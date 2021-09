‘Ik schaamde me niet langer voor mijn schulden en zocht hulp’

Wie is De ex-man van Nasrien Nasibdar (45) uit Rotterdam maakte schulden waar zij mee bleef zitten. Op een dag was ze de schaamte voorbij en besloot ze de schuldhulpverlening in te gaan.

‘Het gaat goed met me, ik ben bijna schuldenvrij. Maar ik blijf nog in de schuldhulpverlening. Dat vind ik wel prettig. Dan doen zij het budgetbeheer. Als er iemand belt die wat van je wil, dan zeg je: Ik zit in de schuldhulpverlening. Dan weten ze dat er niets te halen valt.

„Het duurde lang voor ik hulp vroeg. Ik heb wel eerder hulp gezocht, maar ik had het gevoel dat ze mijn hele leven wilden overnemen. Ze gingen me vertellen hoe ik mijn kinderen moet opvoeden en wat ik moet doen met mijn leven. Daar had ik geen hulp bij nodig. Ik had schulden, daar wilde ik vanaf. Dat was het.

„Laat ik bij het begin beginnen. Ik groeide op in Rotterdam Overschie, ik ben de jongste van vier. Mijn moeder kwam op haar 21ste uit Suriname naar Nederland, ze was toen zwanger van mij. Mijn biologische vader heb ik nooit gezien.

„Ik heb me altijd aangetrokken gevoeld tot de Pakistaans-Indiase cultuur, de kant van mijn moeder. Ik vind de kleding mooi. Je weet wel, van die kleurige jurkjes over pofbroeken met bijpassende sjaal. Ik vind het eten lekker. Ik was 21 toen ik met mijn moeder op familiebezoek ging in Pakistan. Ik vond het heerlijk – gastvrij, warm en knus.

„Toen ik terug was, belden mijn moeder en ik af en toe vanuit het belhuis naar Pakistan. Daar ontmoette ik een jongen uit Soedan. Hij vond me leuk. Ik zei: als je wat met me wil, moet je mijn hand vragen bij mijn moeder. Dat deed hij. Ze vond hem niets voor mij. Hij was ook moslim, maar uit een heel andere cultuur.

„Uiteindelijk stemde ze in en eind 1999 trouwden we islamitisch. Ik had dit huisje in Rotterdam-West gekregen van de woningbouwvereniging, daar gingen we samen wonen. Tijdens de huwelijksnacht werd ik zwanger. We schrokken er allebei van. Ik was al 24, maar ik wist weinig van voorbehoedsmiddelen en zo. Mijn moeder had me er nauwelijks over verteld, ik was behoorlijk beschermd opgegroeid.

‘Onze dochter Mia werd geboren, nu 21 jaar geleden. Al tijdens de zwangerschap liep de relatie moeilijk. In de straat zit een coffeeshop, daar ging hij heen om te blowen. Hij gebruikte meer drugs, daar kwam ik pas later achter. Ik kreeg klappen. Hij dronk veel. Hij maakte schulden. Gouden sieraden die ik voor de bruiloft had gekregen verdwenen. Hij had geen rijbewijs, leende een auto, reed door het rood en die boete kwam dan weer bij mij.

We hebben gevochten, maar ik ben sterk en kan taekwondo

„Ik werkte toen fulltime bij een verzekeringsbedrijf. Mia moest naar het kinderdagverblijf, terwijl hij in de coffeeshop zat. Ik vroeg of hij op haar kon passen, maar dan was hij zogenaamd werk aan het zoeken of naar Soedanese feestjes.

„Ik raakte weer zwanger, van Inayah, nu 17. Intussen at ik met Mia boterhammen met boter en Nutella. Zij kreeg wel Nutrilon. Dat is haar drankje. Hij was er niet toen ik moest bevallen – hij was terug naar Soedan, iets regelen voor zijn verblijfsvergunning. Het was een zware bevalling want de placenta moest operatief verwijderd worden. Ik kon de baby wel de naam geven die ik mooi vond, want hij was er niet. Hij was het niet eens met mijn keuze, maar toen hij terugkwam, was ze al aangegeven bij de gemeente.

„Ik kreeg nog twee kinderen: Fayyaad (15), en Zakariyaa (13). Achteraf kan je je afvragen, hoe dan? Waarom bleef je samen met een man die schulden maakte, agressief was naar jou, en ook naar de kinderen? Verschillende redenen. Ik dacht lang dat ik hem kon veranderen. In de Surinaams-Islamitische cultuur hang je de vuile was niet buiten. En ik was bang dat ik het stempel van probleemgezin zou krijgen en dat ik mijn kinderen kwijt zou raken.

‘Werken lukte niet meer en ik kwam in de bijstand. Mia hielp me, zo klein als ze was. Ze gaf haar broertjes flesjes en verschoonde ze. In 2015 werd ik ook nog ziek. Toen zorgde ze ook voor mij. Achteraf gezien heeft ze veel te kort kind kunnen zijn. Ook de andere kinderen hebben geleden onder de armoede. Er was nergens geld voor. We kregen eten van de voedselbank. Toen ze tijdens de lockdown thuis lessen moesten volgen, hadden ze daarvoor één computer.

„Mijn man deed niets. Hij kwam op de raarste tijden binnen om te douchen, te eten en te slapen. Toen Zakariyya net geboren was, was ik het zat. Ik heb de sleutel uit zijn zak gehaald en hem de deur uitgezet. We hebben gevochten, maar ik ben sterk en kan taekwondo. Ik had hem kunnen vermoorden, maar ik heb hem alleen een kaakslag gegeven en geslagen met een slipper.

„Het duurde nog jaren voordat ik hulp durfde te zoeken. En nog langer voordat ik de juiste hulp vond. We hebben nog steeds heel weinig geld. Maar ik schaam me niet meer. Ik heb meegewerkt aan een Sire-campagne om armoede bespreekbaar te maken. Mijn motto is: Ga nooit terug naar het verleden. Al moet je kruipen, kruip naar de toekomst die je wil.”

Aanmeldingen: ditbenik@nrc.nl