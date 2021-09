Uber voert vonnis rechter nog niet uit: chauffeurs blijven zzp’er

Uber neemt zijn vierduizend Nederlandse chauffeurs vooralsnog niet in dienst. Daarmee negeert de taxi-app een uitspraak van de Amsterdamse rechtbank, die Uber eerder deze week verplichtte zijn chauffeurs per direct te behandelen zoals de taxi-cao voorschrijft.

De rechtbank in Amsterdam bepaalde, in een zaak die was aangespannen door vakbond FNV, dat Uber zijn taxi-chauffeurs niet meer als zelfstandige ondernemers (zzp’ers) mag zien. Het vonnis was zoals dat heet ‘uitvoerbaar bij voorraad’, dus onmiddellijk van kracht.

Voordat Uber hiertoe kan overgaan, moet het volgens een woordvoerder eerst „nog veel werk doen om de uitspraak en de impact daarvan te begrijpen.” Daarnaast zegt Uber „opnieuw met chauffeurs in gesprek te gaan, voordat nieuwe stappen worden gezet”.

Dat het vonnis uitvoerbaar bij voorraad is, „betekent nog niet dat het ook uitvoerbaar is”, zegt Maurits Schönfeld, manager van Uber Nederland. „Het is zeer complex. We zijn nog bezig om uit te zoeken wat dit allemaal betekent.”

Kosten schieten omhoog

De rechter oordeelde maandag dat de arbeidsverhouding tussen de chauffeurs en Uber zodanig is dat het bedrijf als werkgever dient te worden gezien – en daarmee de chauffeurs niet als zelfstandige ‘onderaannemers’, maar als werknemers. Het bedrijf bepaalt immers onder meer wat de taxirit kost, welke kleding de chauffeurs moeten dragen en biedt de faciliteiten die hun werk vormgeven, zoals de Uber-app.

Het in dienst nemen van duizenden chauffeurs betekent dat de kosten voor Uber omhoog schieten. Daarbij komt dat een deel van de chauffeurs helemaal niet op een dienstverband zit te wachten. Op chatdienst Telegram klinken veel teleurgestelde reacties van chauffeurs, die bang zijn dat ze er straks door de uitspraak van de rechter financieel op achteruitgaan. Ook betekent een dienstverband automatisch dat de chauffeurs niet meer de vrijheid hebben om te werken wanneer ze willen.

Uber e-mailde woensdagmiddag aan de chauffeurs „teleurgesteld” te zijn over de beslissing van de rechter „omdat we weten dat de overweldigende meerderheid van de chauffeurs onafhankelijk wil blijven”. De onderneming wil liever zelf een akkoord sluiten met de overheid om hun werk „toekomstbestendig te maken”.

Volgende week dinsdag staat een bijeenkomst tussen Uber-management en chauffeurs gepland.

Protest

De FNV voerde deze donderdag actie in Den Haag, uit protest tegen Uber. Het bedrijf kreeg door de rechter geen dwangsom opgelegd als het zich niet aan de uitspraak zou houden. Volgens FNV-bestuurder Zakaria Boufangacha doet Uber nu „wat het altijd doet”, zegt hij. „Tijdrekken, traineren, verwarring zaaien en zich vooral niet aan de regels houden. Bedrijven die in Nederland werken en hun geld verdienen, moeten zich ook aan de Nederlandse regels houden.”