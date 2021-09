Muriëlle van de milieudienst van de gemeente Breda begrijpt me onmiddellijk als ik haar vraag of ik op mijn fiets wat flesjes chemische ellende bij het milieustation mag komen inleveren. „Langs alle kanten in het belang van ons milieu”, zegt ze, „maar ik vraag het nog even na.” Vijf minuten later belt ze enigszins bedremmeld. „U kunt helaas slechts met een auto uw afval bij het milieustation brengen.”

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl