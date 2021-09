Miljoenennota gelekt: miljarden extra naar klimaat

Het demissionaire kabinet-Rutte III is nog lang niet uitgeregeerd. Het komende begrotingsjaar geeft het kabinet miljarden extra uit aan klimaatmaatregelen. Ook gaat er extra geld naar woningbouw en de aanpak van zware criminaliteit. „Hoewel een demissionair kabinet zich normaliter terughoudend opstelt, kan een aantal van deze problemen niet wachten”, schrijft demissionair minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) in de inleiding.

Dat blijkt uit de Miljoenennota 2022, de Rijksbegroting voor komend jaar, die in handen is van NRC. Dinsdag, op Prinsjesdag, wordt de begroting officieel gepresenteerd.

Het kabinet geeft 6,8 miljard euro extra uit aan klimaatmaatregelen. Een groot deel van dat bedrag is bestemd om te voldoen aan het Urgenda-vonnis. Het kabinet moet de CO 2 -uitstoot na een vonnis van de Hoge Raad fors verlagen.

De economie herstelt ondanks de coronacrisis sneller dan verwacht. Het Centraal Planbureau (CPB) voorspelt volgend jaar een economische groei van 3,5 procent. Hoekstra schrijft: „Er zijn meer vacatures dan werklozen en het aantal faillissementen is historisch laag.”

Er gaat ruim 550 miljoen euro extra naar de bestrijding van criminaliteit, en ruim 150 miljoen naar de sociale advocatuur. Aan woningbouw geeft het kabinet de komende tien jaar honderd miljoen euro extra per jaar uit.

Het kabinet verlaagt verder de lasten voor mensen met een uitkering of een laag inkomen, voor eenverdieners en gezinnen – met ruim 220 miljoen euro.

Ook Defensie krijgt er geld bij: structureel komt er 80 miljoen euro voor munitie, training en veteranen.

Economische kwetsbaarheid

De economische gevolgen van de tweede lockdown, vanaf oktober vorig jaar, vielen mee, schrijft het Centraal Planbureau in de Macro Economische Verkenning (MEV). Sommige sectoren hebben nog last van de coronacrisis, maar elders is al weer sprake van schaarste op de arbeidsmarkt, constateert het CPB. Ondanks dat de meeste steunmaatregelen in oktober ophouden, neemt de werkloosheid naar verwachting licht toe, tot 3,5 procent volgend jaar.

Toch zijn niet alle cijfers gunstig. Burgers gaan er het komend jaar in koopkracht niet of nauwelijks op vooruit. Het CPB waarschuwt voor „een tweedeling” tussen huishoudens met een eigen woning en huurders. Huizen worden te duur voor starters, en het vermogen van huizenbezitters neemt juist toe. Dit leidt tot „een grotere vermogensongelijkheid”.

Burgers voelen zich gedwongen grote schulden aan te gaan, en ook op de beurs wordt meer belegd met geleend geld. Het CPB waarschuwt dat zo een nieuwe financiële bubbel kan ontstaan. Zodra de huizenprijzen dalen, komen mensen daardoor in de schulden terecht en is „een hernieuwde financiële crisis” mogelijk.

Stijgende zorgkosten

In lijn met het deze week verschenen advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid waarschuwt het demissionaire kabinet voor de sterk stijgende zorgkosten, die „druk zetten op de overige publieke voorzieningen”. De Miljoenennota suggereert oplossingen voor het afremmen van de zorgkosten, zoals het verkleinen van het verzekerde pakket of meer eigen betalingen, maar schuift beslissingen hierover door naar het volgende kabinet.

De begroting maakt geen extra geld vrij voor hogere zorgsalarissen, zoals een groot deel van de oppositie in de Tweede Kamer wil. Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) zei hierover donderdag al dat hij ook dit aan een volgend kabinet vindt.

Het kabinet stelt volgend jaar ook 1,3 miljard euro extra beschikbaar aan gemeenten voor de door problemen geplaagde jeugdzorg. Demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis (ChristenUnie) maakte dat in juni al bekend, na een uitspraak van een commissie van wijzen dat het Rijk gemeenten meer financieel moet ondersteunen. Het kabinet schrijft in de Miljoenennota wel dat „een oplossing voor de lange termijn niet alleen een kwestie van geld is”.

Dit bericht wordt aangevuld