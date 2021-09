Het vóélde deze week niet alsof de maatregelen versoepeld werden

Even leek het alsof Nederland een cadeautje kreeg. Afstand houden in de supermarkt en niet mogen knuffelen – dat bleef zo moeilijk, zei premier Rutte tijdens zijn persconferentie, dinsdag. Daarom was hij blij dat die anderhalve meter eindelijk kan worden afgeschaft.

Het is de vraag wanneer hij voor het laatst in een supermarkt of een café is geweest, laat staan op een tribune, want anderhalve meter is daar allang een vage herinnering.

Misschien voelde de gelijktijdige aankondiging van de coronapas, die nodig zou zijn om de risico’s van een nieuwe golf besmettingen door meer vrijheid en groepsvorming te temperen, daarom ook niet per se als een eerlijke ruil. We kónden namelijk al naar het café, maar vanaf 25 september is er dus een nieuwe barrière: een QR-vrijgeleide voor dubbelgevaccineerden, negatiefgetesten of wie van corona is hersteld.

Het was geen vaccinatiedrang of verkapte -dwang, betoogde minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dinsdag, al was het „mooi meegenomen” als de QR-eis zou leiden tot meer prikken. Maar hij liet er geen twijfel over bestaan waarom hij zo’n pas nodig vindt: „De vrijheid van de kleine groep die zich niet heeft laten vaccineren beperkt de vrijheid van de overgrote meerderheid die dat wel heeft gedaan.”

Het klonk precies als de boodschap waarmee Frankrijk en Duitsland al voor de zomer hun pass sanitaire en Impfnachweis over de volle linie invoerden: wie er een sociaal leven op na wil houden, kan in de praktijk niet om een prik heen. Griekenland, Ierland, Oostenrijk, Portugal en Italië hebben vergelijkbare of strengere regelingen. En dat Denemarken de beperkingen heeft opgeheven is juist omdat bijna iedereen geprikt is. Zo muteert de anderhalvemetersamenleving overal tot vaccinatiesamenleving.

In Frankrijk wordt ongevaccineerd zorgpersoneel nu geschorst. In Italië, bij de eerste golf rampzalig getroffen, was vaccinatie in zorg en onderwijs al verplicht. Donderdag verplichtte het alle werknemers in publieke en private sectoren om per 15 oktober een ‘groene pas’ te hebben, op straffe van duizend euro boete. Het doel is helder, zei premier Draghi: het aantal vaccinaties zoveel mogelijk opvoeren. Verzet onder de bevolking: niet noemenswaardig.

Wie wil vliegen hoeft nu alleen rekening te houden met de toelatingseisen op de bestemming, maar Amerika denkt over een inenting als voorwaarde om überhaupt aan boord van een vliegtuig te stappen. Wie volgt?

Het Nederlandse debat mag in Europees perspectief een nabrander zijn, het is niet minder fel. De 1,8 miljoen ongevaccineerde Nederlanders hebben het gevoel dat die anonieme QR-code – een internationaal relatief kleine maatregel – hen aangerekend wordt. Dit was de week waarin de opgebouwde woede over die suggestie loskwam. En zo kwamen de voorwaardelijke vrijheden van de gevaccineerde 85 procent te staan tegenover de principes en praktische bezwaren van de ongevaccineerden (al zaten daar ook gevaccineerden bij).

Zoals: de schending van de grondrechten – een prik tast de integriteit van het lichaam aan – is te zwaar in verhouding tot het virusgevaar. De regering jokt over keuzevrijheid: het ware doel was altijd het opdrijven van de vaccinatiegraad. De pas is vast niet tijdelijk en creëert paria’s. De pas biedt schijnveiligheid: ook gevaccineerden kunnen het virus nog verspreiden. Het hele coronabeleid – wel een Grand Prix, geen culturele festivals – is al lang niet meer uit te leggen. En: wie gaat handhaven? Niet de burgemeester van Amsterdam, liet ze weten, en de horeca weigert ook politieagent te spelen, evenals de kerken.

Vertrouwenscrisis

Wat de protesten delen is het wantrouwen dat eruit spreekt. Een dikke laag aangekoekt wantrouwen tegen de overheid in het algemeen. En toen moest de afrekening met de evacuatie van Kabul – uitgevoerd met dezelfde ruimhartigheid als de Toeslagenaffaire en het asielbeleid in het algemeen – nog komen.

