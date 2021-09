Waarom we beter moeten luisteren naar 'wappies'

Complotdenken is zichtbaarder dan ooit. Neem deze mensen serieus, luister naar ze in plaats van ze weg te zetten als 'wappie', zegt socioloog Jaron Harambam. Laten hun zorgen zien wat er daadwerkelijk misgaat in de samenleving, en wat er de komende jaren aan maatschappelijke veranderingen opborrelt?

