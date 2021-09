Gevulde varkensmaag en andere diplomatieke kost

Het is algemeen bekend dat het lievelingsgerecht van Helmut Kohl Saumagen was. Hij liet deze specialiteit uit zijn geboortestreek Palts bij menige officiële gelegenheid bereiden. Naar verluidt zette hij het onder andere voor aan Michail Gorbatsjov, Boris Jeltsin, George Bush senior, François Mitterand, Jacques Chirac, Margaret Thatcher, Queen Elizabeth en aan de Spaanse koning Juan Carlos.

Nu moet u weten dat Saumagen een met vlees, aardappels en kruiderij volgepropte varkensmaag is. Een soort gevulde doedelzak, of reuzenworst, niet bepaald verfijnd, niet bepaald een allemansvriend en niet bepaald het eerste wat je buitenlands bezoek voorzet. Maar voor de langstzittende bondskanselier vormde dit orgaangebraad een tactische troef. Doelbewust serveerde hij zijn gasten geen kreeft en kaviaar, maar Deftige Kost, waarbij het Duitse Deftig min of meer het tegenovergestelde betekent van het Nederlandse deftig. Machtige, zware kost dus. Ofwel: eerlijk en ambachtelijk burgermanseten.

Van de meeste van Kohls gasten is overigens niet bekend of ze de Paltser traktatie konden waarderen, maar Juan Carlos schijnt na afloop tegen zijn gastheer te hebben opgemerkt dat hij er een Saumagenfan bij gewonnen had en Jeltsin liet het recept noteren opdat zijn kok in het Kremlin het gerecht zou kunnen namaken. Maar dat kan natuurlijk zomaar beleefdheid zijn geweest.

Eten is politiek, ook ín de politiek. Een kleine studie naar het lievelingseten van beroemde leiders levert een lijst op met gerechten die alle iets lijken te willen zeggen over het karakter en de ambities van de betreffende politicus.

Waar Barack Obama toen hij president van de Verenigde Staten was graag benadrukte dat hij erg van spinazie en broccoli hield, en vooruit, zich ook af en toe te goed deed aan chili en nacho’s, liet Donald Trump zich erop voorstaan te leven op een dieet van fast food. Mahatma Ghandi at, wanneer hij niet vastte tenminste, vooral bruine rijst met dal (linzenpuree). Ook Mao Zedong at hetzelfde voedsel als zijn volk: tofu met groenten. Winston Churchill: roast beef. Tony Blair: fish & chips. Gerhard Schröder: curryworst.

En Angela Merkel? Het zou vrijwel ondenkbaar zijn dat zij op de vraag naar haar favoriete eten te kennen zou geven dat ze verzot is op toastjes met foie gras, nietwaar? Welnee, ook Merkel’s zelfverklaarde Leibgerichte zijn diplomatiek gezien dik in orde. Aardappelsoep, groene kool met worst, Königsberger Klopse (vleesknoedels in kappertjes-roomsaus). Alles eenvoudige, typisch Duitse Hausmannskost, al antwoordde ze op een persconferentie voor en door kinderen eens dat ze het liefst spaghetti bolognese eet.

Dat Merkel daarnaast niet vies is van een volkse vette bek, bewijst het verhaal dat de in de DDR opgegroeide bondskanselier van haar eerste Westgeld een döner (Turkse kebab) kocht. En in 2016 zorgde ze voor enige ophef toen ze, midden in een onderhandeling over de Brexit, een EU-top in Brussel verliet om een zak friet te gaan halen bij een nabijgelegen kot. Met andalousesaus.

U zult mij beslist niet horen beweren dat ik Helmut Kohl ervan verdenk zijn liefde voor Saumagen te hebben overdreven, dat ik vermoed dat Mahatma Ghandi stiekem, als niemand keek, smulde van geitencurry, of dat Tony Blair in werkelijkheid liever sushi eet dan fish & chips. Maar ik wil hier toch even benadrukken dat ik Angela Merkel echt geloof als het gaat om haar culinaire leven. In de aanloop naar haar aftreden heeft ze aangegeven dat ze zich erop verheugt meer tijd te hebben om pruimentaart te bakken voor haar man. Dat is bepaald geen politiek antwoord. Hier spreekt een vrouw die de wereld niets meer hoeft te bewijzen.

Pflaumenkuchen mit Streuseln

Pruimentaart wordt in Duitsland vaak op een bakplaat gebakken. De bodem bestaat doorgaans uit zoet gistdeeg, al zijn er ook recepten met cake-achtige bodems in omloop. Daarop gaan rijen rijpe pruimen, die vervolgens al dan niet worden bestrooid met Streuseln (deegkruimels). Vooral in augustus, wanneer de kleine, dieppaarse kwetsen in het seizoen zijn, is dit bij onze oosterburen een populair gebak. Maar zo’n Pflaumenkuchen vom Blech is met elke rijpe pruim erg lekker, dus maakt u hem gewoon met het pruimenras dat u vinden kunt.

Voor 12 – 18 stukken

Voor de bodem:

275 g patentbloem + extra om te bestuiven

7 g instantgist

50 g suiker

50 g boter, in vlokjes

1 ei 75 ml handwarme melk

rasp van 1 citroen

½ tl zout

Voor de pruimenvulling:

1 el griesmeel 800 g rijpe pruimen, ongeschild, in kwarten

75 g suiker

½ tl kaneel

Voor het kruimeldeeg:

100 g (gewone) bloem

80 witte basterdsuiker

snuf zout

80 g boter, in vlokjes

Verder nodig:

standmixer of elektrische mixer met deeghaken

schone theedoek

deegroller

Doe de bloem, gist, suiker en boter in een grote mengkom. Breek het ei erboven en schenk de warme melk erbij. Zet de deeghaken van de mixer erin en kneed 4 minuten.

Voeg de citroenrasp en het zout toe en kneed nog 2 minuten tot een mooi soepel, zijdeglanzend deeg ontstaat. Het deeg moet zo elastisch zijn dat het terugveert als je er een vinger in drukt. Kneed zo nodig nog even door. (U kunt het deeg uiteraard ook met de hand maken; reken dan op een minuut of 10 kneden.)

Leg de deegbal in een lichtjes met neutrale olie ingevette kom en dek af met een schone theedoek. Laat het deeg op een warme plek 1 – 2 uur rijzen, tot het in volume verdubbeld is.

Verwarm de oven voor op 200 graden. Bestuif het werkvlak en de deegroller met bloem en rol het deeg uit tot een langwerpige lap van 24 x 30 cm (of vergelijkbare afmetingen). Leg de lap op een lichtjes met neutrale olie invette bakplaat. Bestrooi het deeg gelijkmatig met griesmeel. (Dit beschermt de taartbodem tegen het vocht uit de pruimen.) Maak van de pruimenkwarten mooie rijen op het deeg.

Meng 75 g suiker met een halve theelepel kaneel en strooi gelijkmatig over de pruimen.

Doe voor het kruimeldeeg de bloem, basterdsuiker, een snuf zout en de botervlokjes in een kom. Kneed fluks met een schone hand tot een mengsel van grove en iets fijnere deegkruimels.

Strooi de kruimels gelijkmatig uit over de pruimen. Schuif de bakplaat in het midden van de oven en draai onmiddellijk de temperatuur terug naar 180 graden.

Bak de taart in 40 – 50 minuten gaar. Laat hem (in elk geval deels) afkoelen voor u hem aansnijdt. Serveer desgewenst met lobbig geklopte, al dan niet gezoete slagroom.

