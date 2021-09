Een Duitsland zonder Merkel? Dat is voor veel jongeren even wennen

Emma Kohler (17)

‘Competent, maar ze vergat het klimaat’

Emma Kohler (17) woont in Traunstein, in het zuidoostelijkste puntje van Beieren, en doet dit jaar eindexamen. Volgend jaar wil Kohler graag politicologie of communicatie studeren. Ze is actief bij klimaatbeweging Fridays for Future en de jongerenafdeling van de Groenen. Ze maakt ook een podcast, Parlamensch.

„Sinds ik me kan herinneren is Angela Merkel bondskanselier. Voor mij is het normaal, Merkel hoort bij de politiek. Wat er ook gebeurt, Merkel was er altijd. Bij veel van mijn generatiegenoten is het nog niet ingedaald dat er nu een tijd zonder haar aanbreekt.”

In hoeverre is Angela Merkel een voorbeeld?

„Merkel heeft het voor elkaar gekregen om in zestien jaar kanselierschap uit te groeien tot machtigste vrouw van de wereld. Ze heeft zich staande kunnen houden tegenover mensen als Donald Trump of Vladimir Poetin, en als vrouw in een mannenwereld.”

Wat was Merkels belangrijkste eigenschap?

„Het belangrijkste is dat ze altijd kalm bleef. Ze was altijd beheerst, viel nooit uit haar rol. Zo kon ze ook met moeilijke gesprekspartners communiceren. Die gesprekken bereidde ze ook altijd minutieus voor.”

Welk optreden van Merkel zal je bijblijven?

„In een gesprek met Trump. Hij zei op een gegeven moment dat hij ook Duits bloed heeft, en je ziet dat Merkel moeite heeft haar lachen in te houden.”

Wat was Merkels grootste verzuim in haar tijd?

„Klimaatbeleid. Ze wist tenslotte al lang voordat ze kanselier werd, als natuurwetenschapper en als minister van milieu, wat de situatie was. Ze heeft er zelfs in een boek over geschreven. Maar als bondskanselier is ze het vergeten. Ik vermoed omdat de lobby van de auto- en kolenindustrie te groot was.”

Hoe zal men zich Merkel herinneren?

„Als een geloofwaardige en competente Kanzlerin. Een rots in de branding.”

Als je een tweet zou schrijven bij het afscheid van Merkel, hoe zou die dan luiden?

„Ik denk dat je niet zo goed in woorden kunt vatten wat Merkel allemaal voor Duitsland heeft gedaan. Ze was een crisiskanselier en ze heeft ons goed door de meeste crises geloodst. Ik zou niet weten hoe ik haar moest bedanken.”

Mary Khan (27)

‘Er hangt een schaduw over haar erfenis’





Mary Khan (27) studeert Rechten en Religiewetenschappen aan een universiteit in Brandenburg en is sinds 2016 lid van Alternative für Deutschland. Khan is vicevoorzitter van de jongerenafdeling van het AfD, Junge Alternative. Bovendien modereert Khan ‘AfD-tv’, de zender van de partij, te zien via YouTube.

„Ik was 11 toen Merkel kanselier werd, en vond het bijzonder dat er een vrouw in die rol kwam. En mijn familie, die altijd CDU stemde, was enthousiast, dat krijg je mee als kind.”

In hoeverre is Angela Merkel een voorbeeld?

„Het is een vrouw die sterk is opgetreden in de politiek. Maar tegenwoordig zie ik haar niet meer als voorbeeld.”

Welke eigenschap van Merkel is haar belangrijkste?

„Ik denk dat het belangrijk is dat ze moeilijke situaties goed uit kan zitten. Vaak reageert ze niet of heel erg langzaam, terwijl anderen misschien meteen uit een reflex iets hadden gedaan. Dat is zowel een kracht als een zwakte.”

Wat is Merkel grootste verzuim?

„Ze luistert al een tijdje niet meer naar de stemmen uit haar eigen partij. Dat begon in 2015, toen de grenzen ongecontroleerd open werden gegooid. De kritiek uit de eigen partij werd genegeerd, Merkel bedreef politiek vanuit de ivoren toren.

„Mijn vader is ex-moslim en heeft islamkritische boeken geschreven, er is meermaals een aanslag op hem gepleegd. Het maakte me woedend dat we geen enkele controle meer hadden.”

„Later, in 2020, kwam het corona-beleid. Burgers kunnen niet meer over hun eigen lichaam beschikken: er is praktisch een vaccinatieplicht.”

Hoe zal men zich Merkel herinneren?

„De laatste jaren zullen een schaduw over haar erfenis werpen, vooral vanwege de open grenzen en de omgang met corona.”

Hoe zou u in een tweet van Merkel afscheid nemen?

