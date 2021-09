Twee vrouwen de baas van (bijna) al het geld

Het zal er om spannen: komend voorjaar loopt de termijn af van Jerome Powell, de president van de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve. Powell heeft, onder het huidige presidentschap van de Democraat Joe Biden, drie dingen tegen zich.

Allereerst is Powell van huis uit geen econoom, maar een jurist. Hij is, vlak na diens aantreden, benoemd door Donald Trump. En, ook niet onbelangrijk: Powells voorganger, die door Trump maar één termijn uitzat, is Janet Yellen. Zo'n korte termijn is zeer ongebruikelijk. Mocht zij nog een rekening te vereffenen hebben, dan heeft ze daar nu de invloed voor: Yellen is minister van Financiën onder Biden.

We hebben nu al een unieke situatie bij de twee belangrijkste centrale banken van de wereld. Beide worden geleid door juristen, want Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank is net als Powell van huis uit óók geen econoom, maar jurist. Maar het kan volgend jaar nóg specialer worden.

Hoewel Powell het, in de ogen van veel bestuurders en beleggers helemaal niet slecht doet, is zijn herbenoeming helemaal niet zeker. Het alternatief dient zich al aan, in de persoon van Lael Brainard. Zij is op dit moment lid van het bestuur van de Federal Reserve, was staatssecretaris (undersecretary) van Financiën in de regering van president Obama – en dus van de toenmalige vicepresident Biden. En ze is opgeleid als econoom aan good old Harvard.

Het zou dus zomaar kunnen dat de twee vrouwen straks de baas zijn van de twee belangrijkste centrale banken van de wereld. Maar is het een baan die je nu zou willen hebben? De functie levert je, misschien tegen de intuïtie in, in Europa veel meer op dan in de VS. Bij de ECB verdiende president Lagarde vorig jaar een basissalaris van 416.016 euro.

Voorzitter Powell van de Amerikaanse ‘Fed’, of zijn opvolgster, moet het doen met 221.400 dollar, Dat is gecorrigeerd voor wisselkoersen nog niet de helft van het Europese bedrag. Maar goed, voor het geld doe je zo’n baan ook niet echt. Zie Mario Draghi, acht jaar lang Lagardes illustere voorganger. Hij nu premier van Italië, en zag daarbij sowieso af van het bijbehorende salaris van, hou je vast, 115.000 euro.

Wat de centrale bankiers betreft: de tijd komt er aan dat hun taak uitdagender wordt dan ooit. We hebben in 2008 de kredietcrisis gehad, rond 2011 de eurocrisis, en die waren van een ongekende complexiteit en zwaarte. Maar nu nadert de tijd dat het experimentele beleid van ultralage (soms negatieve) rentes en massale aankopen van staatsleningen en andere leningen gaat worden getoetst. De inflatie in de VS is opgelopen tot 5,3 procent (in de twee maanden voor augustus zelfs 5,4 procent. In de eurozone is de inflatie nu al boven de 3 procent en kan tegen het jaareinde oplopen naar 3,5 procent.

De overtuiging dat deze piek van voorbijgaande aard is, wankelt een beetje. De inflatie zal uiteindelijk wel wat naar beneden komen, maar de vraag is op welk niveau hij dan stabiliseert. Het bedrijfsleven heeft te maken met hardnekkige en forse prijsstijgingen door transport, krapte in de aanvoerlijnen en een verrassend krappe arbeidsmarkt.

Als dat te lang duurt, en te veel ten koste gaat van de winst, worden die hoge prijzen alsnog doorberekend aan de consument. En dan zal een deel van het uiterst stimulerende beleid van de centrale banken sneller en heftiger moeten worden teruggedraaid dan volgens de voorzichtige plannen van nu.

Wie er straks ook aan het roer van de centrale bank staat, wacht de klus van zijn, of waarschijnlijker haar, leven. Want Brainards benoeming is een kans die de Democraten niet licht zullen laten lopen.

Maarten Schinkel schrijft over economie en financiële markten.