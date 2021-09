Marieke van Bommel directeur Museum van Wereldculturen

Marieke van Bommel is benoemd tot algemeen directeur van het Nationaal Museum van Wereldculturen (NMVW) en het Rotterdamse Wereldmuseum. Zij volgt Stijn Schoonderwoerd op, die begin dit jaar algemeen directeur werd van De Nationale Opera en Ballet. Van Bommel werkte eerder tien jaar voor het Maritiem Museum in Rotterdam, onder andere als zakelijk directeur.

Marieke van Bommel (1975) zal samen met inhoudelijk directeur Wayne Modest vanaf 1 januari 2022 de directie vormen van de vier musea in dit samenwerkingsverband. Onder het NMVW vallen sinds 2014 het Amsterdamse Tropenmuseum, het Museum Volkenkunde in Leiden en het Afrika Museum in Berg en Dal. Sinds 2017 is het Wereldmuseum uit Rotterdam een nauwe samenwerking met het NMVW aangegaan.

Van Bommel is sinds 2015 directeur van het Museum aan de Stroom (MAS) in Antwerpen, dat dit jaar tien jaar bestaat. Onder haar leiding heeft MAS de contacten met de stad sterk aangehaald. De laatste tijdelijke expositie van het museum, 100 x Congo, ontving de British Museum & Heritage Awards voor Best international exhibition of the year.

De missie van NMVW is om bij te dragen aan wereldburgerschap. In haar nieuwe functie krijgt Van Bommel de opdracht de relevantie van de musea afzonderlijk en als geheel te vergroten. Van Bommel: „Ik voel mij zeer verbonden met de missie. [...] Het Tropenmuseum, Museum Volkenkunde, het Afrika Museum en het Wereldmuseum zijn zeer relevante musea die midden in de samenleving staan. Juist deze musea kunnen een bijdrage leveren aan het maatschappelijke debat over hoe mensen en collecties met elkaar verbonden zijn, in verleden, heden en toekomst.”