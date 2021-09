Albatrossen meten achtergrondgeluid van oceanen

Dankzij vrij vliegende albatrossen met speciale sensoren op hun rug hebben geofysici van de TU Delft en het KNMI het volledige spectrum van infrageluid boven de oceaan gemeten. Dit helpt het KNMI bij het controleren van de naleving van het kernstopverdrag, dat kernproeven overal op aarde verbiedt. Zulke proeven produceren infrageluid, maar oceanen ook, en dat bemoeilijkt de metingen. Het onderzoek, een grote internationale samenwerking met biologen en statistici, is eind augustus gepubliceerd in Geophysical Research Letters.

Infrageluid is onhoorbaar voor het menselijk oor, met een frequentie lager dan 20 Hertz (20 trillingen per seconde). Zulk laag geluid ontstaat van nature op zee doordat het zeeoppervlak op en neer beweegt, zegt geofysicus Olivier den Ouden van het KNMI, een van de onderzoekers. „De lucht boven het wateroppervlak beweegt mee, waardoor er veel luchtverplaatsing is. Deze trilling heeft een lage frequentie, maar kan heel ver doorklinken.”

Kernproeven

Infrageluid wordt ook opgewekt door kernproeven, en bijvoorbeeld door vulkaanuitbarstingen en aardbevingen. Om die gebeurtenissen waar te nemen is het meten van dit geluid een belangrijke methode. Het infrageluid van de oceaan is daarbij een stoorzender. Den Ouden: „Een vulkaanuitbarsting genereert een relatief kort infrageluidsignaal. Als de oceaan, bijvoorbeeld door een storm, een luider geluid opwekt in dezelfde toonhoogte, dan wordt het signaal van de vulkaanuitbarsting overstemd.”

Om deze oceanische ruis te kunnen filteren moet bekend zijn hoe die precies klinkt. De oceaan produceert twee soorten infrageluid. Het ene signaal ontstaat uit de botsing van oppervlaktegolven en draagt niet zo ver, het kan niet over grote afstand worden gemeten. Het andere type infrageluid ontstaat door resonantie van golven in de hele waterkolom, waardoor de oceaan gaat trillen, vergelijkbaar met een gigantische speaker. Dit geluid kan wél grote afstanden afleggen en is ook op land detecteerbaar door de meetstations die het KNMI gebruikt om het kernstopverdrag te verifiëren. Het eerste, vergankelijke infrageluidsignaal was nog niet eerder gemeten.

Dankzij albatrossen nu wel. De enorme zeevogels vliegen in de broedperiode soms wekenlang onafgebroken over de oceaan om naar eten te zoeken. Zo leggen ze al snel 10.000 kilometer af. Om deze vluchten te onderzoeken én het infrageluid boven de oceaan te meten ontwikkelde het KNMI een sensor ter grootte van een creditcard die vastgemaakt kan worden aan de rugveren.

Geluidslandschap

Met de sensoren konden de onderzoekers infrageluidmetingen doen op zo’n vijf meter boven het oceaanoppervlak van de Zuidelijke Oceaan. De met de sensoren uitgeruste albatrossen legden samen een afstand van 42.184 km af. Na terugkeer werden de sensoren uitgelezen.

Met de meetdata hebben de onderzoekers het volledige geluidslandschap van de oceaan in kaart gebracht. Zo kunnen kernproeven, aardbevingen en vulkaanuitbarstingen betrouwbaarder gedetecteerd en gelokaliseerd worden. Maar de albatrosmetingen dragen mogelijk ook bij aan kennis over het dier zelf. De vogel heeft ongekende navigatievaardigheden: ook na duizenden kilometers rondvliegen over de oceaan keert het beest in rechte lijn huiswaarts. Hoe hij dit doet, is nog steeds niet bekend.

Een van de mogelijkheden is dat de albatros ook dat nu gemeten infrageluid gebruikt. „Dat is niet uit te sluiten, maar het is een van de minst populaire hypotheses”, zegt David Lentink, zoöloog en luchtvaarttechnoloog aan de Rijksuniversiteit Groningen, en niet betrokken bij het onderzoek. „Het is nog niet bekend of deze vogels überhaupt infrageluid kunnen horen.”