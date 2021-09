Kan je ooit aan je sociale klasse ontsnappen?

Schaamte tekent het schrijverschap van de Franse Édouard Louis. Tegen wil en dank verliet hij zijn Noord-Franse arbeidersmilieu omdat hij daar als homoseksueel niet kon blijven, maar echt ontkomen aan zijn afkomst wil en kan hij niet. Zijn laatste boek gaat over het leven van zijn moeder. Hij toont ons schijnbaar een Hollywood sprookje, maar geloven we dat? Kan je een individu wel verantwoordelijk houden voor het eigen geluk? Het persoonlijke is politiek voor Édouard Louis. Thomas de Veen in gesprek met recensent Shira Keller en theaterregisseur Eline Arbo.

