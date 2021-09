‘Google en Apple verwijderen Navalny’s stemhulp uit Russische appstores’

Google en Apple hebben de stemhulp voor de Russische parlementsverkiezingen van oppositieleider Aleksej Navalny verwijderd uit hun appstores. Dat heeft Ivan Zjdanov, medewerker van de politicus, vrijdag gezegd. Mediatoezichthouder Roskomnadzor dreigde eerder met boetes voor de Amerikaanse techbedrijven als zij de app niet zouden verwijderen. De stemhulp blijft in het buitenland wel te downloaden. De Russische parlementsverkiezingen beginnen vrijdag en eindigen zondag.

Eerder dit jaar bestempelde een rechtbank in Moskou de organisaties van Navalny als extremistisch. Dat label is volgens Zjdanov reden geweest voor de techbedrijven om over te gaan tot verwijdering van de stemhulp, die Russen aanmoedigt te kiezen voor de kandidaat die het sterkst staat tegen de partij van zittend president Vladimir Poetin. Zjdanov publiceerde ook een reactie van Apple, waarin het bedrijf zegt de app te verwijderen vanwege „illegale inhoud”. Ook zou de app Russische wetgeving schenden „door inmenging in de verkiezingen mogelijk te maken”.

Navalny zelf zit momenteel gevangen, nadat hij eerder ternauwernood een vergiftiging door inlichtingendienst FSB overleefde. Met het extremismelabel werden aanhangers en bondgenoten van de oppositieleider voor drie tot vijf jaar uitgesloten van verkiesbare posities binnen de overheid. Ook lopen honderdduizenden Russen die zich voor Navalny’s anticorruptieorganisaties inzetten, bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk, donaties, of online steunbetuigingen, kans een boete te krijgen of vervolgd te worden.