Een silver bullet is er niet en een kleine groep zal zich sowieso niet laten overtuigen.

Zelfs minister De Jonge erkende deze week zo’n bredere vertrouwenscrisis. „Al voor de zomer constateerde het SCP [Sociaal Cultureel Planbureau] dat ook de nasleep van de Toeslagenaffaire, discussies over de Nederlandse bestuurscultuur na de verkiezing van de nieuwe Tweede Kamer en opvattingen over het trage formatieproces daarvoor zwaarwegende verklaringen zijn”, schreef hij de Kamer. Dat drukt op de „uitlegbaarheid” van het coronabeleid, en het „vertrouwen in de samenleving”.

In tijden van crisis „tamboereren overheden op technisch-wetenschappelijke expertise” maar „zonder eerst hun betrokkenheid bij burgers duidelijk te maken”, merkte Hedwig te Molder deze zomer op in een WRR-studie. In plaats van empathie te tonen met waarden en idealen die voor burgers op het spel staan, en te reflecteren op eigen zwaktes (denk: de ‘aerosolendiscussie’) wekt de regering ergernis met de zelfgenoegzaamheid waarmee ze om blind vertrouwen vraagt. Te Molder, die woensdag haar inaugurele rede houdt als hoogleraar taal en communicatie aan de VU in Amsterdam, noemt dat „waardenschaamte”.

„In het vaccinatiebeleid is de verborgen verstrengeling van waarden en feiten duidelijk zichtbaar”, schrijft ze. „Het is gestoeld op sterk individualistische idealen – doe vooral, op basis van zelf en grondig gecheckte informatie, wat het beste voor jóúw kind en individuele vrijheid is – maar bedekt deze waarden onder een deken van wetenschappelijkheid en voorkomt daarmee het gesprek erover. Wanneer burgers het vaccinatiebeleid ter discussie stellen, doen ze vervolgens wel een beroep op deze waarden, waarmee het individualistische ideaal als een boemerang terugkeert naar de publieke arena. Het fungeert dan niet meer als een oplossing voor het maatschappelijke probleem maar eerder als barrière voor die oplossing”, aldus Te Molder.

Tijd vermorst

Precies dit was de afgelopen week te zien. En De Jonge’s erkenning ervan komt laat. Zo is er kostbare tijd vermorst met het overhalen van moeilijk bereikbare vaccintwijfelaars, waardoor spookverhalen dieper wortel konden schieten, zei een groep onderzoekers met Jet Bussemaker als woordvoerder deze week.

De oud-minister, nu hoogleraar Wetenschap en maatschappelijke impact op de zorg aan het LUMC, was als staatssecretaris (Volksgezondheid) in 2009 betrokken bij de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker, waarbij angst de vaccinatiebereidheid beïnvloedde. „Ik zie het nu op hetzelfde punt misgaan”, zei ze tegen de Volkskrant. Toen werd ook meteen gevaccineerd op XL-locaties in plaats van bij de vertrouwenwekkender huisarts. „Naar bezwaren en twijfels luisterden we niet echt. We dachten dat het wel goed zou komen als we onze medische kennis daar tegenover zouden zetten: dat werkte niet.”

Over de QR-verplichting was ze sceptisch. Niet-gevaccineerden wegzetten als losers werkt contraproductief. „Ook nu heeft de overheid niet op tijd gerealiseerd dat mensen er een andere waarheid op nahouden. Die hoeven we niet te omarmen, maar we moeten wel begrijpen wat er speelt om wantrouwen te bestrijden.”

Hoe? Een silver bullet is er niet en een kleine groep zal zich sowieso niet laten overtuigen. Kwestie van „lange adem” zei Martin van Raaij, vaccinatietsaar bij het RIVM, dinsdag in de Tweede Kamer. Intussen is het „fijnmazig vaccineren” begonnen, via ‘prikbussen’ in wijken met sceptische Nederlanders, vaak met migratie achtergrond, en andere drempelverlagende maatregelen.

En onder de niet gevaccineerden bevinden zich ook genoeg mensen die alsnog makkelijk zijn over te halen, zoals jongeren die nu hun knopen tellen. Het aantal prikafspraken bij de GGD’s is deze week verdubbeld naar 15.000 per dag. Een verband met de naderende QR-code ligt voor de hand. Dat die code er komt, staat vast. De Kamer ging er donderdag mee akkoord.