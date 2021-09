‘Ank de Tank’ dreef de Tweede Kamer vaak tot wanhoop

Toen haar voorganger Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD) in 2017 aftrad, wegens een dodelijk mortierongeluk in Mali, vormden militairen bij het afscheid een erehaag. De vrijdag afgetreden minister van Defensie Ank Bijleveld (CDA) kreeg er volgens haar woordvoerder ook eentje. Ze was er populair. ‘Mensen-mens’ Bijleveld, dochter van een landmachtofficier, stelde het personeel centraal – iets wat niet vanzelf spreekt in een organisatie die gebouwd is rond schepen, tanks en vliegtuigen.

Bijleveld (59) wilde het vertrouwen van de kapotbezuinigde krijgsmacht herstellen. Dat leek te lukken toen voor defensie in het regeerakkoord van het kabinet Rutte III een financiële injectie van 1,5 miljard euro extra per jaar werd opgenomen. Tijdens ontelbare werkbezoeken maakte ‘Ank de tank’ zich geliefd onder de militairen. Maar ondanks een lange politieke loopbaan – op haar 27ste kwam ze in de Tweede Kamer – raakte ze op moeilijke dossiers politiek snel in de problemen.

Tijdens het debat afgelopen week over de chaotische evacuatie uit Kabul brachten haar warrige antwoorden de Kamer tot wanhoop. Vrijdagmiddag trad Bijleveld alsnog af, met grote tegenzin. „Ik wil niet verhelen dat ik verbaasd was over de gevolgen van het Kamerdebat”, zei ze. „Ik wilde doorgaan voor de mannen en vrouwen die in de frontlinie staan.”

Kroon op lange carrière

Anna Theodora Bernardina (‘Ank’) Bijleveld-Schouten wist dat ze op ‘alle lijstjes’ stond toen ze in 2017 werd gebeld door toenmalig CDA-leider Sybrand van Haersma Buma. Het ministerschap in het derde kabinet-Rutte was een kroon op een lange politieke carrière: Kamerlid (1989-2001), burgemeester van de gemeente Hof van Twente, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken tijdens Balkenende IV (2007-2010), commissaris van de Koning in Overijssel. In een nieuw kabinet was ze graag opnieuw minister van Defensie geworden, zei ze eerder dit jaar tegen NRC.

Defensie geldt niet als een zware portefeuille, want het ministerie maakt weinig beleid. Bijleveld had bovendien het geluk dat ze – in tegenstelling tot haar voorganger Hennis – werd bijgestaan door een staatssecretaris (Barbara Visser, VVD) die de klassieke hoofdpijndossiers – personeel en materieel – voor haar rekening nam. Maar het ministerie van Defensie is ook een van de lastigste departementen om te managen. De daar heersende cultuur geldt als gesloten, de structuur is gedecentraliseerd, met krijgsmachtonderdelen die sterk autonoom denken en opereren. Na drie decennia van bezuinigen kampt Defensie bovendien met chronische achterstanden, waardoor de krijgsmacht moeilijk kan meekomen bij internationale operaties. De afgelopen jaren werden geen grote missies meer gedaan, onder Bijleveld stopte Nederland de deelname aan de VN-missie in Mali.

Toch waren het juist de missies die Bijleveld in de problemen brachten. In 2019 onthulden NRC en de NOS dat er vier jaar eerder bij een bombardement van de Nederlandse luchtmacht in Irak ruim zeventig burgerdoden waren gevallen. Tijdens de aanval op een bommenfabriek van IS in Hawija werd, door de aanwezigheid van grote hoeveelheden TNT, een nabijgelegen woonwijk weggevaagd. De onthulling was extra pijnlijk omdat voorganger Hennis-Plasschaert indertijd tegenover de Tweede Kamer had ontkend dat er sprake was van Nederlandse betrokkenheid bij een luchtaanval in Irak.

Bijleveld wist niet te overtuigen in de vier debatten die de Kamer over de kwestie organiseerde. Ze overleefde nipt twee moties van wantrouwen, eentje in november 2019, de tweede in mei 2020. „In de toekomst zullen we het anders doen, transparanter zijn”, beloofde een politiek zwaar beschadigde Bijleveld. In december 2020 maakte Defensie bekend vier miljoen euro uit te trekken voor herstel en opbouw van Hawija.

Zo waren er meer pijnlijke kwesties, zoals de omgang met oud-defensiemedewerkers die op vijf voormalige NAVO-depots waren blootgesteld aan chroom-6, een kankerverwekkende stof in de (grond)verf voor legervoertuigen. Ook de mislukte verhuizing van de Marinierskazerne naar Vlissingen (de mariniers wilden niet) straalde negatief af op Bijleveld.

Dan was er nog een reeks kleinere blunders die haar imago geen goed deden. In november 2020 raakte Bijleveld in verlegenheid, toen een journalist van RTL Nieuws erin slaagde om toegang te krijgen tot een video-overleg van Europese ministers van Defensie. Dat lukte dankzij een foto op het Twitteraccount van Bijleveld, waarop het inlogadres en een deel van de benodigde pincode te zien waren. Op zaterdag 14 augustus, toen de Taliban aan een spectaculaire opmars bezig waren, twitterde Bijleveld dat ze naar de bioscoop was geweest om de oorlogsfilm De slag om de Schelde te zien. De volgende dag viel Kabul.

„Mijn vader zei dat ik een vaste baan opgaf voor een onzeker bestaan”, zei Bijleveld onlangs nog in NRC over haar ministerschap. „In de politiek kan het elk moment afgelopen zijn.”

