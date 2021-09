Zware wapens vlak bij de speeltuin

De schemer valt als een robot van de Explosieven Opruimingsdienst de dichtbegroeide heuvel aan de achterkant van een park in de Utrechtse wijk Kanaleneiland op rolt, tussen het uitzichtpunt en de skatebaan. Na een paar uur rondrijden en graven heeft de robot beet: een serie wapens, verstopt in een kuil. Elk geweer is omwikkeld met een rol vershoudfolie, waar de klonten aarde en gras nog aan zitten. Op de lopen zitten roestvlekken. „Dit zijn zware wapens, die alleen binnen de georganiseerde misdaad gebruikt worden”, zei een politieagent op de regionale tv-zender begin dit jaar.

Aan de andere kant van de stad, in de wijk Overvecht, doet de politie soortgelijke vondsten. Daar werden de afgelopen jaren kilo’s cocaïne gevonden in woonhuizen, explosieven voor de deur van bedrijven gelegd. In de garageboxen naast een flat vond de politie illegale shishalounges en kapperszaken, wapens en materiaal voor hennepkwekerijen. Hier werd de vergismoord gepleegd waarvoor Ridouan Taghi nu terechtstaat.

Kanaleneiland en Overvecht – vergelijkbare wijken met galerijflats uit de jaren vijftig tot zeventig, veel werkloosheid, en gemiddeld lage inkomens – figureren nadrukkelijk in een rapport van de gemeente Utrecht dat donderdag werd gepubliceerd. Bij haar aantreden als burgemeester, in december, noemde Sharon Dijksma „ondermijning” – de invloed van criminele organisaties op de maatschappij – een van de belangrijkste problemen voor het stadsbestuur. Het rapport Grenzen stellen, perspectief bieden is het antwoord op haar vraag naar de stand van zaken. Haar conclusie in het voorwoord: „Utrecht vormt een centrale rol in de internationale drugshandel.”

De politie heeft in Utrecht vijftig afzonderlijke „criminele clusters” in beeld, waarvan de helft zich bezighoudt met de cocaïnehandel – de stad is er een „logistiek knooppunt” voor, aldus het rapport. Op bedrijventerrein Nieuw Overvecht werden auto’s verhuurd aan criminelen, waarin ingebouwde ruimtes fungeerden als opslagplek voor geld of drugs.

Tussen januari 2019 en maart 2021 merkte de Financial Intelligence Unit, een overheidsdienst die meldingen van ongebruikelijke transacties ontvangt van bijvoorbeeld banken, bijna 1.700 van zulke meldingen over transacties in Utrecht aan als verdacht, voor in totaal 128 miljoen euro. Bijna de helft van de Nederlanders die in 2019 werden opgepakt voor het plegen van een ram- of plofkraak, kwam uit Utrecht, blijkt uit het rapport. In 2020 ontdekte de politie in de Utrechtse wijk Overvecht een autozaak die fungeerde als locatie voor plofkraaktrainingen. De trainer had pinautomaten in Duitsland gekocht, waar de meeste plofkraken worden uitgevoerd. Aan de pupillen liet hij zien hoe je ze het makkelijkst kunt openmaken.

De Utrechtse cocaïnehandel zorgt voor meer zichtbaar geweld, schrijft de gemeente. Sinds 2019 waren er dertien beschietingen van gebouwen, waaronder een advocatenkantoor, en zes keer werden handgranaten neergelegd. Er werden liquidaties en vergismoorden gepleegd. „De zichtbaarheid [van ondermijnende criminaliteit] in het gewone leven neemt toe”, staat in het rapport.

Wat merken de Utrechters van de criminaliteit in hun wijk, in hun stad?

Windhappers

Els Wegdam, voorzitter van Wijkplatform Overvecht, probeert haar buurtgenoten met onder meer voorlichtingsavonden zo goed mogelijk op de hoogte te houden van wat er gebeurt in de wijk, over talentenprogramma’s voor jongeren, over verkeersveiligheid. Maar ook over wat zich onder de oppervlakte afspeelt. Wegdam, die al veertig jaar in Overvecht woont, vertelt over een bendegevecht in de wijk, een paar jaar geleden. „Vanuit rijdende auto’s werd geschoten. Een van de kogels belandde door de ruit van een woning in het been van de 81-jarige bewoonster”, zegt ze. „Zo wordt die georganiseerde misdaad zichtbaar.”

Wijkbewoners lezen erover in de krant, ze horen verhalen van elkaar, maar wat ze ervan zien is subtieler: hardrijdende auto’s, ‘verdachte mensen’ of ‘verdachte situaties’. Winkels die tot laat in de avond open zijn, maar geen klanten ontvangen. Auto’s die nachtenlang met koplampen aan langs de straat staan. Of jongens die elke dag bij een auto op een leeg terreintje staan te niksen.

„Windhappers”, noemt wijkagent Rogier Donk ze. Donk, tegenwoordig ‘operationeel expert’ bij de politie Utrecht, was lange tijd wijkagent in Kanaleneiland en daarvoor hoofdagent in Utrecht-Noord, waar Overvecht ligt. „Soms zijn het gewoon hangjongeren die thuis geen plek hebben, maar van een paar zou je denken dat ze leven van de wind. Meedraaien in het maatschappelijke systeem doen zij in ieder geval niet.”

