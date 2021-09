Extra steun voor Nederlandse chipsector

Het demissionaire kabinet is van plan om honderden miljoenen euro’s uit te trekken voor innovaties van Nederlandse chipbedrijven. De plannen daarvoor zijn in voorbereiding en worden ingediend door onder meer ASML, VDL, NXP en PhotonDelta.

Het gaat om geld dat valt onder de vlag van IPCEI (Important Projects of Common European Interest). Dat Europese programma geeft lidstaten meer vrijheid om staatssteun te geven aan sectoren die van strategisch belang zijn voor de hele EU. Zo’n constructie wordt ook gebruikt voor de ontwikkeling van waterstof als schone brandstof en batterijen voor elektrische voertuigen.

De Europese halfgeleiderindustrie heeft een duwtje in de rug nodig om niet achter te blijven bij de industriepolitiek van de Verenigde Staten en China. Europa wil minder afhankelijk zijn van Azië – als het gaat om chipproductie – en van de VS – als het gaat om cloudinfrastructuur.

Ook ontluikende techniek, zoals fotonische chips, moet kunnen opboksen tegen soortgelijke initiatieven die elders ter wereld worden ontwikkeld. PhotonDelta wil bijvoorbeeld graag de bestaande fabriek van Smart Photonics uitbreiden.

Hoeveel subsidiegeld het kabinet uiteindelijk naar de chipsector sluist staat nog niet vast. Ingewijden bevestigen een bericht in De Telegraaf dat het in eerste instantie om 300 miljoen euro gaat – later kan dat meer worden. Andere landen lijken meer te besteden; zo zouden Frankrijk en Duitsland elk 1 tot 2 miljard euro willen vrijmaken voor de chipsector.

Met een paar honderd miljoen euro kunnen lang niet alle ambities worden waargemaakt. Het ligt voor de hand om enkele kansrijke projecten uit te kiezen om te voorkomen dat het subsidiebedrag versnipperd raakt.

De hightechsector werkt aan een gezamenlijk plan waarin ASML, de chipmachinefabrikant uit Veldhoven, een coördinerende rol vervult. ASML is marktleider in lithografie, de machines die nodig zijn om de meest geavanceerde chips te maken.

Alle projecten moeten ook door de beugel kunnen van de Europese mededingingsautoriteit. Maar bij de EU is, mede door het aanhoudende chiptekort, inmiddels het kwartje gevallen dat de halfgeleidersector cruciaal is voor toekomstige economische groei en welvaart.

De Chips Act moet voorkomen dat lidstaten elkaar dwarszitten met nationale subsidies

Na een eerder in het leven geroepen Chip Alliantie kondigde Ursula von der Leyen, president van de Europese Commissie, deze week weer een nieuw initiatief aan: de Chips Act. Het is een wet die chipproductie in Europa wil stimuleren. Met ST Microelectronics (Frankrijk), NXP, (Nederland) Infineon en GlobalFoundries (beide in Duitsland) heeft de EU eigen chipmakers. Maar die leveren samen minder dan 10 procent van de wereldwijde chipproductie. De ambitie is naar 20 procent door te groeien.

Daarvoor is geld en regie nodig. De Chips Act moet voorkomen dat lidstaten elkaar dwarszitten met nationale subsidies. Thierry Breton, Eurocommissaris voor de interne markt, heeft zijn hoop ook gevestigd op Europese onderzoekscentra als CEA-Leti, Frauenhofer en imec (in het Belgische Leuven). Met name imec speelt een strategische rol bij technologiesprongen in chipproductie.

De fabrieken die de meest geavanceerde chips maken staan vooral in Azië. De EU wil die productie graag zelf aankunnen en niet afhankelijk zijn van bijvoorbeeld de (wankele) politieke situatie in Taiwan, waar marktleider TSMC opereert.

De snelste manier om dat doel te bereiken is door een van de drie grote chipfabrikanten (TSMC, Samsung en Intel) te interesseren om uit te breiden in de EU. Intel heeft interesse om een geavanceerde fabriek in Europa te bouwen – een zogeheten foundry, waar ook andere chipontwerpers hun producten kunnen laten bouwen. Maar Intel vraagt voor zo’n peperdure fabriek wel miljarden steun.

Tegelijkertijd is er een lobby gaande om Europese chipmakers te helpen vernieuwen en hen de meest geavanceerde chips zelf te laten produceren. Maar daarvoor lijkt de technologische achterstand ten opzichte van de Grote Drie te groot.

