Angela Merkel was een wegbereider voor vrouwen, maar was ze ook feminist?

Eén keer was ze zelf vergeten hoe uniek ze was. Angela Merkel presenteerde in 2018 Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK), de toenmalige minister-president van Saarland, als de nieuwe secretaris-generaal van de CDU. Tijdens de presentatie omschreef de gespreksleider AKK als de tweede vrouw in dat ambt. Merkel kwam onmiddellijk knorrig tussenbeide. Nee, verbeterde ze: AKK is de éérste vrouw in deze functie.

Even later schoot ze in de lach. Natuurlijk was AKK de tweede vrouwelijke secretaris-generaal! Wat een blunder, excuseerde ze zich. Het was haar even ontschoten dat ze zélf eind jaren negentig de eerste vrouw ooit was die het hoge ambt bij de christendemocraten bekleedde.

Angela Merkel was een pionier, maar vaak was het alsof ze dat niet in de gaten had of niet in de gaten wilde hebben. Ze was de eerste vrouwelijke kanselier van Duitsland, vaak de enige vrouw tussen de alfamannetjes op de toppen van wereldleiders. Ze was een wegbereider, maar ze vestigde er zelf niet snel de aandacht op.

Toen Merkel, na zestien jaar in de politiek, in 2005 kanselier werd, was dat voor veel mannen in Berlijn even slikken. Oud-kanselier Gerhard Schröder (SPD) kon zich op de avond dat hij de verkiezingen van Merkel had verloren niet vóórstellen dat zijn SPD zou meedoen aan een coalitie onder háár leiding. Ze moesten nu wel even de kerk in het midden laten, zei hij. (Vervolgens stapte de SPD toch in een kabinet-Merkel).

Een vrouwelijke kanselier was zo ongewoon, dat er even verwarring ontstond over haar aanspreektitel. Was het nu Frau Bundeskanzler of Frau Bundeskanzlerin? (Dat laatste). In die dagen werd gekscherend gesproken over ‘das Merkel’ en later kreeg ze van de parlementaire pers het denigrerend bedoelde etiket „Mutti Merkel”. Haar uiterlijk was vaak een thema. Begin jaren nul maakte een Duits verhuurbedrijf reclame voor cabrio’s met een foto van de Duitse oppositieleidster met het kapsel van Albert Einstein.

Ook moest ze zich van collega-wereldleiders een en ander later welgevallen. Vladimir Poetin probeerde haar te intimideren met zijn hond. Silvio Berslusconi liet haar minutenlang wachten bij een top omdat hij nog even moest bellen. George W. Bush begon eens spontaan van achteren haar schouders te masseren - een opwelling waarvoor hij onlangs zijn excuses aanbood.

In Europa is het inmiddels gewoon dat vrouwen een substantieel deel van de gekozen ambten vervullen – al is er statistisch nog lang geen gelijkheid. Een Amerikaanse denktank houdt bij hoeveel vrouwen een gekozen politieke functie hebben. Een score van 100 betekent op die meetlat dat de man-vrouw-verdeling in dat land in evenwicht is. Geen enkel land haalt dat. Costa Rica staat met 74 op één. Nederland komt met 49 net boven Canada. Duitsland haalt, ondanks een vrouwelijke kanselier, een score van 44.

Gelet op vrouwelijk leiderschap is er nog een veel langere weg te gaan. Van de 193 VN-lidstaten hebben er in 2021 23 een vrouwelijke leider, en dan tellen Barbados, Togo en Trinidad en Tobago ook mee. Vrouwelijke leiders moet je nog steeds met een lantaarn zoeken. Van alle staatshoofden is 5,9 procent vrouw, van de regeringsleiders 6,7 procent.

Wie zijn er nog over als een vrouwelijk rolmodel als Merkel straks aftreedt? Jacinda Adern in Nieuw Zeeland. Een aantal premiers in Noord-Europa, zoals Sanna Marin (Finland) en Mette Frederiksen (Denemarken). De Amerikaanse vicepresident Kamala Harris. En dan zijn er nog de leiders van internationale organisaties, zoals Christine Lagarde (ECB), Michelle Bachelet (Hoge Commissaris voor de Mensenrechten), Ngozi Okonjo-Iweala, de nieuwe directeur van de WTO en natuurlijk EU-Commissievoorzitter Ursula von der Leyen.

Teleurgestelde feministen

Duitse feministen zijn teleurgesteld dat Merkel in eigen land niet méér heeft gedaan voor de positie van vrouwen. Ter gelegenheid van Wereldvrouwendag concludeerde politiek redacteur Barbara Kostolnik van de ARD dit voorjaar: „Angela Merkel heeft veel bereikt – voor zichzelf, voor het land. Over vrouwen kunnen mannen en vrouwen dat helaas niet zeggen.”

