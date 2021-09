Een Black Lives Matter-demonstrant schreeuwt tegen politieagenten buiten het Met Gala op Fifth Avenue in New York. Meerdere demonstranten werden gearresteerd. Het Met Gala is een jaarlijks fondsenwervingsgala ten bate van het Metropolitan Museum of Art's Costume Institute in New York City. Dit jaar vond het gala voor de 75ste keer plaats.

Foto Peter Foley / EPA