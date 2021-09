Harde kritiek binnen politie op nieuw team tegen zware misdaad

Binnen de Nationale Politie bestaan grote reserves over de oprichting van een nieuwe organisatie, het zogeheten Multidisciplinair Interventieteam (MIT), waarmee minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) de strijd tegen de zware criminaliteit wil intensiveren.

Dat bleek donderdag in de Tweede Kamer waar experts op het gebied van misdaadbestrijding werden gehoord. De plannen die door het ministerie van Justitie en Veiligheid nu worden uitgewerkt dreigen de „slagkracht van het opsporingsapparaat niet te versterken maar juist verder te bureaucratiseren”, zei het hoofd van de Landelijke Recherche Andy Kraag.

Na de moord op advocaat Derk Wiersum op 18 september 2019 kondigde Grapperhaus „een breed offensief” tegen de onderwereld aan. Belangrijkste instrument is het MIT waarin vierhonderd mensen van politie, Openbaar Ministerie, Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst, douane, Belastingdienst en marechaussee gaan samenwerken. Het MIT wil door „structureel informatie te verzamelen” het zicht op de onderwereld verbeteren.

De nieuwe organisatie wil vooral „het verdienmodel, financiële geldstromen en achterliggende bedrijfsstructuren” van misdadigers in kaart brengen en richt zich „veel minder op personen en goederen”. In het MIT werken inmiddels ongeveer 85 medewerkers, van wie grofweg een derde extern geworven is. Over twee jaar moet de organisatie echt operationeel zijn.

Onduidelijkheid

Kraag toonde zich in de Tweede Kamer vanuit de politie de meest uitgesproken tegenstander van de plannen die nu worden ontwikkeld. Hij zei te hebben gemerkt dat het oprichten van een nieuwe organisatie leidt tot „overlappingen en onduidelijkheid ten opzichte van de bestaande opsporing en intelligence met als gevolg nog meer afstemmingsinspanningen en kostbaar tijdsverlies”.

De oprichting van het MIT betekent volgens Kraag ook dat buitenlandse opsporingspartners straks niet meer weten met wie ze zaken moeten doen. „Dat zorgt voor verwarring bij onze belangrijke internationale partners. Iets wat onze betrouwbaarheid als Nederland niet ten goede komt.”

Hij waarschuwde ook voor roofbouw bij de politie doordat toppers worden opgekocht door het MIT. „Dat zorgt voor het verdunnen van onze toch al schaarse, cruciale expertise die juist nu broodnodig is voor onze succesvolle datagedreven aanpak”.

De baas van de Landelijke Recherche zegt dat de politie het afgelopen jaar door het kraken van versleutelde gegevensdragers van criminelen „een goudmijn” aan informatie heeft weten te vergaren. Dankzij dit „baanbrekend onderzoek” zijn volgens Kraag wereldwijd 10.000 arrestaties verricht, is 160 ton cocaïne onderschept en 500 miljoen euro cash geld afgepakt.

Het is een aanpak waar nu meteen meer in moet worden geïnvesteerd, aldus Kraag. „We moeten geen extra schotten plaatsen maar ons succesvolle fundament versterken. De vraag is of je daar in de uitvoering een aparte entiteit voor neer moet zetten.”

‘Domste plan’

De voornaamste Nederlandse criminoloog, Cyrille Fijnaut, zond de Kamer een veertig pagina’s tellend pamflet. Het is een lange lijst met bezwaren tegen de oprichting van het MIT. Fijnaut spreekt van „het domste plan in de geschiedenis van de Nederlandse politie” en „een paradepaard van de minister dat al kreupel is voor het heeft kunnen lopen”. Volgens hem is er sprake van „ondoordachte keuzes” en is er te weinig aandacht voor de strafrechtelijke aanpak van de misdaad. „Als je met twee organisaties zware misdaad gaat bestrijden is het vragen om dikke ellende.”

De plannen met het MIT zouden volgens Fijnaut ook „niet worden gedragen door de werkvloer”. Dat laatste wordt tegengesproken door Nine Kooiman van de Nederlandse Politiebond. „Politiemensen hebben wel zorgen maar vragen om het MIT.” De vakbonden zien het MIT als een nuttige aanvulling in de strijd tegen de misdaad.

De vakbonden zijn teleurgesteld over de aanhoudende debatten over zeggenschap en macht in het opsporingsapparaat. „Voor ons is duidelijk dat als dit vraagstuk niet wordt beslecht de zware georganiseerde criminaliteit de lachende derde zal zijn.” Ook Monique Mos, leidinggevende van het MIT, riep op de gelederen te sluiten. „De tijd is gekomen keuzes te maken en spijkers met koppen te slaan.”

Meerwaarde

De Tweede Kamer lijkt nog niet overtuigd van het nut van het MIT. Alleen het CDA steunt onvoorwaardelijk de eigen minister in deze. Ingrid Michon-Derkzen (VVD) zegt „niet te hebben gehoord wat de meerwaarde nu concreet is van het MIT. Er is acuut versterking nodig van de recherche en de partners waarmee ze samenwerken. En er is wetgeving nodig om effectiever informatie te delen.”

De PVV vreest dat het MIT niet de noodzakelijke samenwerking bij de bestrijding van georganiseerde criminaliteit zal vergroten. Kamerlid Lilian Helder: „De PVV wil juist versterking van de Landelijke Recherche en geen uitholling daarvan zoals nu gebeurt. Er moet meer steun komen voor de politieagenten op de werkvloer en geen nieuwe praatclub vermomd als samenwerkingsverband.”