het algemeen. Wat kan hij doen om het voor zichzelf in zo’n omstandigheid leefbaar en prettig te houden?”

Luisteren

Tischa Neve: „Een verdrietig kind thuis ontvangen, is voor ouders altijd zo lastig. Je wilt zo graag iets voor hem doen. Filter uit de verhalen van uw zoon wat voor u echt de grens overgaat, en bespreek dat toch met de moeder. Mocht ze daar geen ruimte voor hebben, zeg dan in ieder geval dat u het jammer vindt dat jullie dit niet kunnen bespreken.

Tischa Neve is kinderpsycholoog, geeft online opvoedcursussen en is auteur van het boek Pubers zijn leuk!

„Geef uw zoon de tijd voor de overgang tussen twee huizen, en de emoties die daarbij horen. Het is fijn voor hem als u kunt luisteren zonder oordeel, zonder relativering, als u door parafrasering uw zoon kunt helpen woorden aan zijn gevoelens te geven.

„Ga niet te veel in op wat de stiefvader doet, bijvoorbeeld door te roepen: ‘Zei hij dat écht?’ Maar vraag liever: ‘Wat deed het met je toen hij dat zei?’ Dat geeft uw zoon de ruimte om bij u zijn verhaal te blijven doen zonder dat het zijn loyaliteit aan zijn moeder en stiefvader schaadt.

„Het maakt veel emoties los bij gescheiden ouders als hun kinderen overstuur uit het andere huis thuiskomen. Zoek steun, lucht uw hart bij andere volwassenen.”