Eric Boogerman (1931-2021) was een intellectueel en een schelm

Met zijn behoedzame lachje kon je Eric Boogerman gemakkelijk voor onzeker houden. Dat was een misverstand, zag fotograaf Vincent Mentzel, toen ze in 1982 samen naar Duitsland reisden voor NRC Handelsblad. In dezelfde rij voor de DDR-grenswachters op het vliegveld Schönefeld ontdekte Mentzel de sopraan Roberta Alexander, met wie hij bevriend was. Ze was op weg om in de Komische Oper Berlin haar debuut te maken als Mimi in Puccini’s La Bohème. Waarop Boogerman spontaan ‘Si, mi chiamano Mimi’ begon te zingen, de beroemde aria uit zijn lievelingsopera.

En waarop de Volkspolizisten spontaan een onvolkomenheid in een visum vonden en beide journalisten afvoerden voor langdurig verhoor.

Zijn reportage uit Duitsland, in een serie met vooruitziende blik over tweede generatie-migranten die tussen wal en schip dreigden te vallen, was Boogermans journalistieke ‘tweede adem’. Of misschien zijn derde.

Boogerman, in juli op 90-jarige leeftijd overleden, versloeg als correspondent in Parijs voor het Algemeen Handelsblad de studentenopstanden van mei ’68. De ‘vrolijke chaos’ mondde ten slotte uit in ‘gekte’, zei hij. Dat waren destijds geen observaties van achter het bureau geweest, maar reportages in een persoonlijke, toen nogal ongewone stijl en met het traangas in de neus.

Boogerman behoorde tot een generatie ‘seriële correspondenten’ die buitenlandse posten aaneenregen. Vóór Parijs was hij in Bonn gestationeerd. Daarna voor de nieuwe fusiekrant NRC Handelsblad in het Washington dat na-bibberde van Vietnam en Watergate, en waar hij nog net het aantreden van Ronald Reagan in 1981 meemaakte. „Zijn eenvoudig wereldbeeld is Reagans kracht én zwakte”, schreef hij, en hij had meteen oog voor diens „tactisch meesterschap”.

Hoewel Boogerman meer van de analyse was, liep hij soms tegen groot nieuws aan. Bijvoorbeeld toen een Amerikaanse senator hem in 1976 vertelde dat vliegtuigbouwer Lockheed ook in Nederland steekpenningen had betaald. En dat hij de naam ‘Victor Barn’ – op één letter na goed gespeld – maar moest onthouden. Waarmee zijn krant als eerste de missing link vond naar prins Bernhard, die de kwitantie tekende als ‘Victor Baarn’.

Boogerman op reportage in Berlijn voor NRC Handelsblad, in 1982. Foto Vincent Mentzel/NRC Handelsblad

De afstand van correspondenten tot de redactie was evenredig met hun status. Er was telefoon, maar het was niet de bedoeling hem – het duurde tot 1987 voor een vrouw correspondent van deze krant werd – vaak lastig te vallen. Kopij ging per post. Later kwam er een telex en ten slotte een hypermoderne fax: een Rapifax Infotec met het formaat van een wasmachine. „Wanneer men op reis is, kan men de Rapifax van anderen gebruiken. Per land zijn lijsten verkrijgbaar met adressen waar men terecht kan”, schreef de hoofdredactie hem enthousiast (per luchtpost). Of hij die kans heeft benut, is onbekend.

Boogerman stelde hoge prijs op zijn onafhankelijkheid. Als ‘eigen baas’ had hij al in zijn beginjaren bij de buitenlandredactie van het Algemeen Handelsblad, waar hij in 1953 aantrad als ‘volontair’, naam gemaakt met reportages over de dekolonisatie van Afrika. En met een reis van drie maanden door het Zuid-Afrika van de apartheid, waar hij onder meer de Rivonia-rechtszaak (1963-’64) tegen leden van het verboden ANC bijwoonde. Pas later realiseerde hij zich trouwens wie een zekere Nelson Mandela was geweest die zich onder hen had bevonden.

Zijn enigszins moeizame landing op de redactie na achttien jaar buitenland onderstreepte dat hoofdredacties zich met recht zorgen maakten over de keerzijde van zo’n kosmopolitische club correspondenten die tussen hoofdsteden rouleerden: een verzwakte voeling met Nederland.

Toch pakte het gunstig uit. Als verslaggever keek Boogerman met verse nieuwsgierigheid naar wat hij in een reeks portretten „mijn verdwenen land van herkomst” noemde. En stelde goede vragen, zoals: hoe zit het nu echt met onze spreekwoordelijke tolerantie in het licht van krakersgeweld en burgerlijke ongehoorzaamheid (voorloper van het gedogen)? Door de hoofdredactie was hem „op termijn” nog een correspondentschap in het vooruitzicht gesteld, maar kwam het niet van. Hij werd opinieredacteur en trad in 1990 vervroegd uit.

Boogerman bleef altijd lezen – en recenseren voor de krant, liefst historische literatuur uit en over Frankrijk, het land van zijn eerste post. „Hij was een klassieke ‘Handelsblad-man’ en mijn intellectuele vader”, zegt Peter ter Horst, bij de krant enige tijd zijn chef. Daarna werden ze vrienden. „Boogerman leerde mij kritisch dóórdenken”, zegt Ter Horst. „Als ik hem opzocht, een keer per jaar in zijn vakantiehuis in de Dordogne, was het eerste wat hij altijd vroeg, met die priemende oogjes: Wat heb je dit jaar allemaal gelezen?”

Intellectueel – en een schelm. Boogerman is voor zover bekend de enige redacteur die eens een nieuwe smoking declareerde. Overigens tevergeefs. „Ook wij moeten op de kleintjes letten”, schreef hoofdredacteur André Spoor hem terug.