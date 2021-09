Sigrid Kaag deed het enig juiste door op te stappen als minister

Demissionair minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag (D66) had geen keuze meer, toen op donderdagmiddag duidelijk werd dat de Tweede Kamer een motie van afkeuring tegen het kabinet zou aannemen. Dat ze als verantwoordelijk minister meteen na de stemming aftrad, was een zuivere beslissing – en de enig juiste. Een motie van afkeuring is weliswaar minder zwaar dan een motie van wantrouwen, maar het is een uiterst zwaar middel, dat ze terecht op waarde schatte. Een Kamermeerderheid keurde de handelwijze rondom de evacuaties uit Kabul af en rekende het het kabinet zwaar aan dat het parlement onvoldoende werd geïnformeerd.

Een tweede motie van afkeuring, over het lot van Afghaanse tolken en hun gezinnen die alleen gericht was op de handelwijze van demissionair minister Ank Bijleveld (Defensie, CDA), werd ook aangenomen. Maar Bijleveld blijft zitten. Dat is, gelet op de ernst van de motie, ernstig. Bijleveld kan een voorbeeld nemen aan de houding van Kaag, die haar keuzevrijheid overigens vooraf wel wat had beperkt. In april had ze, toen haar motie van afkeuring tegen demissionair premier Mark Rutte (VVD) werd aangenomen, gezegd dat zíj zou aftreden als zo’n motie haar zou treffen. Ze heeft woord gehouden, en dat is een belangrijk gebaar. Zowel voor de betrokkenen bij de evacuaties als voor het vertrouwen in de politiek. Kaag erkende woensdag in het Kamerdebat dat onder haar verantwoordelijkheid fouten zijn gemaakt. Ze schoof die fouten niet af op ambtsgenoten. Die opstelling siert haar.

De vraag is nu wat het opstappen van Kaag betekent voor de kabinetsformatie. Ze blijft aan als D66-leider (en Tweede Kamerlid), dus formeel verandert er niets. Maar Kaag is beschadigd en politiek verzwakt, en de verhoudingen in Den Haag zullen er niet beter op geworden zijn. Zeker ook niet met de middenpartijen PvdA, GroenLinks en ChristenUnie, die de motie tegen Kaag steunden. Toch moet er een nieuw kabinet komen, en het liefst zo snel mogelijk. Hoe langer de formatie, des te verziekter de sfeer. Het ongemakkelijke gevoel dringt zich op dat de hoofdrolspeler, demissionair premier Mark Rutte, geen haast heeft om dit proces te versnellen. Terwijl Rutte III leegloopt, regeert Rutte door alsof er niets gebeurt.

Omdat alle kansen op een meerderheidscoalitie op dit moment onhaalbaar zijn, onderzoekt informateur Johan Remkes nu de mogelijkheden voor een minderheidsregering. VVD, D66 en CDA moeten daar dit weekend op landgoed Zwaluwenberg in Hilversum over praten. Remkes hoopt dat uit deze drie partijen een coalitie van twee of drie partijen ontstaat, die steun krijgt van de andere middenpartijen. Maar vrijwel niemand in Den Haag verwacht op korte termijn een doorbraak, tenzij Remkes wonderen verricht.

Rutte en Kaag hebben deze formatie niet of nauwelijks bewogen. Zonder dat er ooit een inhoudelijk gesprek is gevoerd, zijn alle serieuze opties van tafel geveegd door een wederzijds veto. Beide onderhandelaars hebben hun verantwoordelijkheid veronachtzaamd. Achter de schermen beginnen politici steeds meer op te warmen voor het idee van nieuwe verkiezingen. De kans dat Remkes een oplossing tussen Rutte en Kaag forceert, wordt klein geschat. Rutte heeft volgens andere partijen een deadline nodig, omdat hij de formatie anders nog maanden kan rekken. Als stok achter de deur zou het vooruitzicht van nieuwe verkiezingen nuttig kunnen zijn, maar ook hier heeft de kiezer niets aan. Die kan geen scheidsrechter zijn in dit ondoorzichtige proces. Eerst moeten echte inhoudelijke gesprekken worden gevoerd.

