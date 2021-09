In Koog aan de Zaan halen ze dan toch maar liever die prik

Het selfiebord was tot voor kort wel wat populairder. In de zomer, vertelt de blonde beveiliger die ernaast staat, wilden de mensen nog weleens vrolijk poseren met de tekst ‘Ik ben gevaccineerd!’ maar nu is er nauwelijks nog interesse. Iedereen die donderdagochtend de vaccinatiestraat in Koog aan de Zaan verlaat, loopt de fotogelegenheid straal voorbij, al dan niet gehaast.

Lees ook: Bredere inzet coronapas moet vaccinatiegraad opstuwen, hoopt het kabinet

Ook Ahmet Soylemez (50) uit Beverwijk wil het liefst snel weer weg, terug naar bed. Hij werkt voor PostNL, heeft de hele nacht gereden met de vrachtwagen en nauwelijks geslapen. Samen met zijn vrouw kwam hij zijn tweede prik halen. Het was er eerder niet van gekomen, maar na de laatste persconferentie hebben ze er toch maar werk van gemaakt, zegt Meral Soylemez (50). „Nu dacht ik: laten we het maar doen, dan zijn we ervan af. Als je naar de bioscoop of een concert wil, moet je je straks laten testen. Dat kost elke keer moeite en tijd.” Naast hun gezondheid, zeggen Ahmen en Meral, speelt mee dat ze in oktober „eindelijk weer” op vakantie gaan naar Turkije. „Daar vragen ze op sommige plekken ook een coronabewijs.”

In Koog aan de Zaan valt het op: het plan van het kabinet om een verplichte coronapas in te voeren voor bezoek aan bijvoorbeeld een café of theater, trekt een deel van de ruim anderhalf miljoen ongevaccineerden over de streep. Dinsdag werden bij GGD’s in het hele land 15.500 afspraken gemaakt – aanzienlijk meer dan het gemiddelde van vorige week, achtduizend per dag. „We zien hier wel een kleine stijging”, zegt dagcoördinator Mirza van Meerwijk op de Zaanse vaccinatielocatie. „Dat zou goed door de persconferentie kunnen komen.”

Naast tieners, die als laatste aan de beurt waren, en mensen met een al weken geleden gemaakte afspraak, komen er inderdaad voormalige vaccintwijfelaars voorbij .

„Ik ben duizelig… Jij?”

„Nee joh, het loopt gewoon schuin af hier.”

Dennis Bitter (51) en dochter Sunshine (22) uit Amsterdam zijn net geprikt met Janssen. Ze voelden de druk, zeggen ze.

Dennis: „Zeker. We zijn in de hoek gedreven.”

Sunshine: „Het is dat het nu moet, anders hadden we het nog steeds niet gedaan. Stel: je loopt in de stad en wil ergens iets eten of drinken en je bent niet getest, dan kan dat dus niet.”

Meral en Ahmet Soylemez (beiden 50) haalden donderdag hun wteede prik. Foto Camiel Mudde

Dennis heeft gehoord dat de coronapas straks ook verplicht is in sportkantines. Sunshine voetbalt, hij gaat vaak mee naar wedstrijden, en hij wil zich niet aan de lopende band testen. Hij twijfelt vooral aan de veiligheid en de noodzaak van het vaccin. „Ik geloof niet dat ze zoiets binnen anderhalf jaar kunnen ontwikkelen. Ik werk in de horeca en ben dagelijks in contact met tientallen mensen, en tja, dan krijg je soms iets. Als je gezond bent kan je immuunsysteem corona makkelijk aan, denk ik.”

Ook Idske (30) was hier liever niet geweest. Ze vindt „het allemaal vrij ver gaan”. Haar achternaam wil ze niet zeggen, wel wat haar dwars zit: „Op basis van je medische keuzes wordt nu bepaald wat je wel kunt doen en wat niet. Ik vind dat niet eerlijk. Ik ben nooit ziek en heb ook geen kwetsbare mensen in mijn omgeving. Zo’n vaccin voelt gewoon niet goed. Alles in mijn lichaam zegt dat ik het niet moet doen en nu heb ik het toch gedaan.” Ze vindt dat ze voor het blok wordt gezet.

Het alternatief – testen voor toegang – kent ze natuurlijk. „Dat is wel zo, maar alle spontaniteit is dan weg. Je kunt niet even met vrienden de kroeg in.” Ze zucht. „Blijkbaar heb ik veel voor mijn vrijheid over. Nou ja, we gaan het zien.”

Veel tieners zijn nu ook aan de buurt, zo ook Quinten (13) uit Purmerend

Foto Camiel Mudde Sunshine (22): „Het is dat het nu moet, anders had ik het nog steeds niet gedaan.”

Foto Camiel Mudde Ook tieners zijn nu aan de beurt voor vaccinatie.

Foto Camiel Mudde

‘QR-ding werkt niet’

Anneke Bosman (46) uit Hoorn zit met zorgen van een andere orde: zij wilde juist graag een prik, maar kreeg de vaccinatie niet omdat ze in januari corona opliep en daarna haar eerste prik heeft gehaald. „Toen ik vanochtend belde, zeiden ze dat ik kon komen maar ik heb net met de dokter gesproken en wat blijkt: ik ben voldoende beschermd, het feest gaat niet door.” Het vervelende is, ze krijgt door een fout in het systeem de corona-app niet in orde. „Dat QR-ding werkt niet. Er staat niet dat ik veilig ben voor de rest van de wereld.”

Lees ook: De vaccinatiegraad blijft steken. Wat kan het kabinet nog doen?

Dan is er nog Martin van den Acker (61) met zijn spijkerjas en glittermondkapje, die het allemaal niet te ingewikkeld wil maken. „Die anderhalve meter eraf, die kapjes weg… Als dit is wat moet, dan doe ik dat.” Hij ziet zijn vaccinatie als iets praktisch. „Ik reis vaak op en neer naar België, dus dan is dat geduvel tenminste voorbij. Je kunt een test halen voor zeven tientjes en een boete is negen tientjes. Eén keer is te overzien, maar als ze je een tweede keer pakken dan wordt het wel een dure grap.” Na alle behandelingen die hij de afgelopen jaren kreeg voor keelkanker kan dit prikje er nog wel bij, vindt hij. „Maar ik ga hem niet ieder jaar halen hoor. Ik maak er geen feestje van.

Coronadebat in de Kamer p. 7