Generatie ‘Wir schaffen das’

Geen uitspraak van bondskanselier Angela Merkel heeft zoveel teweeggebracht als ‘Wir schaffen das’. Op het hoogtepunt van de Europese vluchtelingencrisis, in augustus 2015, verklaarde de CDU-politica op een persconferentie dat Duitsland al voldoende uitdagingen had gekend en overwonnen. En deze crisis – een instroom van bijna een miljoen mensen – zou ook goed aflopen. Het zou lukken.

Angela in Duingen.

Foto Julia Sellmann Angela Merkel in Berlijn.

Foto Julia Sellmann Links: Angela in Duingen en rechts: Angela Merkel in Berlijn.

Foto Julia Sellmann

Gebrek aan discussie was er daarna niet, over Merkels aanpak. De één zag er het bewijs in dat Duitsland en Europa te soft waren op migratie. De deuren werden volgens die lezing wagenwijd opengezet en dat sentiment bleef bij een deel van de Duitsers ook hangen. Bij de Bondsdagverkiezingen van 2017 verloren coalitiepartijen CDU/CSU en SPD beide. Het radicaal-rechtse AfD, Alternative für Deutschland, werd de derde partij van het land, met 13 procent van de stemmen. In sommige Oost-Duitse deelstaten werd het AfD zelfs de tweede partij.

Angela (op de arm) met haar broertje en Iraakse ouders in Duingen, Nedersaksen.

Foto Julia Sellmann Angela Merkel in Mönchengladbach.

Foto Julia Sellmann Angela (op de arm) met haar broertje en Iraakse ouders in Duingen, Nedersaksen. En rechts: Angela Merkel in Mönchengladbach.

Foto Julia Sellmann

Aan de andere kant waren er Duitsers die zich gesterkt zagen door Merkels uitspraak. Die in hun steden en dorpen keihard gewerkt hebben om de opvang van de vluchtelingen zo goed mogelijk te laten verlopen. Op veel van die plekken is het nog te vroeg om te zeggen of Duitsland het echt ‘geschafft’ heeft, zo tekende NRC vorig jaar op in het plaatsje Goslar, Nedersaksen. Zo gaat werk vinden vaak moeizaam, maar hebben tegelijk veel mensen wel hun plek gevonden in lokale gemeenschappen.

Christ Merkel in Eberswalde.

Foto Julia Sellmann Angela Merkel in Mönchengladbach.

Foto Julia Sellmann Links: Christ Merkel in Eberswalde en rechts: Angela Merkel in Mönchengladbach.

Foto Julia Sellmann

Bij de vluchtelingen en migranten om wie het ging is er minder discussie. Zij zijn doorgaans één vrouw dankbaar voor het onthaal dat zij kregen in Duitsland: Angela Merkel. Zozeer zelfs dat er tijdens en na de crisis kinderen zijn geboren die de naam van de bondskanselier dragen. Die kinderen, van gezinnen uit Syrië, Irak, Afghanistan, Nigeria en Kameroen, zijn door de Keulse fotografe Julia Sellmann vastgelegd. De ouders hopen dat hun kinderen minstens zo succesvol en ‘goedhartig’ zullen worden als Merkel, vertelde een van hen aan Sellmann.

Angela in Duingen.

Foto Julia Sellmann Angela Merkel in Nauort, samen met de rest van het uit Irak afkomstige gezin Rahmati.

Foto Julia Sellmann Links: Angela in Duingen en rechts: Angela Merkel in Nauort, samen met de rest van het uit Irak afkomstige gezin Rahmati.

Foto Julia Sellmann