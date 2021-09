‘Voetbalscout’ veroordeeld tot drie jaar cel voor ontucht met minderjarigen

Een 63-jarige man uit Eindhoven is donderdag voor ontucht veroordeeld tot een celstraf van drie jaar, waarvan de helft voorwaardelijk. Hij deed zich voor als voetbalscout en benaderde meerdere jongens uit jeugdelftallen van PSV met onzedelijke voorstellen. Naast de celstraf legde de rechter de man een contactverbod met de slachtoffers op van drie jaar en moet hij doorgaan met een al ingezette behandeling bij een zorgverlener.

De Eindhovenaar benaderde tussen 2013 en 2019 tenminste vier jongens via sociale media. Hij sprak met de slachtoffers af ze online ‘te keuren’. Voor hun voetbalcarrière was hun lichamelijke ontwikkeling van belang, zo vertelde hij hen. Daarom liet hij de jongens zich voor de webcam uitkleden en seksuele handelingen bij zichzelf verrichten. In dezelfde periode deed hij zich bij een aantal andere minderjarigen voor als meisje. Ook hen zette hij aan tot seksuele handelingen bij zichzelf via een webcam. Daarvan maakte hij afbeeldingen en video’s. De man had een grote hoeveelheid kinderporno in bezit.

De man heeft bekend en spijt betuigd. De rechter rekent het de man aan dat hij veel slachtoffers maakte, en hen „aanzette tot ontuchtige en vernederende handelingen”. Het misbruik van minderjarigen kan ernstige „psychische, emotionele en lichamelijke” schade opleveren, waardoor zij geschaad worden in hun ontwikkeling, aldus de rechter.