Franse miljoenenboete voor persbureau Bloomberg wegens nepbericht

Financieel persbureau Bloomberg moet in Frankrijk 3 miljoen euro boete betalen omdat het in 2016 een nieuwsbericht plaatste dat was gebaseerd op een persbericht met nepinformatie. Het persbericht bevatte nieuws over ontslagen en boekhoudfouten bij het Franse bedrijf Vinci, waardoor de koers van het bedrijf kelderde. De journalisten hadden moeten weten dat het persbericht niet waar was, oordeelde een Franse rechter donderdag.

Na het plaatsen van het bericht zakte de beurskoers van het bedrijf met 23 procent. Binnen tien minuten werd het bericht gecorrigeerd en verwijderd, waarna de koers weer omhoog ging. In de korte tijd dat het nepnieuwsbericht online stond, konden handelaren veel geld verdienen door in te spelen op de plotseling zeer lage koers.

De Franse beursautoriteit AMF legde Bloomberg in 2019 een boete op van 5 miljoen euro. AMF oordeelde destijds dat Bloomberg beter op had moeten letten bij het plaatsen van het bericht. Bloomberg ging in beroep. De Franse rechter stelt nu dat AMF rekening had moeten houden met de snelheid waarmee Bloomberg het bericht rectificeerde. Daardoor viel de boete lager uit.

Bloomberg heeft laten weten dat het overweegt om opnieuw in beroep te gaan. Volgens het persbureau waren de journalisten het slachtoffer van een „geraffineerde hoax” en berichtten ze slechts over iets wat nieuwswaardig leek. Daarnaast vond de woordvoerder dat ook de persvrijheid hier op het spel stond.

