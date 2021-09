Geluk is de gulden middenweg

Vader werkte ruim 35 jaar als psychiater, zoon is afgestudeerd in de klinische psychologie. Vader was behandelend arts, zoon ziet geen cliënten, hij is wetenschappelijk onderzoeker.

Raakvlakken genoeg tussen beide beroepspraktijken, dat wel.

De vader, psychiater Paul de Beurs (1952), ging begin dit jaar met pensioen. De zoon, psycholoog Derek de Beurs (1980), kreeg vorig jaar een ingeving: de kennis en ervaring van zijn vader toetsen aan recente vakliteratuur én diens geleerde lessen vastleggen. Onlangs verscheen hun gezamenlijk geschreven boek.

„Toen ik als psychiater begon, behandelde ik ziektes”, vertelt Paul de Beurs, terugblikkend op zijn loopbaan. „De laatste decennia behandelde ik vooral problemen.”

Derek de Beurs vult aan: „Mentale problemen, zoals piekeren en gevoelens van angst, kunnen elkaar versterken en zo tot een psychische ziekte leiden. In het boek schrijven we bijvoorbeeld over Jesse: iemand die piekert, en slecht slaapt door zijn werk, en uiteindelijk depressief wordt. Maar depressie ontstaat lang niet bij iedereen die piekert en slecht slaapt. En er zijn ook mensen die zonder directe aanleiding depressief kunnen worden. Behandeling is dus steeds een kwestie van maatwerk.”

Paul de Beurs en Derek de Beurs: Is het leven een 7? Uitgeverij Boom, 224 blz. €22,95. De gelijknamige podcast is te beluisteren op boompsychologie.nl

Te hoge eisen

Is het leven een zeven?, vragen de auteurs zich af, wat gelijk de titel van hun boek is. Vader en zoon beantwoorden hun vraag in het eerste hoofdstuk direct met een volmondig ja: „Het leven is een zeven (als je geluk hebt).” Waarmee ze aangeven dat veel mentale tegenslag voortkomt uit de hoge eisen die mensen stellen aan zichzelf en hun partners, kinderen, familieleden en vrienden. Levensgeluk is niet voorbehouden aan maximizers, mensen die alleen het beste van het beste willen en hun keuzes daarop baseren, maar juist aan mensen die de gulden middenweg tussen uitersten weten te bewandelen.

De lezer maakt in het boek kennis met Mark (63), een ondernemer die een stabiel huwelijk en hecht familieleven opblaast, in de hoop op een avontuurlijker leven met een jongere medewerkster – maar hij eindigt depressief op de sofa bij de psychiater. Ontmoet ook Samara en Robbert, twee hardwerkende jonge ouders, die de balans in hun relatie kwijt zijn. Zij snapt niet hoe het toch kan dat hij steeds mínder zorgtaken op zich neemt, terwijl zij toch duidelijke afspraken daarover hebben gemaakt, waarmee zij hem voortdurend confronteert.

Zijn mensen mentaal zwakker geworden?

Derek de Beurs: „Dat is moeilijk te meten. Internationaal en nationaal onderzoek duidt niet direct op een stijgend aantal mensen met een psychische stoornis. Tegelijkertijd valt niet te ontkennen dat de geestelijke gezondheidszorg in de afgelopen twintig jaar steeds meer mensen te behandelen heeft gekregen, en dan vooral mensen met mildere klachten.”

Paul de Beurs: „Ik zou zeggen: don’t blame the victim. De oorzaak van de toegenomen hulpvraag ligt niet zozeer in mensen, maar vooral búíten hen. De samenleving stelt hogere eisen aan ons allemaal.”

Derek en Paul de Beurs zien een parallel tussen de opkomst van fabrieksarbeid in de negentiende eeuw en de digitale revolutie in de 21ste eeuw. De overeenkomst is deze: mensen moeten zich zien aan te passen aan radicaal andere werk- en leefomstandigheden. Miljoenen mensen bezwijken onder die druk, mentaal, fysiek, of allebei.

In de negentiende eeuw trokken gezinnen massaal weg van het platteland, om dicht op elkaar in vuile steden te gaan wonen. Geestdodend werk in gevaarlijke, stinkende fabrieken was hun lot. In de recente geschiedenis, de afgelopen drie à vier decennia, moest ongeremde marktwerking de wereld vooruit helpen. Alles, tot en met het onderwijs, de zorg en overheidsdiensten, werd een ‘product’.

Paul de Beurs: „De diagnose neurasthenie, zenuwzwakte, kwam in de negentiende eeuw in zwang. Het lijkt sterk op de burn-out van nu. Behandeling bestond toen uit een verblijf van enkele maanden in een herstelllingsoord, ergens in de bossen. Tegenwoordig moeten mensen zichzelf zogenaamd in de markt zetten. Met name zzp’ers worden geacht 24/7 aan te staan. Wie deze permanente stress niet aankan, voelt zich al gauw zwak, te weinig ambitieus, mislukt.”

Derek: „Waarbij je nog de hyperindividualisering mag optellen. In het verleden leefden mensen in hechtere gemeenschappen, in de directe nabijheid van ouders, grootouders, dominees, pastoors en andere senioren. Voor wijze raad of een luisterend oor hoefde je niet op een wachtlijst te staan, geen afspraak te maken en geen intakegesprek te voeren.”

Derek de Beurs (1980) is gepromoveerd in de klinische psychologie. Hij werkt als wetenschappelijk onderzoeker en hoofd van de afdeling epidemiologie bij het Trimbos-instituut in Utrecht. Paul de Beurs(1952) werkte als behandelend psychiater, als leidinggevende en als coach, in een eigen praktijk en voor verschillende ggz- instellingen en organisaties, onder andere in Poortugaal en Delft.

