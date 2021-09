De bank is schuldig, niet de vastgoedhandelaar

De beleggers zijn schuldig aan de woningnood. Zíj zijn de aanjagers, zíj betalen de hoogste prijs en kapen zo de huizen voor de neuzen van starters weg. Het is een populaire opvatting – maar ze klopt niet.

Ebru Umar is journalist en vastgoedadviseur.

Nederland telt ruim 8 miljoen woningen; 4,5 miljoen woningen zijn eigendom van particulieren, 2,4 miljoen behoren tot een coöperatie, een kleine miljoen woningen zijn in handen particuliere beleggers. Die laatsten betalen niet de hoogste prijs, en kapen de huizen niet weg. Want zij maken een som: kan deze aankoop uit? Zo niet, dan laten ze het object links liggen. Voor een bewoner daarentegen, mag wonen geld kosten. Een huis kan drie ton waard zijn, als er veertig man biedt is de marktwaarde ineens vier ton. Hoe is dat de schuld van de beleggers, die allang zijn afgehaakt?

In het ‘betaalbaar’ maken van de woningmarkt laat de overheid zich leiden door opportunisme. De verlaging van de overdrachtsbelasting naar 0 procent voor woningen tot 400.000 euro vlak voor de verkiezingen, is niet anders uit te leggen. Op voorhand waarschuwden mensen in het vastgoed al dat dit zou leiden tot hogere prijzen. Of de verhoging van de overdrachtsbelasting naar 8 procent voor iedereen die een huis koopt om er niet in te wonen. Geen belegger die daar wakker van ligt; als het ‘uit’ kan, verhaalt hij het ‘gewoon’ in de huurprijs.

Zorgplicht banken

Nee, laten we de échte schuldigen voor het tekort op de woningmarkt eens aanwijzen: de banken. De meeste woningen worden gekocht met een hypotheek, veelal verstrekt door een bank. Tenminste, als die zo’n lening wíl verstrekken. Meestal niet aan zzp’ers. Zonder enige wroeging wijzen banken zzp’ers af die al jarenlang 1.500 euro aan huur ophoesten, terwijl ze aan een hypotheek 800 euro kwijt zouden zijn. Banken belemmeren de aankoop van een eigen huis eerder dan dat ze het mogelijk maken. Dit moet worden aangepakt. Banken moeten hun functie vervullen en leningen uitgeven aan mensen die bewezen hebben aan hun financiële verplichtingen te kunnen voldoen.

Daarnaast verschaffen banken een hypotheek naar de taxatiewaarde. Met andere woorden: is een huis getaxeerd op 300.000 euro, maar heb je 400.000 geboden omdat er nog twintig mensen stonden te bieden, dan moet je zelf een ton meenemen. Zo bevorderen banken de ongelijkheid tussen mensen: de ‘rijke’ koper heeft het, de ‘arme’ krijgt het niet meegefinancierd. Het afschaffen van de ‘jubelton’ (bedrag van 100.000 euro dat belastingvrij geschonken mag worden ten behoeve van de financiering van een eigen woning) is het kind met het badwater weggooien.

Wat de bank ook niet mee financiert, is een verbouwing. Zogenoemde kluspanden kunnen dus helemaal niet door starters met een beperkt budget worden gekocht. Kopers krijgen niet meer dan de taxatiewaarde gefinancierd – wat denk je dat een verbouwing kost? Maar als een eindgebruiker het niet kan financieren, waarom is het dan erg als een belegger het wél koopt?

Daarnaast financieren banken niet meer dan 100 procent van de taxatiewaarde onder het mom van hun zorgplicht, ingevoerd tijdens de vorige huizencrisis, toen huizen ‘onder water’ stonden. In plaats van destijds hun hypotheeknemers te helpen, want ‘zorgplicht’, verkochten banken huizen per executoriale verkoop en mochten beleggers bijstorten. Als de bank besloot dat de genomen hypotheek te hoog was voor de gedaalde waarde van een woning, moest de belegger (een deel van) zijn schuld inlossen. Zo maar, uit het niets. Dus: zorgplicht ten tijde van crisis? Ja, voor zichzelf – niet voor hun klanten.

Onconventionele oplossingen

Gemeenten zijn ook schuldig. Elke Nederlandse gemeente bezit vastgoed: scholen, straten, kerken, sporthallen. Vaak verkopen ze dit aan de hoogste bieder, ‘want het gaat immers om belastinggeld’. Daarbij gaan ze voorbij aan het feit dat ze ook onderdak moeten bieden aan hun belastingbetalende burgers. In plaats van hun vastgoed te verkopen aan de hoogste bieder kunnen gemeenten dit ontwikkelen tot woningen en kunnen ze zelf besluiten aan wie ze het eindobject verkopen: aan starters, senioren – maar niet aan beleggers.

Daarbij kunnen gemeenten bepalen hun ontwikkelde vastgoed juist niet te verkopen aan mensen die geen hypotheek nodig hebben en aspirant-kopers de tijd gunnen om een hypotheek aan te vragen – een aanvraag waar banken ook nog eens maanden over doen.

Er zijn meer onconventionele manieren om de woningnood op te lossen. Maak het makkelijker een woning te splitsen. Ouderen die in kasten van huizen wonen, willen uiteindelijk verhuizen naar een gelijkvloerse woning, tenzij ze hun begane grond kunnen verbouwen of een lift laten plaatsen. Waarom maken gemeenten dit soort verbouwingstrajecten niet makkelijker voor particulieren? Desnoods zorgen gemeenten samen met banken voor de financiering.

Huiseigenaren zijn er niet altijd op uit hun woningen voor de hoogste prijs aan een belegger te verkopen; ze zijn vaak juist blij als ze jongeren en gezinnen kunnen helpen. In verkooptermen heet dit ‘gunnen’, en heus, het bestaat.

De oplossing voor de ‘woningnood’ moet van de overheid komen – maar die kiest doorgaans de verkeerde oplossingen, waarbij de beleggers ook nog eens als schuldige worden aangewezen, terwijl zij onderdak bieden aan miljoenen mensen. Nee, de banken moeten worden aangepakt; zij zorgen ervoor dat zzp’ers geen hypotheek krijgen en vastzitten in een huurhuis van een ander, voor een huur die dubbel zo hoog is als de hypotheek die ze makkelijk kunnen betalen, maar niet krijgen.

