Shell bouwt fabriek voor biobrandstoffen in Pernis

Olie- en gasbedrijf Shell heeft donderdag de bouw aangekondigd van een fabriek voor biobrandstoffen in het Rotterdamse havengebied. De fabriek op het terrein van zijn raffinaderij in Pernis krijgt een jaarlijkse productiecapaciteit van 820.000 ton aan duurzamere brandstoffen. Ruim de helft daarvan zal bestaan uit de duurzame vliegtuigbrandstof SAF (sustainable aviation fuel) en de rest uit hernieuwbare diesel uit restafval, zoals dierlijke vetten, frituurvet en plantenresten. De fabriek kost Shell de komende jaren naar verwachting „honderden miljoenen dollars” aan investeringen en moet operationeel zijn in 2024.

Shell verwacht met de fabriek de CO₂-uitstoot met 2,8 miljoen ton per jaar te verlagen. Dat is volgens het bedrijf vergelijkbaar met de uitstoot van een miljoen middelgrote dieselauto’s in Europa. Dat moet onder meer gebeuren door het afvangen van de koolstofemissies tijdens het productieproces en die vervolgens op te slaan als onderdeel van het zogeheten Porthos-project. Bij dat initiatief van Shell, het Franse Air Liquide en de Amerikaanse bedrijven ExxonMobil en Air Products willen de multinationals vanaf 2024 CO₂ gaan afvangen en per pijpleiding vervoeren naar lege gasvelden in de Noordzee. Begin 2022 valt naar verwachting het besluit of dat project voldoende investeringen heeft gekregen om door te gaan.

Aantal raffinaderijen terugbrengen

Met de nieuwe fabriek zegt Shell te willen helpen voldoen aan de groeiende vraag van de transportsector naar duurzamere brandstoffen. Volgens het olie- en gasbedrijf bestaat nu ongeveer 0,1 procent van de wereldwijde vliegtuigbrandstof uit SAF. „De investering van Shell zal de SAF-productie helpen verhogen, wat van vitaal belang is als de luchtvaart de CO₂-uitstoot wil verminderen”, schrijft het bedrijf bij de aankondiging. Volgens Shell-directeur Huibert Vigeveno, verantwoordelijk voor onder meer alle raffinaderijen, moet de grootste raffinaderij van Europa in Pernis uiteindelijk transformeren tot een „duurzaam energie- en chemiepark”. Wereldwijd wil Shell zijn veertien raffinaderijen terugbrengen naar vijf van dergelijke parken. In Pernis verwerkt het bedrijf naar eigen zeggen per dag 404.000 vaten ruwe olie, wat neerkomt op 20 miljoen ton per jaar.

De multinational werd in mei door de Nederlandse rechter gedwongen om zijn broeikasgassen sneller terug te brengen om zo te voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs. Door die baanbrekende uitspraak moet Shell zijn eigen strategie voor het reduceren van broeikasgassen flink opschroeven. Het bedrijf maakte in juli bekend dat het in beroep gaat omdat een „uitspraak tegen één bedrijf niet effectief is”.

Shell is niet het eerste bedrijf dat een biobrandstoffenfabriek bouwt in het Rotterdamse havengebied. In maart kondigde het Finse energie- en chemieconcern Neste, de grootste producent ter wereld van hernieuwbare diesel, de bouw van een nieuwe biobrandstoffabriek in Rotterdam aan. Die fabriek, met een beoogde investering van naar schatting 1,5 miljard euro, moet een slag groter worden dan de nieuwe Shell-fabriek en zal volgens Neste circa 3,5 miljoen ton CO₂-uitstoot per jaar besparen. Neste produceert in Rotterdam jaarlijks zo’n anderhalf miljard liter hernieuwbare diesel.