SpaceX lanceert eigen raket met ruimtetoeristen

Ruimtevaartbedrijf SpaceX van Elon Musk heeft woensdagavond lokale tijd met succes een capsule met daarin vier ruimtetoeristen gelanceerd vanaf de ruimtebasis in Florida. Dat melden internationale media. Het is de derde keer dit jaar dat een miljardair zijn eigen raket lanceert: Jeff Bezos (Amazon, Blue Origin) en eerder Richard Branson (Virgin Galactic) gingen Musk voor.

De lancering was live te volgen via Netflix, waarmee SpaceX een contract heeft gesloten. Over de voorbereiding op de lancering werd een serie gemaakt die op dezelfde streamingsdienst te zien zal zijn. Piloot en gezagvoerder Jared Isaacman sprak vanuit het ruimtevoertuig dat er nog niet veel mensen in de ruimte zijn geweest, maar dat dit zal gaan veranderen. „Velen staan op het punt te volgen. De deur gaat nu open en het is ongelooflijk”, zei hij.

De capsule, die via een raket in een baan om de aarde werd gebracht, werd iets na 02.00 uur Nederlandse tijd gelanceerd. Het voertuig blijft drie dagen weg en zal circa 550 kilometer boven de aarde komen, een stuk hoger dan het ruimtestation ISS en de eerder uitgevoerde vluchten van Branson en Bezos. Na drie dagen zal de capsule, als alles volgens planning verloopt, met een parachute in de Atlantische Oceaan neerkomen.

Waar Bezos en Branson wel meevlogen op hun ruimtevluchten, is Musk niet meegegaan. Aan boord van het voertuig zijn internetmiljardair Jared Isaacman, die tientallen miljoenen dollars neerlegde voor de reis, twee winnaars van een loterij en een verpleegster. Net als de bedrijven van Branson en Bezos wil Musk met SpaceX toeristische ruimtevluchten gaan verkopen aan rijke mensen.