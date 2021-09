19-jarige Urker aangehouden in onderzoek naar dragen nazi-uniformen

De politie heeft een 19-jarige man van Urk aangehouden op verdenking van verboden wapenbezit, in een onderzoek naar beelden die vorig weekend verschenen van een tiental jongeren dat nazi-uniformen droeg. Dat meldt de politie op vrijdagavond. De groep liep in de uniformen door de straten van Urk. Op een paar van de foto’s droegen enkele jongeren ogenschijnlijk een vuurwapen.

Bij een serie huiszoekingen in de woningen van betrokkenen werd een vuurwapen aangetroffen, zegt de politie. De 19-jarige man is de vermoedelijke eigenaar. Het wapen is in beslag genomen. Volgens de politie is het niet uitgesloten dat er in dit onderzoek meer aanhoudingen voor verboden wapenbezit volgen. Of het dragen van nazi-uniformen strafbaar is, onderzoekt het Openbaar Ministerie nog.

De gemeente Urk noemde de beelden van de jongeren „smakeloos” en zei „ten zeerste verafschuwd” te zijn. Het zou om een protest tegen de coronamaatregelengaan, zei burgemeester van Urk Cees van den Bos. Volgens de politie dat tot nu toe niet uit het onderzoek gebleken.