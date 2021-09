Geen vaccinatiebewijs nodig voor wereldleiders bij VN-vergadering

Wereldleiders hoeven geen vaccinatiebewijs te tonen bij VN-vergadering

Presidenten, premiers en diplomaten die volgende week aanwezig willen zijn bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York hoeven toch geen vaccinatiebewijs te tonen. Eerder zei voorzitter Abdulla Shahid nog dat hij de strenge coronaregels van de lokale autoriteiten opvolgt en een vaccinatiebewijs eist, maar daar is hij na kritiek van onder meer Rusland op teruggekomen.

De gemeente New York eiste van alle delegaties dat zij aantonen dat ze gevaccineerd zijn. Rusland noemde dat „discriminerend” en de Russische VN-ambassadeur zei dat het weren van diplomaten uit de vergaderzaal een „duidelijke schending is van het handvest van de Verenigde Naties”. Het hoofdkwartier van de VN heeft de status van internationaal grondgebied en is daarom niet verplicht lokale wetten op te volgen.