„Ik zou zeggen: ‘U had vijf jaar terug al moeten terugtreden’.”

Lilia Vogelsang (27)

‘Ze bracht de menselijkheid terug in de politiek’





Lilia Vogelsang (27) is sinds vier jaar lid van de sociaal-democratische SPD en voert deze weken campagne voor die partij op de straten van Berlijn-Neukölln, waar ze woont. Vogelsang werkt voor een politiek adviesbureau.

„Het is erg vormend als je zestien jaar lang een Kanzlerin hebt gehad. Je bent erg aan de stabiliteit gewend. De veranderingen die nu komen maken veel spanningen los, dat merk ik als ik met mensen spreek op straat. Velen voelen een soort onzekerheid. Dat beïnvloedt nu ook hoe ik op de laatste zestien jaar terugkijk: Merkel bracht veel stabiliteit, ook in Europa. We zijn heel dankbaar, maar het is ook te comfortabel geworden en er is veel blijven liggen.”

In hoeverre is Merkel een voorbeeld?

„Ze heeft Duitsland relatief ongeschonden door turbulente tijden genavigeerd. In 2015 was ze ook een voorbeeld, toen ze zei: ‘Wir schaffen das’. Ze bracht menselijkheid in de politiek, en ze wist over haar eigen schaduw van de rationele kanselier heen te springen.”

Welk optreden van Merkel heeft het meest indruk gemaakt?

„Natuurlijk haar optreden in 2015. En toen ze in 2019 een eredoctoraat aan Princeton kreeg, en haar gevraagd werd wat ze zou doen na haar kanselierschap. Ze zei zo heel gewoon dat ze op zou staan, een boek zou lezen en langzaam zou bedenken wat ze graag met haar tijd wil doen.”

Wat is Merkels grootste verzuim?

„Ze heeft niet genoeg gedaan om de klimaatcrisis te keren en daarmee heeft ze ook de Duitse economie schade berokkend. Want de Duitse auto-industrie heeft zich verslapen, schakelt te langzaam over naar elektro-motoren en nu hebben we allemaal het nakijken. Ten tweede de sociale gelijkheid: de rijken worden rijker, de armen armer. Tenslotte het onderwijs: we hebben een ongelofelijk oudbakken en volstrekt niet digitaal onderwijssysteem.”

Hoe zou je in een tweet of in twee zinnen afscheid nemen van Merkel?

„‘So long and thanks for all the fish’. Dat is uit The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy. Ok, zonder grapjes: ‘Dank je wel en rust goed uit’.”

Nora Zabel (24)

‘We wisten: wat er ook gebeurt, Merkel regelt het’





Nora Zabel (24) is CDU-lid en studente filosofie en politicologie aan de universiteit van Rostock. Voor de CDU in Mecklenburg-Vorpommern beheert Zabel de socialemediakanalen.

„Ik kan me niemand anders dan Angela Merkel als bondskanselier voorstellen. Ze was een constante in het leven van veel jonge mensen. We hoefden ons nooit zorgen te maken over wat er om ons heen gebeurde, we konden onbekommerd opgroeien. We wisten: wat er ook gebeurt, Merkel regelt het wel.

In hoeverre was Merkel een voorbeeld?

„Ze is de eerste vrouwelijke bondskanselier van de bondsrepubliek Duitsland en zo een voorbeeld voor alle jonge vrouwen in de politiek. Vrouwen hebben het ook nu nog zwaarder dan mannen, om zich in de politiek staande te houden. Merkel liet zien dat het niet onmogelijk is. Ze heeft nooit opgegeven, ongeacht de grote weerstand die ze heeft ervaren, ook in de eigen partij.”

Welke eigenschap van Merkel zouden alle politici moeten hebben?

„Merkel is vooral door haar politieke stijl een voorbeeld: er altijd op gericht de grote maatschappelijke problemen op te lossen en tegelijkertijd het individu in het middelpunt laten staan. Daarbij polariseerde ze niet, en daarmee is ze mijlenver verheven boven populistische machthebbers als Poetin of Erdogan.”

Wat is uw lievelingsuitspraak van Angela Merkel?

„Dat zijn er twee: ‘Wir schaffen das’. En: ‘Gelijke vertegenwoordiging van man en vrouw op alle gebieden lijkt me gewoon logisch’.”

Als u van Merkel afscheid zou moeten nemen in een tweet, hoe zou die dan luiden?

„Lieve Angela, dankjewel dat ik in dit land van vrede en welvaart mocht opgroeien. Dank je dat je mijn interesse voor politiek en de CDU hebt gewekt. Dank je, dat je mij hebt laten zien dat ik in dit land alles kan worden wat ik zou willen. We zullen je missen.”