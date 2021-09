Zuurstokroze bondage-outfitjes als maatschappelijk commentaar

Of het nu door de aanbeveling ‘voor ieder wat wils’ kwam of door de namen van de vier vrouwelijke choreografen, de zaal van de Stadsschouwburg Amsterdam zat woensdag vrijwel vol – binnen de geldende beperkingen uiteraard. Tijdens de voorstelling van het Ballet National de Marseille/(La)Horde (dat het gezelschap in 2019 overnam van de Nederlands/Italiaanse tandem Scholten/Greco) kwam de stemming er goed in, piekend tijdens de choreografie van de ballroom- en vogueartiest Lasseindra Ninja, een grote naam in de Franse queerscene.

Vier vrouwelijke choreografen – het verdient nog altijd nadrukkelijke vermelding, zeker bij een van oorsprong klassiek gezelschap. In het gemengde programma toont NBM/(La)Horde verschillende (vrouwelijke?) visies op het dansende lichaam. Een palet dat reikt van hypergestileerd en gecontroleerd tot emotioneel en realistisch. De opening is van Lucinda Childs, de inmiddels 81-jarige koningin van de minimal dance uit de jaren zeventig en tachtig, toen dans vooral vorm was. Tempo Vicino uit 2009 (muziek John Adams) is speels en helder gestructureerd, maar de combinatie van haar klassiekere danstaal met een minder onverbiddelijk muzikaal ritme, komt het nogal belegen over.

Bevrijdende zelfexpressie

One of four periodes in time (Ellipsis) van de Portugese Tânia Carvalho lijkt de draak te steken met de klassieke dans. Een horde dansers (mannen en vrouwen) bevolkt het toneel in ijsblauwe tulen jurkjes boven knalrode sokken, druk trippelend. Op percussieve muziek van Vasco Mendonça vormen ze bevallige tableaus, dwarrelen uiteen als een dolgedraaid corps de ballet, overdreven grimassend als in een stomme film. Het slotdeel in zwarte asymmetrische leotards (eveneens uniseks) levert ondanks een strak bewegend corps op de achtergrond geen oplossing.

Wel een mooie opmaat voor Mood van Lasseindra Ninja. Daarin gaat het (fijn heterogene) gezelschap los met glitterpakjes, hooggehakte lieslaarzen, pruiken en zuurstokroze bondage-outfitjes die op zichzelf al gejoel aan de zaal ontlokken. Het is gogo, het is Beyoncé, het is dans als bevrijdende zelfexpressie die de vogue- en ballroomscene kenmerkt (denk aan de geweldige serie Pose), het is commentaar op de maatschappelijke blik op het vrouwenlichaam. Met naast veel blote billen een paar prachtige, hyperlenige solo’s als bonus.

Na alle uitzinnige dans brengt de Ierse Oona Doherty relatieve rust, met een bewerking voor ensemble van haar solo Hope hunting and the ascension into Lazarus, een portret van de mannen van de Ierse onderklasse. In wijde, witte trainingskleding en met een gouden ketting gaat het ensemble van een kleine twintig man door een scala van emoties: woede, agressie, angst, kwetsbaarheid. Lazarus is een oproep tot mededogen.