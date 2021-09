Meerderheid Kamer wil strengere uitstootnormen voor Tata Steel

Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft donderdagavond voor de motie van GroenLinks gestemd om strengere voorwaarden te stellen aan de uitstootnormen van staalfabriek Tata Steel. Volgens de partij blijkt uit het RIVM-rapport dat begin september verscheen dat de huidige uitstootnormen niet voldoende zijn. GroenLinks wijst er op dat Europese regels op dit gebied strenger zijn en wil dat de regering onderzoekt of het mogelijk is om deze regels ook in Nederland toe te passen.

Uit het RIVM-rapport bleek dat in de omgeving van Tata Steel schadelijke hoeveelheden lood voorkomen. Dit kan onder meer gevaarlijk zijn voor kinderen die buiten spelen. Desondanks heeft het bedrijf wel voldaan aan de voorwaarden die verbonden zijn aan de vergunningen. De Noord-Hollandse gedeputeerde Jeroen Olthof zei na publicatie van het rapport al dat de provincie „tegen de grenzen aanloopt” van zijn mogelijkheden in de kwestie rondom de uitstoot van Tata Steel.

Naar aanleiding van het RIVM-rapport liet Tata Steel afgelopen week al weten dat het gaat vergroenen. Zo wil de staalfabriek overstappen op aardgas en later op waterstof om staal te produceren. De optie om CO 2 op te slaan wordt geschrapt, omdat daarmee de overlast voor de omgeving niet afneemt. Tata Steel noemde subsidie „onontbeerlijk” voor de vergroeningsplannen.