Je zou het de Merkel-paradox kunnen noemen. Als vrouw zestien jaar aan de macht in het belangrijkste land van Europa, door Time uitgeroepen tot machtigste vrouw ter wereld, maar die macht dan niet uitdrukkelijk aanwenden ten behoeve van vrouwen.

Merkel was vrijwel nooit opzichtig provocatief, ook niet als het ging om vrouwen. Tekenend was de bijeenkomst over vrouwen die Merkel in het kader van het Duitse voorzitterschap van de G20 in april 2017 organiseerde. Op haar uitnodiging namen op het podium van het Intercontinental Hotel in Berlijn bekende vrouwen plaats, zoals Christine Lagarde en koningin Máxima. Ivanka Trump mocht ook aanschuiven en kreeg het prompt aan de stok met de zaal toen ze haar vader als vrouwvriendelijk afschilderde.

De gespreksleiding was in handen van Miriam Meckel, hoofdredacteur van Wirtschaftswoche en hoogleraar communicatie in St. Gallen. Meckel draaide er niet om heen: ze vroeg Merkel of ze feminist was. Lagarde klapte in haar handen van plezier. De Canadese minister Chrystia Freeland stak ter aanmoediging een gebalde vuist in de lucht. De zaal riep „Ja, ja!”

Het antwoord van de kanselier was van Merkeliaanse omzichtigheid en Merkeliaanse humor: „In de geschiedenis van het feminisme vind je overeenkomsten met mij en verschillen. Ik wil me ook niet tooien met een titel die ik niet heb. Er zijn vrouwen, zoals [de Duitse feminist] Alice Schwarzer die een hele zware strijd hebben geleverd. En nu kom ik, voortbouwend op hun succes, en ik zou dan zeggen, dat is mooi, nu ben ik een feminist! Ik ben niet bang….als u vindt dat ik er een ben, ok. Breng het maar in stemming. Maar ik wil me niet met deze veren sieren.”

Vertrouwen in vrouwen

Merkel stelde feministen dan wel teleur, maar ze verloor de positie van vrouwen niet uit het oog. Haar naaste medewerkers waren vrouwen en ze schoof vrouwen naar voren voor belangrijke posities. Maar altijd behoedzaam en afgewogen. Haar vertrouwelingen op kantoor zijn vrouwen, maar haar woordvoerder is een man. Ze benoemde vrouwen tot minister, maar leunde ook op een hele reeks loyale mannen. Ze probeerde haar opvolging te regelen door een vrouw naar voren te schuiven, hetgeen mislukte.

Haar bekendste protegee in het buitenland is Ursula von der Leyen. De dochter van een bekende CDU-politicus en moeder van zeven kinderen werd in het eerste kabinet-Merkel minister van Gezinszaken. Von der Leyen maakte zich sterk voor werkende moeders in een land dat nog nauwelijks was ingericht op de combinatie kind/carrière – en Merkel liet haar begaan.

Tijdens de verkiezingscampagne van 2013 werd Merkel geïnterviewd door vrouwentijdschrift Brigitte. Wie hebben het moeilijker, mannen of vrouwen? Mannen, zei Merkel. Gelijkberechtiging was lang een zaak van vrouwen geweest, maar nu drong door dat ook mannen een bijdrage moesten leveren. Dat was niet makkelijk voor mannen. „Dan komen ze op het werk en krijgen ze de vraag: wat voor vrouw heb jij?”

In een fraaie podcast van Deutsche Welle ter gelegenheid van Merkels afscheid buigen hoogleraar Meckel en de journalist Michaela Küfner zich nogmaals over Merkels feminisme. Ze laten Merkels belangrijkste uitspraken de revue passeren zoals het voorval met AKK, de beroemde feminismevraag, maar ook het feit dat ze de Bondsdag een keer voorhield dat er in het parlement in Soedan verhoudingsgewijs meer vrouwen zitten en dat ze de jongerenbeweging van de CDU tegen zich in het harnas joeg door op het geringe aantal vrouwelijke leden te wijzen.

Merkel, constateerden ze, heeft zich in de loop der jaren steeds vaker over vrouwenkwesties geuit, maar daarbij altijd de politieke bewegingsruimte die ze in een conservatieve partij had in de gaten gehouden. Ze fungeerde ontegenzeglijk als rolmodel voor jonge vrouwen en baande de weg voor vrouwelijke kanselierskandidaten – al komt die deze keer niet uit haar eigen partij, maar van de Groenen.

Is Merkel, haar hele carrière overziend, nu een feminist of niet? „Ze is een feminist omdat het voor haar logisch is dat mannen en vrouwen gelijk zijn”, concludeert Meckel. „Ze is geen feminist in de zin van voorvechtster voor gelijke rechten. Feitelijk was ze een feminist, ook al noemde ze zich niet zo.”

