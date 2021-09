Diede de Groot wint alle grote toernooien en vindt een plek tussen de wereldsterren

Diede de Groot heeft een drukke week achter de rug. Nadat de 24-jarige rolstoeltennisster afgelopen zondag de US Open had gewonnen en daarmee de eerste tennisser werd die sinds Steffi Graf in 1988 een ‘Golden Slam’ voltooide – winst van de vier grote toernooien en paralympisch goud in één seizoen – is ze de afgelopen dagen naar eigen zeggen „een beetje geleefd”.

Ze was in New York eregast bij de mannenfinale tussen Novak Djokovic en Daniil Medvedev, ze stond grote Amerikaanse media zoals ESPN en The New York Times te woord, ze werd gehuldigd op het hoofdkantoor van haar sponsor Citibank, de op een na grootste bank ter wereld, en ze mocht van haar andere sponsor, Nike, voor een flink bedrag spullen shoppen.

Woensdag vloog De Groot naar huis, voor het eerst in vijf weken nadat ze eerst in Tokio bij de Paralympische Spelen zowel goud in het enkel- als in het dubbelspel (met Aniek van Koot) had behaald en daarna meteen doorreisde naar de Verenigde Staten. Donderdag werd ze met een rondvaart door haar Utrechtse woonplaats Oudewater gehuldigd en tot ereburger benoemd. In de tussentijd ontving ze honderden felicitaties, waaronder eentje van de koning. En er zijn nog media-optredens bij Koffietijd en Humberto Tan gepland.

Deze vrijdag staat opnieuw een huldiging op het programma, van haar tennisclub Nieuwe Sloot in Alphen aan den Rijn waar ze sinds haar zeventiende kom. Op haar zevende stapte De Groot voor het eerst in een rolstoel om te tennissen. Terwijl buiten de ballonnenboog wordt opgetuigd en de tompouces arriveren, met op het glazuur een foto van haar, vertelt De Groot dat zaterdag de eerste dag in lange tijd is dat ze niets gepland heeft. „Maar er komt elke dag wel weer iets nieuws bij, dus dat zal dan ook wel weer gebeuren.”

Maandag begint ze alweer met trainen, want komende vrijdag wacht het vliegtuig naar Sardinië, waar de World Team Cup wordt gehouden, het WK voor landenteams bij het rolstoeltennis.

„Het is een hele aparte en bijzondere week geweest”, zegt De Groot in een klein kantoortje van de tennisclub. „Ik vind het allemaal heel erg leuk, maar ik had van tevoren niet ingeschat dat het zo druk zou worden, dat het zo bij mensen speelt.”

Nike-reclames

Met haar historische prestatie – ze is de eerste rolstoeltennisser die een Golden Slam haalt, al werd zondag haar prestatie geëvenaard door de Australiër Dylan Alcott – is De Groot definitief het nieuwe gezicht van het rolstoeltennis. Hoewel ze al twaalf grandslamtoernooien won en drie jaar nummer een van de wereld is, volgde pas na haar overwinning bij de US Open haar doorbraak bij het grote publiek. Haar beeltenis stond met grote advertenties van Citibank in The Washington Post en The New York Times. Nike maakte reclamefilmpjes waarin De Groot figureert naast wereldsterren als basketballer LeBron James, atlete Shelly-Ann Fraser-Pryce en tennisster Serena Williams en zette vrijdag een paginagrote advertentie van haar in De Telegraaf. Ook in winkelcentrum Hoog Catherijne in Utrecht was een grote afbeelding van haar in een Nike-reclame te zien.

De Groot, die geboren werd met een verkort rechterbovenbeen en verkeerd aangelegde heup en al haar hele leven met een beenprothese loopt, treedt daarmee in de voetsporen van haar grote voorbeeld, voormalig mentor en chef de mission van de afgelopen Paralympische Spelen: Esther Vergeer. Zij won in haar carrière op vier achtereenvolgende Spelen goud en bleef tien jaar en 470 wedstrijden op rij ongeslagen.

