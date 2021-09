Treinverkeer in heel Nederland ligt stil door telefoonstoring

De NS en ProRail hebben te maken met een telefoniestoring bij de verkeersleiding. Dat laat de NS donderdagavond weten. Daardoor zijn de machinisten niet bereikbaar en komt het treinverkeer in het hele land stil te leggen. Omdat de verkeersleiding geen contact kan maken met de machinisten, is om ongelukken te voorkomen het treinverkeer platgelegd. Op verschillende plekken in het land staan treinen stil. De NS verwacht het treinverkeer om 19.00 uur weer beperkt te kunnen hervatten.

Een NS-woordvoerder stelt dat de treinen die op dit moment rijden, stoppen op het dichtstbijzijnde station. Het is niet bekend hoe lang de storing gaat duren. Arriva, een grote vervoerder in het noorden, oosten en zuiden van het land, heeft te maken met hetzelfde probleem. Daardoor zijn er ook bij die vervoerder complicaties met het treinverkeer.

In mei had ProRail ook al te maken met een grote storing in het communicatienetwerk. Die ontstond in het mobiele telefoonsysteem waarmee de treinverkeersleiders van ProRail contact onderhouden met de machinisten in de trein. Het treinverkeer in het westen en midden van het landen ondervonden veel hinder.

Het is nog onbekend of de storing van donderdag dezelfde oorzaak heeft als die in mei. ProRail heeft wel andere communicatiemiddelen om gestrande treinen naar het dichtsbijzijnde station te leiden, maar veilig een groot en complex treinnetwerk beheren is dan niet meer verantwoord, stelde de organisatie destijds.

Zodra meer bekend is, breiden we dit artikel uit.