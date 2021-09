Microsoft mag doorgaan met bouw datacentrum in Noord-Holland

Microsoft mag doorgaan met de bouw van een datacentrum in de Noord-Hollandse gemeente Hollands Kroon. Dat laat de gemeente Hollands Kroon vrijdag weten naar aanleiding van berichtgeving door het Financieele Dagblad. De bouw ligt al maanden stil vanwege problemen met de vergunning.

Microsoft begon in 2020 met de bouw, maar had op dat moment niet alle vergunningen op orde. De provincie Noord-Holland gebood het techbedrijf eerder dit jaar de bouw te staken tot de papieren in orde waren. Nu heeft de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, de instantie die vergunningen verleent voor de bouw in de provincie Noord-Holland, bepaald dat Microsoft alvast verder mag met de bouw in afwachting van een definitieve vergunning. De dienst zegt tegen het FD te verwachten dat Microsoft ook een definitieve vergunning zal krijgen.

Datacentra verdelen de lokale politiek al jaren: de bouw ervan is omstreden, omdat de centra veel elektriciteit gebruiken. De gemeente Hollands Kroon laat weten tevreden te zijn dat Microsoft verder mag met de bouw. „Dat is goed voor de regionale werkgelegenheid en de economie”, aldus een woordvoerder. „Het klopt dat de datacentra veel stroom gebruiken, dat is een gegeven. Daar moeten we het vooralsnog mee doen.”

In de gemeente Hollands Kroon, in de kop van Noord-Holland, staan momenteel twee grote datacentra - één van Google, de ander van Microsoft. Volgens een woordvoerder van de gemeente zijn het de grootste datacentra die Nederland kent. Alleen in de Groningse Eemshaven staat één datacentrum van een vergelijkbaar formaat.

