Eindelijk weer een Romereis – óók voor leerlingen die niet gevaccineerd zijn

„Wie heeft de CoronaCheck-app níet op zijn telefoon?”, vraagt de leraar. Het blijft stil in de aula. „Goedzo jongens. Wie heeft het Passenger locator form niet?” Zeker dertig leerlingen steken hun vinger op. „Oké, doen we samen. Dat is nodig als ze bron- en contactonderzoek moeten doen.” „Meneer,” vraagt een meisje, „wanneer moeten de mensen die moeten testen in Italië, de test doen?” De leraar: „Ik denk rond acht uur ’s ochtends.”

De sfeer is opgewonden in de aula van de Berger Scholengemeenschap. Rond de rijen rode stoeltjes liggen tassen op de grond, sommige leerlingen kletsen of kijken op hun telefoon. Maar zodra de leraar de instructies geeft voor hun reis volgende week is het stil. Rome. Eindelijk.

Middelbare scholen, ouders en leerlingen overal in het land houden zich dezer dagen bezig met de vraag: gaat de schoolreis door? En zo ja: hoe? Anderhalf jaar lang zijn er geen schoolreisjes geweest. Dit jaar komt het langzaam weer op gang. Voor het buitenland is een QR-code nodig, sommige landen eisen dat ongevaccineerde mensen, dus ook tieners, elke 48 uur negatief testen en anders in quarantaine gaan.

„We zijn zo blij dat het doorgaat”, zegt moeder Kristel Vlooswijk van Gijs (17) in Driehuizen aan de telefoon. „Dit is de vierde poging in anderhalf jaar. De vorige zesde klas moest de Romereis helemaal missen.” Haar zoon is gevaccineerd tegen Covid-19 en heeft een QR-code. Die zal hij moeten tonen aan de grens, in het Colosseum, in het Vaticaan, in restaurants.

De zesdeklassers die niet zijn gevaccineerd – vijf van de zestig – zullen zich om de dag laten testen. Rector Reinoud Buijs van de Berger Scholengemeenschap: „We hebben in goede harmonie afgesproken dat áls een van de leerlingen positief test en in quarantaine moet voor de terugreis, de ouders naar Rome reizen om bij hun kind te zijn.” De school betaalt de eventuele quarantaine-kosten voor een leerling.

Iedereen wil mee, onderstreept Buijs, en de school heeft haar uiterste best gedaan om dat mogelijk te maken. „We willen een inclusieve school zijn en niemand buitensluiten.” De reis van mavo 4 naar de Belgische Ardennen is op de valreep vervangen door een reis naar Eindhoven. In mavo 4 is 46 procent van de leerlingen gevaccineerd. Een binnenlandse reis geeft minder rompslomp dan een buitenlandse.

Groen vinkje

Praag en Krakow vallen sowieso af, want Tsjechië en Polen hebben erg veel strenge regels, vertelt Bart Meijer, commercieel manager van reisorganisatie Diogenes die normaal gesproken vijfhonderd schoolreizen per jaar organiseert. Dit jaar is hij blij als hij er honderd rond krijgt. „Sommige scholen kiezen nu bewust voor Denemarken of Hongarije – waar ze niet moeilijk doen. Wij zijn als reisorganisatie verplicht voor vertrek te checken of iedereen zijn groene vinkje heeft. Want anders worden kinderen gewoon geweigerd aan veel grenzen. En je kunt een leraar niet aan de Franse grens op de parkeerplaats achterlaten met veertien leerlingen.”

We willen geen tweedeling in de klassen. Bij sommige ouders ligt tésten zelfs gevoelig

Voor de leerlingen van het reformatorische Driestar College in Gouda gaat het feest niet door. De schoolreizen zijn tot december opgeschort, vertelt rector Wim de Kloe. „We willen geen tweedeling in de klassen. Er is een groep die niet is gevaccineerd; bij sommige ouders ligt tésten op corona zelfs gevoelig.” Jammer, zegt De Kloe. „Reizen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen.” Hij hoopt dat de Romereis in het voorjaar wel kan doorgaan.

Ook de antroposofische Geert Groteschool in Amsterdam heeft de studiereizen naar het buitenland afgezegd. „Leerlingen die niet zijn ingeënt,” zei plaatsvervangend rector Fieke Otto tegen de lokale zender AT5, „zouden zich tijdens de reis moeten laten testen. Voor een terrasje of museum moet je in Italië een QR-code laten zien.” De school wilde niet de verantwoordelijkheid dragen voor het op reis in quarantaine plaatsen van eventuele positief geteste leerlingen.

Drang vanuit school

Ruim 600.000 twaalf- tot zeventienjarigen (van de in totaal 1.170.000 tieners) hadden op 12 september een eerste prik gehad, volgens het RIVM. Officieel mag een school niet aan leerlingen vragen of ze zijn ingeënt. In de praktijk gebeurt dat wel.

Voor een buitenlandse reis is het zelfs nodig. Het Amsterdams Lyceum verzocht ouders per brief hun kinderen voor de talenreis naar Spanje te laten vaccineren. „Sommige ouders bellen en zeggen dat ze zo wel drang voelen van school”, vertelt rector Tom van Veen. „Maar die drang ís er ook. Het geeft veel organisatorisch gedoe als we ongevaccineerde leerlingen meenemen op reis. Maar we willen ze ook niet buitensluiten. Als iemand positief test op de terugweg moet diegene in quarantaine, dan zal een ouder of een leerkracht er tien dagen bij moeten blijven.”

Gijs (17) en Segar (18) in Bergen hebben allebei Covid-19 gehad, vertellen ze. Zij hebben dankzij hun herstelbewijs dus het groene vinkje van de QR-code binnen voor de Romereis. Ze laten zich ook vaccineren. Gijs: „Ik doe het om familie te kunnen zien én om gewoon weer leuke dingen zoals dit te kunnen doen.”

Ja, ze hebben geleden onder de lockdowns, vooral de tweede. Segar: „Ik zat op een gegeven moment alleen nog maar thuis. Elke dag leek op de dag ervoor. Ik zag mijn vrienden niet, kon niet naar de sportschool. Alleen mijn werk in de supermarkt ging gelukkig door.” Gijs: „Voetbal ging niet door. Het café waar ik werkte was dicht. Op gegeven moment ben je wel klaar met Zoomborrels.” Wat ze gaan studeren? Gijs wil naar de Rockacademie, Segar weet het nog niet. Er zijn anderhalf jaar geen open dagen geweest.

Maar ze mogen nu in elk geval eerst naar Rome.