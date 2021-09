Balkonverbod omwonenden tijdens onthulling Holocaust-monument

Amsterdammers die in de buurt van het Nationaal Holocaust Namenmonument wonen mogen zondagmiddag tijdens de onthulling daarvan niet op hun eigen balkon komen. De gemeente heeft omwonenden ook verboden op een balkon, dak, dakterras of logia te betreden dat direct zicht biedt op de onthulling. Er is een noodverordening van kracht zondag voor het gebied. Dat heeft de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema dinsdag laten weten in een brief aan Amsterdammers die in de buurt van het monument wonen. De noodverordening die zondag geldt, is ook van kracht tijdens de jaarlijkse herdenking op 4 mei.

Halsema verzoekt omwonenden daarnaast om ramen en deuren die zicht bieden op het monument te sluiten. „We willen een waardige onthulling en er zeker van zijn dat die niet wordt verstoord”, zegt een woordvoerder van de burgemeester. Door omwonenden te beletten op hun balkon te komen, hoopt de gemeente bijvoorbeeld te voorkomen dat „iemand per abuis een vuilnisbak omgooit”. Volgens de gemeente is het een internationale onthulling en zullen naast overlevenden van de Tweede Wereldoorlog ook de koning en demissionair premier Mark Rutte (VVD) aanwezig zijn.

Op het monument prijken de namen van 102.000 Nederlandse slachtoffers uit de joodse, Roma- en Sinti-gemeenschap die zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog en geen graf hebben. Het namenmonument is ontworpen door architect Daniel Libeskind en bestaat uit 102.000 bakstenen, waarin de namen van de slachtoffers gegraveerd staan. Halsema schrijft in de brief dat de onthulling een belangrijke en emotionele gebeurtenis is voor nabestaanden. „Na 75 jaar hebben zij eindelijk een concrete plek om hun familie te herdenken.”

Eerder heeft een deel van de omwonenden zich hevig verzet tegen de komst van het namenmonument, dat komt op de groene strook tussen de Weesperstraat en de Hoftuin. Volgens buurtbewoners zou het gedenkteken veel toeristen trekken. Ze vreesden voor grote drukte en verkeersproblemen. De omwonenden procedeerden tevergeefs bij de rechter om de komst van het monument te voorkomen. In het hoger beroep stelde ook de Raad van State de gemeente vorig jaar oktober in het gelijk.