Maar toch: de grote vraag naar mentale hulp is er nu eenmaal. Het is moeilijk om te zeggen: u heeft slechts een probleem van deze tijd, géén ziekte, en dat moet u zelf maar oplossen.

Paul: „Klopt. Maar waar komt die toegenomen vraag om hulp vandaan, is de vraag. Die is in de jaren tachtig begonnen, toen in het hele land grote regionale centra zijn ontstaan. Psychische zorg is hierbij vervlochten geraakt met maatschappelijk werk, zoals: opvoedondersteuning, hulp bij gezinsproblemen, levensvragen. Volgens mij zal de geestelijke gezondheidszorg terug moeten naar haar kern: psychiatrische ziekten behandelen.”

Derek: „Behalve de organisatie van de ggz is er ook een inhoudelijk probleem: De DSM, het handboek voor de psychiatrie, is z’n doel voorbijgeschoten. Dit handboek is oorspronkelijk bedoeld om internationaal dezelfde definities te hanteren in de vakliteratuur: wanneer spreken we van een depressie, wat is een bipolaire stoornis? Onder druk van zorgverzekeraars is het een catalogus voor declarabele kosten geworden. Een behandeling kan pas beginnen wanneer iemand in een of meerdere hokjes van het DSM-handboek is gestopt. Zo wordt iedereen een patiënt, óók de mensen die niet direct ziek zijn en eerder een alledaagse hulpvraag hebben.”

Ook dit zijn verklaringen voor een toegenomen vraag naar mentale zorg, maar de vraag blijft: hoe zijn mentale problemen te scheiden van psychische ziektes en vervolgens verschillend te behandelen?

Derek: „Dat is niet één probleem met één oplossing. Zelf heb ik wel enige verwachting van testapps, waarbij je, gedurende één of enkele weken, dagelijks een paar vragen krijgt om te beantwoorden. ‘Hoe voelt u zich op dit moment?’ ‘Piekert u nu? Zo ja, waarover?’ ‘Hoe heeft u afgelopen nacht geslapen?’ Met de antwoorden uit zo’n test kan een behandelaar een goed beeld van iemands mentale conditie krijgen, waarop de aard en frequentie van een behandeling valt af te stemmen.”

Paul: „In mijn ogen zijn twee dingen heel belangrijk voor behandelaars, en ik was daar zelf ook niet altijd even goed in: focus en afronden. Wat behandel je precies en wat niet? En wanneer zeg je: we zijn klaar. Of: tot zover kan ik u helpen, voor de rest verwijs ik u door naar een andere vorm van hulp en u kunt ook zelf nog meer bijdragen aan uw herstel door iets te doen of juist te laten.”

Is er, in de praktijk of literatuur, een beweging zichtbaar, van ziektes of problemen die opeens lijken te verdwijnen, of die juist sterk opkomen?

Paul: „Echte psychiatrische ziekten zijn niet verdwenen, wel kan de naamgeving veranderd zijn. Angstneurose heet nu angststoornis, karakterneurose heet nu persoonlijkheidsstoornis. Tegelijkertijd zit er ook wel een modieuze kant aan mentale stoornissen. In de jaren tachtig was er in de media veel aandacht voor een meervoudige persoonlijkheidsstoornis, waarbij mensen soms wel tien of zelfs honderd ‘alters’ in zich zouden hebben. Die stoornis kom je in deze vorm zelden nog tegen. Aan diagnoses als ADHD, en voorheen Asperger en PDD-NOS, zit zeker ook een modieuze kant. Sterker: álle mannen lijken opeens ergens in het autistisch spectrum te passen. Dat krijg je wanneer over oorzaken en effectieve behandelingen van bepaalde stoornissen wat meer bekend wordt: dan volgt er vaak ook een periode van overdiagnostisering.”

Derek: „Een aanpassingsstoornis was een tijdlang een veel gestelde diagnose bij mensen die problemen hadden om een nieuwe balans te vinden na het verlies van een baan, het einde van een relatie of het verlies van een dierbare. Die aandoening verdween plotseling toen de zorgverzekeraars deze stoornis niet meer wilden vergoeden. Dat wil zeggen: het verdween als begrip. Er worden nu andere etiketten opgeplakt, zoals bijvoorbeeld een ‘andere gespecificeerde angststoornis’. Op zichzelf is dit goed te begrijpen: het hele leven vereist aanpassingsvermogen. Soms kan dit mensen ziek maken, maar de vraag is of het een psychische ziekte is.”

Wat heeft psychiater Paul de Beurs bij het schrijven van dit boek geleerd van het literatuuronderzoek van psycholoog Derek de Beurs?

Paul: „Ons boek bevat 298 verwijzingen naar studies, waarvan Derek veruit de meeste heeft aangedragen. Vaak heb ik hierbij gedacht: ja, dat gedragspatroon herken ik, maar ik wist niet dat het in de literatuur ook een naam heeft. Neem een term als het demand-withdraw-principe. Het betekent dat de kloof tussen partners groter kan worden wanneer de ene steeds nadrukkelijker in de aanval gaat en de ander daardoor op de ‘vlucht’ slaat. Concreet vertaald kun je bijvoorbeeld zeggen: hoe váker de ene partner zegt dat de andere te weinig doet in huis, hoe mínder deze gaat doen.”

En wat leerde onderzoeker Derek de Beurs uit de ervaringen van zijn vader?

Derek: „Ik zie nu beter hoe belangrijk de wisselwerking tussen praktijkervaring en wetenschappelijk onderzoek is. Als onderzoeker dacht ik vaak: als uit studies blijkt dat iets werkt, kan het z’n weg vinden naar toepassing in de praktijk. Nu zie ik dat het eerder andersom is: betere behandeling en vernieuwingen ontstaan in de praktijk, niet in de wetenschap.”