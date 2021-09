Kaags principes zijn niet een zeepje waarover ze uitgleed

De treinen stonden stil, de televisierecensent had nog maar nauwelijks het toestel van zijn schoonouders in Zwolle bereikt, voormalig hoofdredacteur van De Telegraaf Sjuul Paradijs had Sigrid Kaag juist gekapitteld omdat ze wel sorry zei, maar niet vertrok – of daar kondigde de demissionair minister van Buitenlandse Zaken om een paar minuten voor acht haar aftreden aan.

Het NOS Journaal van 20.00 uur kreeg de feiten knap in de uitzending: we zagen Kaags aankondiging, inclusief de beelden van de niet-afgetreden minister Bijleveld achter haar, krimpend met elke zin van Kaags statement. Analist Ron Fresen had het vertrek van Kaag niet zien aankomen en stelde dat het door haar aangekondigde nieuwe leiderschap „haar anders was blijven achtervolgen”.

Anderhalf uur later verklaarde Fresens collega Arjan Noorlander (Nieuwsuur) het besluit van de minister al evenzeer vanuit het politieke krachtenveld: „Kaag heeft de morele lat heel hoog gelegd”, analyseerde hij. „Ze is slachtoffer van haar eigen opgelegde moraal.” Door dat „slachtoffer” en „eigen” kreeg je de indruk dat die moraal een stuk zeep was dat de minister een halfjaar geleden in haar badkamer had laten slingeren en waar ze nu over was uitgegleden. Terwijl je ook kunt zeggen dat Kaag principieel is.

Dat hoor je echter maar zelden als je het Binnenhof op tv volgt. Zodra moraal of principes ter sprake komen, maakt zich een groot ongemak van de ‘politiek duiders’ meester. Even later ging het over de „politieke afrekening” door de ChristenUnie, die met D66 botste in de formatie en nu de motie van afkeuring steunde. Je kunt ook zeggen dat die fractie, zonder de last van tactische overwegingen, stemde uit overtuiging. Bij terugtredende politici (zie ook Wiebes en Asscher) wordt ons altijd in detail uitgelegd hoe de hazen lopen, maar onze mensen in Den Haag mogen best eens ruimte geven aan de mogelijkheid dat politici soms gewoon proberen het juiste te doen.

Pieter en de apenrots

Het tweede deel van Nieuwsuur was gewijd aan een interview met Pieter Omtzigt, ook een man wiens principes menig bewoner van het Binnenhof in verwarring hebben gebracht. Zoals de berg destijds naar Mohammed kwam, trok Mariëlle Tweebeeke voor Omtzigt naar perscentrum Nieuwspoort, waar de ex-CDA’er werd geïnterviewd met uitzicht op een vestiging van een kleffebroodjesgigant. Toen het over Omtzigts belastbaarheid ging, veegde de volksvertegenwoordiger even iets uit zijn oog. Tweebeeke verzekerde dat ze bijna klaar was en slikte even voor ze de volgende vraag stelde.

Hard was ze niet geweest voor het reïntegrerende Kamerlid, dat inhoudelijke zaken noemde waarop hij zich wil gaan concentreren, zoals het anders laten functioneren van de overheid en het tegengaan van het lobbycircuit. Waar hij desgevraagd „nog helemaal niet aan dacht” was een nieuwe partij. Dat kun je makkelijk verklaren uit tactische overwegingen, maar is dat terecht? Het kan ook zo zijn dat Omtzigt ondanks ophitsende opiniepeilingen helemaal geen belangstelling heeft voor de apenrots. Hij benadrukte dat iedereen zegt dat Kamerlid het hoogste ambt is, maar dat slechts een enkeling daarnaar handelt.

Het ongemak van mensen die onverwacht met principes worden geconfronteerd kwam eerder op de avond mooi naar voren in Danny’s wereld (VPRO). Daarin zagen we een anti-stierengevechtstreaker aan het werk. Op het moment dat het dier was gedood, stoof hij er over het zand naartoe. „Ah pobre”, zei hij. „Ik ben hier voor jou.” Daarna omhelsde hij de stier – het lichaam nog warm. Hij werd afgevoerd terwijl het publiek „hijo de puta” scandeerde. Zoals mensen dat doen wanneer ze worden opgeschrikt door een moraal waarvan ze diep in hun hart weten dat het óók de hunne is.