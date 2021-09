Vier verdachten aangehouden wegens voorbereiden aanslag Duitse synagoge

In de Duitse stad Hagen zijn vier verdachten aangehouden, onder wie een 16-jarige Syriër, vanwege mogelijke betrokkenheid bij de voorbereidingen op een aanslag op een synagoge. Dat heeft de politie donderdagmiddag bekendgemaakt. De autoriteiten hebben niks laten weten over de achtergrond en leeftijd van de andere verdachten. De aanslag zou zijn gepland op de joodse feestdag Jom Kipoer op woensdag en donderdag.

Minister Herbert Reul van Binnenlandse Zaken in Noordrijn-Westfalen spreekt in Duitse media over een „door islamisten gemotiveerde dreigingssituatie”. De politie ontving een „serieuze en concrete tip” met informatie over het tijdstip, doelwit en daders van de aanslag. De afzender daarvan is niet bekendgemaakt.

Woensdagavond zijn in en rond de synagoge in Hagen „onmiddellijke maatregelen” getroffen om een gevaarlijke situatie te voorkomen, aldus de lokale minister. Een bijeenkomst in het teken van Jom Kipoer in het joodse gebedshuis is geannuleerd. De synagoge is doorzocht op explosieven, maar er werd niets aangetroffen.

Appartement

De vier verdachten werden donderdagochtend in hetzelfde appartement aangetroffen In Hagen, dat in het westen van Duitsland in de buurt van Dortmund ligt. Justitie verdenkt hen van het voorbereiden van een staatsbedreigende geweldsdaad. Later op de dag stelde Reul dat de politie meer huiszoekingen uitvoert.

Deelstaatpremier Armin Laschet van Noordrijn-Westfalen zei in een reactie op de voorkomen aanslag dat Duitsland mensen die terroristische aanslagen plegen het land moet uitzetten. Volgens Laschet moeten de autoriteiten scherper zijn op dreiging uit extreemrechtse, islamistische en links-extremistische hoek. „We moeten zonder aarzelen alle uitersten bevechten, zonder blind te zijn aan één oog”.