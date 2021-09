Orwells ‘Animal Farm’ zonder zijn satirische jasje

Het verhaal van Animal Farm is bekend. Het is een allegorie van de gebeurtenissen na de revolutie in de toenmalige Sovjet-Unie. De dieren van de Herenhoeve nemen de macht in eigen handen en geven zo gestalte aan een utopie waarin alle dieren gelijk zijn. Helaas grijpen de varkens de macht. Uitgeverij Clavis maakt deze maatschappijkritische satire nu beschikbaar voor kinderen vanaf acht jaar, zo wordt aangeraden op de achterflap.

Het is niet duidelijk waarom de titel Animal Farm is aangehouden, terwijl het in het boek consequent over de ‘Beestenboerderij’ gaat. De vertaling – verzorgd door ‘Translation Kings’ – laat sowieso te wensen over. De tekst is niet versimpeld en ook niet nauwkeurig vertaald. Dat levert ingewikkelde zinnen op als: ‘Enfin, Brulbeer was een zeer eloquent figuur, die tijdens netelige debatten op en neer sprong en met zijn staart kwispelde.’ Deze zin is nauwelijks terug te vinden in de originele tekst. En er zijn ronduit slordige zinnen als: ‘Met hun tweetjes droegen Boxer en Klaver een groen vaandel voorzien van een hoorn en een hoef, met als opschrift: Leve kameraard [sic] Napoleon!’

Kunstgeschiedenis

Wat deze uitgave toch de moeite waard maakt, zijn de illustraties. De Belgische illustrator Quentin Gréban heeft ervoor gekozen om, geheel in stijl met de allegorie die Animal Farm is, zijn illustraties te baseren op belangrijke werken uit de kunstgeschiedenis. Werken die telkens een historische gebeurtenis markeren die symbolisch aansluit bij de tekst. Vier beesten planten na een lange strijd een vlag in dezelfde compositie als in de beroemde foto ‘Raising the Flag on Iwo Jima’ waarvoor oorlogsfotograaf Joe Rosenthal een Pulitzerprijs kreeg. Een plaat die illustreert hoe de dieren de boerderij veroveren op de mensen is duidelijk geïnspireerd op het beroemde werk van Eugène Delacroix ‘La Liberté guidant le peuple’. En als de varkens zich in het verhaal als bovenklasse hebben geprofileerd geeft de illustratie die daarmee gepaard gaat een vette knipoog naar ‘Le déjeuner sur l’herbe’ van Édouard Manet, waarop twee ontklede dames picknicken met twee heren. Het tartte in de tijd van Manet de fatsoensnormen en toonde de schaduwzijde van het moderne leven. Op de illustratie van Gréban zijn de figuren aangeklede varkens, wat tart met een van de fatsoenswetten van Animal Farm zoals die op de schuurdeur zijn geverfd: geen dier zal kleding dragen. Op een andere grote plaat zien we de varkens hun laatste idealen verraden in de beroemde compositie van ‘Het Laatste Avondmaal’ van Leonardo da Vinci.

Krijsend van doodsangst

Het is vrij onzinnig om kinderen te vertellen wat ze op welke leeftijd zouden mogen lezen, een kind is simpelweg toe aan een boek of niet. Toch lijken bepaalde passages niet direct gericht op jonge lezers: ‘Onmiddellijk sprongen de honden naar voren, grepen vier varkens bij hun oor en sleepten hen krijsend van doodsangst naar Napoleon. De oren van de varkens bloeden. Heel even leken de honden, omdat ze bloed hadden geroken, bezeten en uitzinnig van woede te zijn.’

Kinderen van acht worden misschien te weinig geroemd om hun gevoel voor satire, toch is het onwaarschijnlijk dat ze snel parallellen trekken tussen Animal Farm en het stalinistische Rusland. De vraag is of je ten volle kunt genieten van deze klassieker als je hem niet helemaal begrijpt. Als een kind de scherts niet ziet, dan resteert vooral de grimmige toon van een vrij gewelddadig verhaal over wat een eerlijke behandeling is in een samenleving. Dat kan zinnig zijn, maar het is niet Animal Farm van George Orwell. Zijn benadering van de totalitaire staat met een allegorie over boerderijdieren is origineel. In zijn roman komt een bepaalde lichtvoetigheid en gelaagdheid voort uit de satire. Een verzachting van de werkelijkheid die zorgt dat we de ruimte krijgen om na te denken over die bespottelijke werkelijkheid.