‘Ik ben geen typeur die een echte premier gaat naspelen’

Als het om het kiezen van rollen gaat, is acteur Jacob Derwig naar eigen zeggen heel kieskeurig: „Als ik een verhaal niet spannend of grappig vind, of het voelt te van-dik-hout-zaagt-men-planken, dan leg ik een script meteen opzij.” Maar bij de telefilm De zitting gebeurde het tegenovergestelde.

Zowel hij als zijn vrouw, actrice Kim van Kooten, voelden zich gelijk aangetrokken tot het rechtbankdrama waarin een potentiële premierskandidaat (Derwig) door een oud-studiegenoot (Van Kooten) wordt aangeklaagd voor seksueel misbruik. Zij hielpen schrijver Lykele Muus het scenario nog beter te maken en dachten met regisseur Saskia Diesing mee over de rest van de cast. „Ik vind het steeds leuker om mij meer te bemoeien met het voortraject”, bekent Derwig. „Op die manier kan ik mij honderd procent committeren aan een productie. Ik ben geen acteur die je op het laatste moment laat invliegen om zijn zinnetjes te zeggen.” Zo bewerkte Derwig ook zelf het stuk Verdriet is het ding met veren waarmee hij komende weken in de theaters staat.

Het drama De zitting beslaat één dag, waarin de rechtbank zich buigt over het incident dat een kwart eeuw geleden plaatsvond. Hoe gewenst was de seks tussen de ouderejaars en de jonge studente? En als er sprake was van dwang, valt dat na zoveel jaren nog te bewijzen?

Derwig ging meteen bij zichzelf te rade, zoals veel mensen die de film hebben gezien: „Heb ik mij ooit in een soortgelijke situatie bevonden waarin twee partners een seksueel moment heel anders interpreteerden?” De hoofdrolspeler kon zich het niet herinneren. „Maar het gebeurt natuurlijk heel vaak: de cijfers van studentes die zeggen verkracht of aangerand te zijn tijdens hun studie zijn ronduit schokkend. En het is ook een gegeven dat mannen met macht en netwerken met meer wegkomen dan rechtvaardig is.”

De acteur gebruikte de film zelf ook als aanleiding voor een gesprek met zijn puberkinderen over het onderwerp: „Je moet proberen jongeren een heldere moraal bij te brengen: durf je grenzen aan te geven. Of durf te bespreken of je in bed allebei hetzelfde wilt.”

Bij het spelen van premierskandidaat Ploch in De zitting had Derwig vanaf het begin Justin Trudeau in gedachten. „Ik ben geen typeur die mensen nadoet”, lacht hij. „Maar ik wilde wel een politicus spelen die aimabel en toegankelijk is, iemand van wie je je kan voorstellen dat hij in zijn studietijd een bruisend seksleven heeft gehad. Dat zijn niet perse eigenschappen waarbij ik aan Mark Rutte denk.”

De uitdaging was om de kijker de hele film in onzekerheid te houden of Ploch nou deugt of niet: „Het vinden van de juiste toon blijft elke keer hard werken. Dat is bijvoorbeeld anders met crimineel Marius in Klem. Als ik die weer moet spelen voelt hij inmiddels, na drie seizoenen, als een oude bekende.”

Vaccinatiecommercials

De rol in de succesvolle NPO-thrillerserie zorgde er het afgelopen jaar weer voor dat Derwig bovenmatig veel herkend werd op straat. „Het zijn altijd leuke reacties, net als toen ik een seizoen in Penoza te zien was”, vertelt hij.

Minder leuke reacties kreeg de acteur recent vooral via sociale media, omdat hij een aantal vaccinatiecommercials had ingesproken. „Boze mensen maken via alle online kanalen die ze kunnen vinden luidruchtig kenbaar wat zij daarvan denken. Het enige dat de spotjes doen, is mensen adviseren zich te laten vaccineren, omdat er dan minder mensen in Nederland ziek worden. Dat vind ik oprecht een belangrijke boodschap waar ik mijn stem graag aan verbind.”

De zitting is zondagavond te zien op NPO3.