Diede de Groot Foto Annabel Oosteweeghel

Sportief heeft De Groot nu iets gepresteerd wat Vergeer nooit is gelukt. „Al is dat alleen maar omdat in haar tijd Wimbledon geen toernooi voor rolstoeltennissers organiseerde”, zegt De Groot. „Anders had zij ook een Golden Slam gehaald.” Zichzelf vergelijken met Vergeer wil De Groot niet. „Ik denk niet dat iemand ooit gaat evenaren wat zij heeft gepresteerd heeft.”

Ze is sowieso niet erg van de statistieken, zegt De Groot. Ze wil goed tennissen, dan volgen de resultaten vanzelf. Al is het ook deels uit zelfbescherming dat ze haar focus op het tennis zelf probeert te leggen. „Kijk maar naar Djokovic, die had heel nadrukkelijk uitgesproken dat een Golden Slam zijn droom was. Toen dat doel dichterbij kwam, werd hij zenuwachtiger en ging hij steekjes laten vallen. Als je je er zo op focust, kan het alleen maar fout gaan.”

Toch voelde ook De Groot naarmate het seizoen vorderde en een Golden Slam steeds realistischer werd de druk toenemen. „Ik speelde de eerste helft van het seizoen echt goed, daarna werd ik steeds minder.”

Tijdens de voorbereiding op Wimbledon raakte ze geblesseerd aan haar pols. „Toen besefte ik dat niet alles meer van een leien dakje ging. En omdat ik niet de perfecte voorbereiding kon draaien werd ik toch wel een beetje zenuwachtig.”

Daar kwam ook bij dat de Paralympische Spelen in Tokio in zicht kwamen. Vier jaar geleden huilde ze dikke tranen in Rio de Janeiro, nadat ze in de halve finale werd uitgeschakeld door landgenote Jiske Griffioen. Ze werd uiteindelijk vierde. Nu wilde ze haar sportieve revanche halen – en dat lukte, met twee keer goud. „Paralympisch goud is voor mij de belangrijkste titel”, zegt ze. „Ook omdat er de meeste aandacht naartoe gaat.”

Uithangbord

Al die focus op de Paralympische Spelen, het is iets waar ze graag verandering in zou zien. „Alle aandacht voor het rolstoeltennis gaat naar de Spelen en de rest van het jaar valt het heel erg tegen.” Daarom probeert ze telkens opnieuw aandacht te vragen voor haar sport, want getennist wordt er het hele jaar door.

In dat opzicht is De Groot gegroeid in haar rol als uithangbord van haar sport. Ze is onder meer ambassadrice van de Esther Vergeer Foundation, die kinderen met een lichamelijke beperking helpt te sporten, en is sinds kort ook het gezicht van Runway of Dreams, een organisatie die bewustzijn wil creëren in de mode-industrie voor dezelfde groep mensen. „Ik wilde vroeger niet mensen inspireren, ik wilde gewoon tennissen. Nu merk ik dat steeds meer mensen luisteren als ik iets zeg. Daar wil ik anderen mee helpen.” Dat mensen nu meer aandacht hebben voor wat ze te vertellen heeft, ziet ze als het automatische gevolg van haar prestaties op de tennisbaan.

Naast haar op tafel liggen haar twee gouden paralympische medailles, zorgvuldig omwonden met het neklint. „Ik vind het erg spannend om ze overal mee naar toe te nemen”, zegt ze. „Niet omdat ik bang ben ze kwijt te raken, maar wel dat ze beschadigen.” Om te voorkomen dat er krasjes opkomen, houdt ze er met elke hand een vast als ze zich verplaatst. Ze samen om de nek hebben hangen is eigenlijk helemaal niet fijn, zegt ze, want dan botsen ze tegen elkaar aan. „Dat is heel erg zonde.” Ze gaan na de laatste huldiging snel een veilige bewaardoos in.