Dit soort overlast verbindt de gemeente in haar rapport met drugsgebruik en drugscriminaliteit. De politie hoopt daarom dat inwoners vage klachten als ‘verdachte situaties’ melden. Elk jaar organiseert het Wijkplatform van Els Wegdam een ‘dialoogbijeenkomst’ over veiligheid en criminaliteit – in maart, als Overvechters nog precies weten waar de autobranden met Oud en Nieuw waren en wie er meededen aan de rellen. Het zijn de drukst bezochte bijeenkomsten van het Wijkplatform. Er komen mensen als de IT’er, die in een lage flat woont in Overvecht-Noord, omringd door hoogbouw. Hij wil niet met zijn naam in de krant – „anders kom je zó uit bij mijn adres”. Op de flats in de buurt zijn naambordjes losgeschroefd of kapot gekrast. Bijna alle gordijnen zijn dicht, ook overdag.

Op de hoek van de flat van de IT’er hangt een camera, opgehangen door de vereniging van eigenaren, nadat auto’s van flatgenoten in brand waren gestoken. De camerapaal die de gemeente in de buurt neerzette na de branden werd beklad en later zelf ook in brand gestoken, weet hij.

„Toen ik hier net kwam wonen in 2016 was er meteen een schietpartij in de buurt. Daar schrok ik van”, zegt de IT’er. Hij vermoedt dat het drugsdealers zijn die de hele nacht met hun auto, motor en lichten aan, op het parkeerterrein achter zijn huis staan. ’s Nachts hoort hij ze door de straat scheuren, „met uitlaten die volgens mij verboden zijn”. Alles wat hij verdacht vindt, meldt hij. Een tijd lang belde hij de politie dagelijks.

Maar de meeste inwoners bellen nauwelijks de politie als er iets gebeurt, zegt wijkagent Rogier Donk. Er is weinig sociale cohesie, ziet hij. „Criminelen vinden Overvecht en Kanaleneiland lekkere plekken omdat ze daar hun gang kunnen gaan.” Utrecht de stad is met de laagste meldingsbereidheid in Nederland, blijkt uit het gemeenterapport. „Als bewoners massaal zouden zeggen: we accepteren het niet meer, we gaan alles wat we zien melden bij de politie, is er kans op verandering”, zegt Donk. De politie probeert de drempel om iets verdachts te melden te verlagen door „aanspreekbaar” te zijn en „dicht bij de wijk te staan”, maar tot dusver blijven de aantallen meldingen uit Overvecht en Kanaleneiland laag.

Als weer eens de hele nacht muziek uit de speakers van de auto’s op de parkeerplaats van de IT’er dreunde, kwam de politie pas ’s ochtends of helemaal niet, zegt hij. Een van zijn klanten had op zijn beveiligingscamera herkenbare beelden vastgelegd van degene die zijn nieuwe auto uit de garage had gestolen. De IT’er hoorde van zijn klant dat de politie het ‘te druk’ had om de verdachte op te sporen. Een woordvoerder van de politie zegt dat hij zich „niet kan voorstellen” dat agenten het te druk hebben voor de melding van een gestolen auto.

Gevaarlijk

Toen Els Wegdam haar buren vertelde dat ze wel eens iets meldt bij de politie, begrepen die dat niet, zegt ze. Gevaarlijk, leek ze dat. Zouden ze zelf niet doen. Angst voor represailles en intimidatie is volgens het gemeenterapport een belangrijke reden dat Utrechters weinig melden.

Mustafa Erdogan herkent het gebrek aan samenwerking tussen Overvechters, wel. Hij groeide op in Overvecht en is net als Wegdam lid van het Wijkplatform. Soms scrollt hij door de Slim Melden-app, een uitvinding van de gemeente waarmee Utrechters makkelijk overlast kunnen melden. In Overvecht staat bij een incident meestal één melding, soms twee. Als hij de kaart naar het rijkere Tuindorp beweegt, of Wittevrouwen in Utrecht-Oost, staan er wel veertig.

Een paar maanden na de wapenvondst in het park in Kanaleneiland lopen er weer wandelaars over de dichtbegroeide heuvel van park Transwijk. Er liggen plastic zakjes van krentenbollen, mondkapjes, lege pakjes ice tea. De kuil waarin de wapens werden gevonden, is dichtgegooid, nieuwe struiken verbloemen de plek. Een groepje vrienden drinkt bier op het uitzichtpunt, kinderen steppen op de skatebaan.

Een groepje moeders staat rond een bankje bij de speeltuin, waar kinderen aan de speelrekken hangen. Een van hen draagt een hoofddoek met diamantjes. Een vrouw die een kinderwagen wiegt schrok wel toen ze hoorde van de wapenvondst in het park: „De kinderen spelen hier.” Maar verder is haar nooit iets verdachts in de buurt opgevallen. Het zal wel meevallen, denkt ze. „Kanaleneiland wordt altijd afgeschilderd als een gevaarlijke en onrustige plek – ik merk daar eigenlijk niks van.”